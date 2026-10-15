Полнолуние в Тельце 26 октября 2026 года: что нас ждет в это время

Полнолуние в Тельце 26 октября 2026 года / © Associated Press

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Так что это не уютное «земное» полнолуние, а сильный, глубокий и временами тяжелый день, который поднимает на поверхность вопросы о том, что вам по-настоящему дорого и чего вы боитесь потерять, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Полнолуние наступает, когда Солнце и Луна стоят друг напротив друга. Светило показывает нашу волю, Луна показывает чувства, и в этот момент они видят друг друга «в лицо». Все, что зрело в течение месяца, достигает кульминации: накопленные эмоции выходят наружу, скрытое становится видимым, начатые процессы получают результат или кризис. Поэтому полнолуние называют временем жатвы и обострения.

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Этот лунный цикл начался новолунием в Весах 10 октября в 18⁰, акцентируя темы отношений и справедливости. Теперь, 26 октября, мы видим, что из посеянного проросло. А ось сместилась от Весов к Тельцу и Скорпиону, от вопроса «как нам быть вместе» к вопросу «что у нас действительно есть и что мы готовы удерживать». Более того, достигают кульминации процессы, начатые 6 месяцев назад — в период новолуния в знаке Тельца.

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Луна в Тельце: возвышение в самом спокойном знаке

Телец — знак, где Луна находится в экзальтации, то есть в положении наибольшей силы. Здесь она спокойна, питаема, довольна, а сам знак по образу и подобию напоминает дом — полную чашу Несколько поколений одной семьи собрались у живого, дышащего теплом очага. На столе, укрытом светлой скатертью, уютно расположился домашний ужин, а в воздухе плывет тонкий аромат чая и специй. Здесь никто никуда не спешит. В неспешном тихом разговоре, в переглядах старших и смехе младших чувствуется абсолютная уверенность, что все в полном порядке.

Люди под влиянием Тельцовской Луны хотят стабильности, телесного комфорта, вкусной еды, красивых вещей, надежных людей. В этот период мы особенно сильно ищем покоя, стремясь создать вокруг себя мир и достаток, однако Солнце в Скорпионе и Плутон напротив с квадратом требуют трансформации. Возникает конфликт между желанием, чтобы все оставалось по образу и подобию привычного прошлого, и суровой реальностью, где жизнь настаивает на переменах — в этом внутреннем споре и заключена суть дня, но Солнце в Скорпионе и Плутон напротив с квадратом требуют от них трансформации.

Знак Тельца связан с мифом о Зевсе и Европе. Царская дочь Европа гуляла по берегу моря с подругами, когда к ней подошёл белоснежный бык, кроткий и ласковый. Девушка погладила его, надела на рога цветочный венок и в конце концов села ему на спину. Тогда бык вошёл в воду и понёс её через море на Крит. Это был Зевс. Земля, где она оказалась, получила её имя: Европа.

В этом мифе соединены главные тельцовские темы: доверие, привлекательность, комфорт и невидимая цена. Европа выбрала красоту и мягкость, а получила судьбу, о которой и не думала. Полнолуние напоминает нам о том, что за привычным и приятным всегда стоит выбор, и чем он глубже, тем сильнее меняет вашу жизнь.

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Второй миф относится уже к Плутону. Греческое имя этого бога, Плутон (Аид), означает «богатство». Владыка подземного мира был одновременно хозяином недр, из которых берутся золото, серебро и драгоценные камни. То есть тема денег, глубины и смерти в древности были одним целым. Ведь богатство приходит из недр земли, из тьмы, из потерь и того, что скрыто. Не случайно квадрат с Плутоном поднимает вопросы денег, власти и безопасности именно в полнолуние в Тельце.

И ещё один образ: Минотавр, полубык, жил в лабиринте и требовал дани. Это символ того, что у нас внутри живет «бык»: упрямство, жадность, страх лишиться, телесный инстинкт. Его надо не убить, а понять и подчинить сознанию. Иначе он правит из лабиринта.

Солнце в Скорпионе и Плутон в Водолее стоят друг к другу под углом 90 градусов. Так как Луна противостоит Солнцу в день полнолуния, она тоже оказывается в квадрате к Плутону. Получается напряженная конфигурация между тремя фиксированными знаками: Тельцом, Скорпионом и Водолеем. Фиксированные знаки упрямы, они не любят уступать, поэтому давление ощущается как «стена, о которую хочется биться или которую нужно как-то обойти». Плутон вскрывает все, что построено на страхе, контроле и зависимости.

24 октября ретроградная Венера образует аспект соединения с Солнцем в 1° Скорпиона, и начался новый полуторагодовой цикл Венеры. Вы только что получили новые вводные о любви и ценностях, и теперь реальность проверяет их на прочность.

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25 октября Меркурий становится ретрограднымым, а Венера возвращается в знак Весы на ретро фазе. Дни вблизи полнолуния очень напряженные.

С 25 октября Белая Луна в Весах находится в оппозиции с ретроградным Нептуном, что усиливает склонность к иллюзиям и идеализации.

Лилит в Козероге обостряет вопросы власти, статуса и подчинения.

Полнолуние 26 октября стоит как кульминация в центре этого «пучка». Поэтому события дня могут быть более резкими, чем бы им следовало быть по одному лишь знаку. Эмоциональный фон — давящий, а вы не можете это изменить.

Сферы влияния

Деньги и материальная безопасность. Главная тема дня. Могут всплыть вопросы кредитов, долгов, зарплаты, доли в бизнесе, имущества, налогов, наследства. Вы можете внезапно осознать, сколько вы на самом деле стоите и как обстоят дела с вашими финансами. Для одних это неприятное открытие (расходы выше, чем казалось), для других освобождение (понимание, что держаться за невыгодную ситуацию незачем).

Любовь и близость. Скорпион требует подлинности, Телец требует надежности. Возможны вспышки ревности, подозрительности, желание удержать и контролировать. Одновременно это и день сильного физического и эмоционального притяжения.

Семья и близкие отношения. Телец традиционно связан с семейным достатком и домом. В кругу родных могут обсуждаться имущество, расходы, общие обязательства. Давление Плутона бывает не прямым, а через манипуляции («ты должен», «я столько для тебя сделал»), так что полезно замечать такие приемы.

Работа и власть. Квадрат с Плутоном обостряет отношения с руководством, чиновниками и всеми, кто обладает властью над вашими доходами. Возможны ультиматумы, реорганизации, неожиданные решения «сверху». Вместе с ретроградным Меркурием это может выглядеть как путаница с документами и согласованиями.

Тело и здоровье. Телец отвечает за горло, шею, а Скорпион за репродуктивную и выделительную системы. На эмоциональном пике возможны напряжение в шее, плечах, головные боли, нарушения сна.

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