Полнолуние в Весах 13 апреля 2025 года: что нас ждет в это время

Полнолуние в Весах 13 апреля 2025 год / © Credits

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Это время, когда Вселенная напоминает о ценности равновесия, гармонии и истинной красоты — внутренней и внешней.

Весы — седьмой знак Зодиака, символизирующий партнерство, личные и социальные взаимоотношения. Это знак баланса, диалога, справедливости и эстетики. Он учит нас смотреть не только в своё отражение, но и в глаза другого — находить истину между двумя полюсами.

Полнолуние в Весах 13 апреля в 03:22 (gmt+3) — это шанс наладить отношения с окружающими, привлечь к себе внимание других людей, услышать и понять, что хочет любимый человек. Полнолуние — это всегда момент высвечивания, осознания, завершения и развязки. То, что было посеяно в период новолуния в Весах 2 октября 2024 (оно же является и солнечным затмением), достигает пика, проявляется ясно и требует решения. В полнолуние наступает момент истины, и в Весах эта истина касается:

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наших отношений с партнёрами (любовными, деловыми, социальными);

способности договариваться, слышать и быть услышанными;

потребности в красоте, покое, справедливости и уважении;

равновесия между «я» и «ты/мы», между желанием быть собой и потребностью быть в союзе.

Венера 13 по 15 апреля стационарна в знаке Рыбы, где имеет статус экзальтации, а с 16 апреля перемещается директно, что усиливает энергии полной Луны. Большинство людей в эти дни стремятся к миру и союзу, проявляют тонкий такт, соблюдают определённые базовые правила в обществе, поведение соответствует нормам морали. Поэтому велика вероятность того, что будет достигнуты необходимые договоренности между странами, утихнут ненависть и агрессия.

Весы связаны с образом богини правосудия Фемиды (в греческой мифологии) и Юстиции (в римской). Эти божества держат весы, символизирующие справедливость, объективность и поиск истины. В мифах Фемида — богиня, обладающая способностью видеть истинную природу вещей и давать мудрые советы богам, что отлично отражает суть знака Весов в астрологии. Она изображается с весами в одной руке и повязкой на глазах — чтобы судить беспристрастно.

Фемида — олицетворение космического порядка, морали и истины. Она не просто взвешивает добро и зло — она напоминает, что каждый наш выбор влияет на равновесие мира.тВ это полнолуние Фемида пробуждается внутри нас — зовёт нас к честности, к честному взгляду на отношения, к принятию своей правды и уважению чужой. Весы — это не слабость, а внутренний арбитр, у которого хватит мужества сказать: «так — справедливо».

Знак Весы также ассоциируются с осенним равноденствием, хотя полнолуние в этом знаке происходит весной — после весеннего равноденствия. В такие дни день и ночь находятся в балансе, подчёркивая стремление знака Весы к равновесию и гармонии.

Полнолуние происходит при оппозиции Солнца и Луны. Солнце в Овне олицетворяет индивидуальность и действие, Луна в Весах — равновесие и сотрудничество.

Воздух — стихия знака Весы, поэтому полнолуние в этом знаке ставит акцент на общении, идеях и интеллектуальном балансе. Дни с 13 по 15 апреля идеально подходят для честного разговора, но не с позиции конфликта, а с желанием найти золотую середину.

Полнолуние в Весах создаёт прекрасные условия для восстановления баланса, пересмотра отношений и поиска справедливости. Это момент, когда могут прийти важные осознания о личных и профессиональных партнёрствах.

Апрельское полнолуние разворачивается на фоне мощных транзитов:

формируется длительная гармоничная конфигурация между Сатурном, Ураном, Марсом, Венерой и Меркурием, наполняя пространство энергией созидательного напряжения и возможностей для преобразований;

Марс в Льве вступает в оппозицию с Плутоном до конца апреля, акцентируя темы силы, воли и трансформации в отношениях и личной идентичности.

Полнолуние в Весах в этом контексте — как глоток воздуха между огненно-пламенными процессами. Оно напоминает о человечности, об умении остановиться и услышать сердце другого, даже когда всё горит.

На общественном уровне во второй половине апреля повышается внимание к дипломатии и международным отношениям. На первый план выходят темы социальной справедливости и равенства. Это полнолуние поможет восстановить мир, где он был нарушен, и приумножить красоту, где она только начинает расцветать.

Образно, полнолуние в Весах можно представить как танец света и тени в зеркале отношений. Это момент, когда мы можем увидеть себя глазами другого, а другого — глазами души. Знак Весы и Венера напоминают: истинная сила — в умении быть мягким, слушать, уважать, выбирать любовь вместо эго.

Полнолуние в Весах вдохновляет на творчество и напоминает нам о том, что красивое — исцеляет, а гармоничное — возвышает. Прекрасный день для того, чтобы написать письмо благодарности или извинения — даже если оно не будет отправлено, энергия мира уже начнёт действовать. Сделайте шаг навстречу — иногда гармония рождается с простого «прости». Это прекрасное время для:

обновления гардероба;

создания красивого пространства;

начала творческого проекта;

посещения галереи или культурного мероприятия.

Полнолуние в Весах — это всегда важный момент, когда энергия баланса, гармонии и партнёрства достигает своего пика. Весы, управляемые Венерой, подчеркивают вопросы взаимоотношений, дипломатии и эстетики, помогая нам найти равновесие между личными желаниями и коллективными интересами. Однако важно избежать чрезмерного стремления угодить другим в ущерб себе.