Полнолуние в Весах 16 апреля 2022: что нас ждет в это время

Полнолуние в Весах 16 апреля 2022: что нас ждет в это время

В период полнолуния сила Луны максимальна, что способствует обострению жизненных потребностей, инстинктов и эмоций.

Полнолуние в Весах 16 апреля 2022 в 21:55 по киевскому времени поможет обрести гармонию, найти точку равновесия в очень непростых жизненных условиях. Это время компромиссов и соглашений на основе взаимных уступок. Полнолуние в Весах облегчает путь к гармонии и равновесию духа и тела. Постарайтесь, чтобы в этот период вас окружали тишина и покой, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Луна - владычица скрытых природных сил, воздействует на подсознание, на душу человека, интуицию, на его настроение, нервную систему, отвечает за инстинкт самосохранения. Ночное светило влияет на всю живую природу, на все разумные и неразумные существа. Лунный цикл начинается с новолуния, а полнолуние – это середина цикла, после этого момента энергии роста сменяются энергиями убывания.

В период полнолуния сила Луны максимальна, что способствует обострению жизненных потребностей, инстинктов и эмоций. Луна - это символ Души - ближайшее к Земле небесное тело, поэтому люди, растения, животные, подвержены ее влиянию и ощущают смены ее фаз.

Полнолуние в Весах ослабляет стремление к практичности, растет ощущение, что баланс и плавность – это более ценные качества, чем точность. Социальное общение, коммуникации, встречи с другими людьми, с которыми может быть создана гармоничная атмосфера - основные желания во второй половине апреля 2022.

Полнолуние 16 апреля происходит в шестнадцатый лунный день, его символы - бабочка, голубь, трудный путь восхождения в виде лестницы. Связан с концепцией справедливости, с равновесием, гармонией между астральным и физическим телами. Чтобы избежать искажений, очень важно соблюдать умеренность и спокойствие, не нарушать никакими посторонними действиями внутренний комфорт и мир в душе окружающих людей.

Венера является управителем полнолуния в Весах, перемещается по знаку Рыбы, где имеет сильный статус – экзальтация (это одно из определений силы планеты). С психологической точки зрения это ярко выраженное восторженное или возбужденное душевное состояние. Полнолуние в весах 16 апреля окажет положительное воздействие на людей, поможет избавиться от мрачных мыслей или депрессии, поверить в светлое будущее.

Суббота – день Сатурна, планета в Весах экзальтируется, а это значит, что полнолуние 16 апреля 2022 года способствует укреплению достигнутых позиций. Но также и конструктивным изменениям и осознаниям того, что же считается нормой, правильным, приемлемым в сложившихся обстоятельствах и как этим пользоваться.

В этот день желательно отдохнуть от активных действий, остаться в стороне от суеты и напряжений, посвятить день созданию комфорта дома или в коллективе единомышленников. Полезно провести день в неспешных размышлениях, заниматься торговлей, творчеством, музыкой и поэзией, уделить время любимому делу.

Полнолуние в Весах помогает наладить взаимоотношения с супругом, романтическим партнером, друзьями. Лучшее в этот день – вместе отправиться куда-нибудь на природу. Если возможно, то съездите на озеро, речку, море или в лес. Нумерология 16 – это максимум развития на физическом, материальном уровне, т.е. это энергия стремительного роста. Но важно, чтобы присутствовала сосредоточенность и четкая цель, тогда этот рост будет направлен в одном направлении, не разбрасываясь и не отвлекаясь по сторонам. Особенность стадии 16 – высокий уровень упорядоченности. К этапу 16 уже есть наработанная, прочная база (10) и есть симметрия, гармония построения (6), что дает (10 + 6 = 16) некий результат, который превосходит все предыдущие. Та своеобразная "планка" или предел, который определяет 16 – это некий пик телесного, материального совершенствования системы. Если 16 будет продолжать дальше свое построение (а не продолжать из-за динамики процесса оно не может), то наступит перепроизводство, избыток или застой (8 + 8), как результат (8) результата (8).

Число 16 – энергия восходящего движения эволюции, связано с достижением более высокого уровня сознательности и началом следующей стадии жизни. Дает шанс человеку овладеть своей судьбой, проанализировав итоги своей деятельности с точки зрения дальнейшей эволюции. Это энергия для преодоления закона притяжения.

В сумме 16 дает 7 – новый уровень – это духовное число. Семерка настолько чувствительна, что обладает сильно развитой интуицией. Ее энергия показывает направление выхода на новый уровень, помогает "пробить" ситуацию, решить вопрос. Позволяет обрести уверенность в своих силах при поездке в дальние края, в чужую страну. Дает возможности и шансы получения новых знаний, образования в новом направлении. Улучшает взаимодействие с людьми нового круга, иностранцами. Развивает и расширяет перспективы реальных достижений.

У ОВНОВ появится возможность отдохнуть и заняться личной жизнью. Положительный прогноз полнолуния реализуется достаточно быстро.

ТЕЛЬЦЫ находятся в эпицентре событий. Нельзя сказать, что период спокойный, но он интересный, трансформационный, с одной стороны, определенный жизненный этап закончен, но с другой стороны - открываются прекрасные перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ найдут для себя комфортные условия существования. Тема романтики, любви будет присутствовать, но в меньшей степени, чем у представителей других знаков Зодиака.

РАКИ удовлетворены – достигается уровень желаемого комфорта, а гармония в любовной сфере, в семье, способствует прибавлению сил и внутренней регенерации.

ЛЕВ – царь, если до этого не было такого ощущения, то со второй половины апреля вы в центре, вас замечают, вам удается оказывать влияние на публику, особенно на представителей противоположного пола.

Представители знака ДЕВА заняты делами, работой, часто находятся в ситуации выбора, хотя есть возможность значительно улучшить отношения в семье, с романтическим партнером.

ВЕСЫ чувствуют себя прекрасно, наконец-то уверены в правильности своего выбора. Ощущение внутренней свободы, внимание со стороны других людей, помогает проработать свои страхи, сомнения и найти точку равновесия.

СКОРПИОНЫ достигнут своих целей, если активно займутся этим в ближайшее время. Удивительным образом обстоятельства складываются так, как нужно и вы попадаете в нужное время, в нужное место.

СТРЕЛЬЦЫ могут получить даже больше, чем ожидают от партнеров, это касается как личных, так и деловых взаимоотношений. Обстоятельства позволяет выйти из тени, обрести популярность, продвинуть свои интересы.

КОЗЕРОГИ определяются с выбором, понимают, как строить свою жизнь дальше. Несмотря на внешнее напряжение, в окружении появляются нужные люди, благодаря участию которых, жизнь кажется намного ярче и светлее.

ВОДОЛЕИ успокаиваются, на некоторое время интересующие их мировые проблемы отходят на второй план, а сейчас хочется простого семейного счастья и дружеского общения.

Представителям знака РЫБЫ сопутствует удача и везение в сфере взаимоотношений. Используйте потенциал полнолуния по максимуму.

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