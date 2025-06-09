Полнолуние в Стрельце 11 июня 2025 года: что нас ждет в это время

Полнолуние в Стрельце 11 июня 2025 года / © Credits

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Полнолуние в Стрельце 11 июня в 10:44 минуты в 21° усиливается тем, что управитель этого астрологического события — Юпитер — всего за день до этого переходит в знак Рака, оставляя позади ограничения и обретая мощь экзальтации. Также фокус внимания направлен на все, что связано с верой, домом, духовной опорой, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Юпитер — управитель Стрельца, и его положение в эмоциональном Раке придает этому полнолунию особую глубину. Речь идет уже не только о поиске смысла, но о поиске того, что питает душу, способствует укреплению традиционных ценностей, воспитанию патриотизма.

Луна достигает своей кульминации в знаке Стрельца — знаке странствий, поиска смысла, веры и великого видения. Это Полнолуние открывает зовет нас расширить горизонты, выйти за пределы привычного и вспомнить, ради чего мы вообще начали путь.

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Под влиянием Юпитера в Раке, полнолуние в Стрельце обретает глубину, усиливает эмпатию и душевную мудрость. Энергии действуют изнутри, не на уровне идей, а на уровне живого опыта, памяти рода, корней, любви к дому и миру.

В ближайшие дни до и после полнолуния интуиция становится особенно сильной, а Вселенная словно подталкивает к важным решениям. Возможно, именно сейчас стоит прислушаться к себе и сделать шаг к тому, что действительно наполняет душу светом.

Условие наступления полнолуния — оппозиция светил: Луна в Стрельце противостоит Солнцу в Близнецах. Этот ось знаний, веры и любопытства, где сталкиваются две потребности: исследовать мир умом (Близнецы) и понять своё место в нём душой (Стрелец).

Полнолуние в Стрельце часто связывают с мифами о стремлении к истине, путешествиях и поиске высшего смысла. В древнегреческой мифологии Стрелец ассоциируется с кентавром Хироном — существом с телом лошади и верхом человека. Он был сыном титана Кроноса и океаниды Филиры, и с детства отличался от своих сородичей, известных своей дикостью.

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Хирон был наделен высшей мудростью, состраданием и знанием, стал учителем героев: Асклепия, Ахилла, Ясона, Геракла. Он обучал их медицине, стрельбе из лука, философии, музыке и искусству исцеления. Хирон был не просто наставником, а духовным проводником, способным видеть истину за пределами материи.

По воле судьбы Хирон был случайно ранен Гераклом — стрелой, смоченной в яде гидры. Хотя он был бессмертен, рана причиняла ему ужасную боль. Не в силах вылечить себя, он решил отдать свою бессмертную природу, чтобы спасти другого — титана Прометея.

За свое великодушие Зевс вознес Хирона на небо, и он стал созвездием Стрельца — символом того, кто живет ради знаний, целительства и служения высшему. Стрелец — это лучник, прицелившийся в звезды. Он соединяет животную природу (тело кентавра) и божественное стремление (рука, натягивающая лук к небу).

Хирон воплощает главные качества Стрельца:

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стремление к истине и высшему смыслу

способность видеть дальше, за горизонт

внутреннюю мудрость и тягу к обучению

идеализм, щедрость, но и боль от невозможности спасти всех

Стрелец также связан с образом Артемиды, богини Луны и охоты. Она — символ независимости и свободы, что перекликается с энергией этого знака. В ночь полнолуния в Стрельце можно почувствовать дух странствий, желание выйти за рамки привычного и найти свою истину.

Кроме того, в древних культурах считалось, что полнолуние в этом знаке открывает порталы к высшему знанию и усиливает интуицию. В это время проводились ритуалы, направленные на поиск предназначения и раскрытие внутренней мудрости.

Июньское полнолуние называют «Клубничная Луна», что связано с традициями коренных народов Северной Америки. Они давали названия каждому полнолунию в году, связывая их с природными явлениями и сезонными изменениями. Июньское полнолуние получило такое имя, потому что в это время начинается сезон сбора клубники в Северном полушарии.

Интересно, что в разных культурах июньское полнолуние называют по-разному. В Европе его иногда именуют «Медовой Луной». Оно связано с тем, что в июне начинается сбор меда, а также с древними свадебными традициями: июнь считался благоприятным месяцем для браков, и первый месяц супружеской жизни называли «медовым».

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Полнолуние в Стрельце приносит всплеск энергии, тягу к свободе и желание расширить горизонты. Это отличное время для путешествий, обучения и пересмотра жизненных целей. Луна в этом знаке подталкивает к отказу от ограничений и поиску новых возможностей. Если вы давно мечтали о переменах, сейчас самое время действовать!

Полнолуние в Стрельце возвращает нас к архетипу Странника — того, кто не боится уйти далеко, чтобы найти себя. Это Луна философа, мистика, путника. Она освещает путь, который когда-то был начат и задает вопрос: Ты все еще идешь туда, куда зовет твое сердце? Или под чужим влиянием свернул по дороге?

Это момент переоценки смысла, отказа от устаревших мировоззрений, освобождения от чужих убеждений. Все, что мешает дышать свободно, должно быть оставлено в прошлом. Ключевая тема полнолуния в Стрельце: «Истина освобождает». Но она не всегда проста. Полнолуние в Стрельце учит нас быть честными перед собой, даже если правда требует перемен.

Знак Стрельца и его управитель — Юпитер связаны с удачей и масштабами, поэтому с высокой долей вероятности, полнолуние 11 июня принесет эмоциональное удовлетворение, поддержку, счастливые шансы через семью и традиции. Оно может дать мощный импульс для перемен, расширения возможностей и поиска истинного предназначения. Отличное время для того, чтобы довериться интуиции и сделать шаг к мечте!

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Что может происходить вблизи Полнолуния:

озарения, связанные с образованием, наставниками, учителями

эмоциональные всплески, связанные с вопросами веры, честности и внутренней свободы

критическая точка в длительном проекте или путешествии

желание уехать, сменить обстановку или… вернуться домой

столкновение идеалов с реальностью — и обретение зрелой перспективы