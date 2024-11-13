Полнолуние в Тельце 15 ноября 2024 года: что нас ждет в это время

Полнолуние в Тельце в соединении с Ураном обладает мощной энергией преображения и космической гармонии. Однако это полнолуние несет в себе и вызов – оно подталкивает к освобождению от всего, что тормозит наше движение к истинным желаниям и ценностям.

15 ноября в 23:28 (gmt+2) Луна в Тельце образует оппозицию к Солнцу в Скорпионе на оси 24-х градусов знаков Зодиака, призывая нас проанализировать и отпустить то, что более не служит нашей гармонии. Полнолуние в этом земном знаке приносит с собой ощущение почвы под ногами и глубокой связи с материальным миром. Это время, когда природа и человек вступают в таинственный танец, переплетая потребности души с физическим бытием, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Телец, будучи символом стабильности, надежности и чувственного наслаждения, придает этому полнолунию оттенок терпеливого созидания. Свет Луны освещает самые сокровенные уголки нашего сознания, раскрывая вопросы, связанные с безопасностью, комфортом и внутренним благополучием. Энергия этого полнолуния побуждает нас остановиться, ощутить настоящее и насладиться плодами своего труда.

Уран – планета революций, инноваций, прогресса, истины, оказывает сильное влияние на энергетику полнолуния в Тельце и усиливает его преобразующую силу. Также призывает задуматься: что удерживает нас на месте? Какие страхи и сомнения не позволяют двигаться вперед?

Соединение Урана и полнолуния является аспектом глубоких обновлений. Он дает возможность освободиться от старых ограничений и подготовить почву для новых начинаний. Это период, когда у нас появляется шанс укрепить уверенность в себе, найти внутреннюю стойкость и заложить фундамент для будущего.

Уран привносит элемент неожиданности и революционных изменений. Энергия Урана стимулирует прорывы, внезапные озарения и желание освободиться от ограничений. Это соединение может вызывать чувство беспокойства и нестабильности, но также дает возможность увидеть новые перспективы и воспользоваться шансом на обновление. Неожиданные события или изменения могут потребовать гибкости и готовности адаптироваться к новым условиям.

Совет этого полнолуния: используйте этот день для практик, направленных на заземление и укрепление своих намерений. Медитации на изобилие и благодарность помогут усилить чувство гармонии и благополучия. Погрузитесь в себя, чтобы услышать голос своего внутреннего "я" и открыть дорогу к обновлению.

Полнолуние в Тельце – это время, когда Вселенная напоминает нам о том, что истинная сила кроется в спокойствии, уверенности и умении ценить каждое мгновение жизни. Дни вблизи полнолуния очень важные, поскольку помогают осознать истинные ценности и принять неожиданные перемены.

Свет полной Луны будет проливать истину на собственные внутренние желания и заставлять задаваться вопросами: что действительно важно для вас? Чем обусловлена ваша уверенность — внешними обстоятельствами или внутренним миром?

Венера управляет Полнолунием в Тельце, с 11 ноября до 7 декабря перемещается по знаку Козерог, также относящемуся к стихии Земли. Соответственно, в ближайшие две недели формируются благоприятные условия для улучшения материального положения и карьерного продвижения.

Венера также связана с материальными аспектами нашей жизни. Когда она находится в Козероге, финансовые вопросы решаются с большей осторожностью и предусмотрительностью. Люди склонны инвестировать в долгосрочные проекты и избегать ненужных трат.

Венера в Козероге любит порядок и не терпит легкомысленности. С одной стороны, это способствует развитию отношений, которые строятся на общих ценностях и ответственности, но с другой — эмоциональные проявления могут быть подавлены, что создаёт ощущение холодности и дистанции.

Интересно отметить, что под влиянием Венеры в Козероге увеличивается вероятность служебных романов. Этот знак не избегает соединения работы и чувств, особенно если такие отношения способствуют обоюдному росту и укрепляют социальный статус партнеров. Люди в этот период склонны выбирать партнеров, которые могут стать опорой, чья амбициозность и целеустремленность вызывают восхищение.

В ближайшие две недели после полнолуния в Тельце желательно сосредоточиться на карьере и деловых отношениях. Используйте это время для укрепления своей профессиональной позиции, поиска новых возможностей и налаживания связей, которые могут стать опорой для роста.

Подходите к романтическим отношениям с серьёзностью. Старайтесь строить партнерство и сотрудничество, основанные на доверии и общих целях. Это не лучшее время для спонтанных романов, но для зрелых и обдуманных решений – самое подходящее.

Не бойтесь проявлять сдержанность. Эмоции в этот период могут казаться подавленными, но это не означает их отсутствия. Используйте энергию знаков Тельца и Козерога для того, чтобы найти баланс между сердцем и разумом.

Полнолуние 15 ноября напоминает нам о важности долгосрочных планов, стабильности и уважения в отношениях. Венера в Козероге учит тому, что истинная красота кроется не только в роскоши и блеске, но и в глубоком уважении к себе и окружающим, а также в готовности прилагать усилия для достижения любви и гармонии. Это полнолуние станет мощным катализатором, подталкивающим к переосмыслению своих истинных ценностей и признания того, что настоящая стабильность приходит, когда мы готовы открыться переменам и идти им навстречу с уверенностью и открытым сердцем.

Рекомендации на период полнолуния:

1) Осознайте свои потребности и приоритеты. Полнолуние в Тельце – время для того, чтобы спросить себя, что делает вашу жизнь устойчивой и приносящей удовлетворение.

2) Будьте готовы к неожиданностям. Влияние Урана подталкивает к тому, чтобы быть гибкими и открытыми к новому.

3) Будьте открыты к переменам и прислушивайтесь к своим интуитивным инсайтам.

4) Используйте время для нестандартного мышления и поиска новых подходов к старым проблемам.

5) Практики заземления помогут сохранить баланс и уверенность, несмотря на внезапные перемены.

6) Позвольте себе немного импровизации и свободы в действиях, чтобы воспользоваться возможностями, которые принесет соединение с Ураном.

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