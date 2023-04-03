Полнолуние в Весах 6 апреля 2023 года: что нас ждет в это время

Знак Зодиака Весы несет энергию равновесия, баланса и гармонии. Полнолуние в Весах произойдет 6 апреля в 07:34 по киевскому времени и поможет установить равновесие в жизни, активизирует социальные контакты и желание найти своего идеального партнера или улучшить существующие взаимоотношения.

Управитель полнолуние – Венера – перемещается по знаку Тельца, где имеет сильный статус – управление, что увеличивает положительный потенциал полнолуния 6 апреля. Хорошее время для поиска компромисса, организации совместных проектов, подписания договоров, бракосочетания. В дни полнолуния (5-7 апреля) можно увидеть искажения в ту или в иную сторону и понять, что нужно сделать для гармонизации и достижения баланса, как в личной жизни, так и в социальной, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Весы – единственный неодушевленный знак Зодиака, символизирует противоположности как основу любых процессов и состояний, начало всего сущего. Полнолуние в Весах поможет осознать себя, наладить связь со своим подсознанием, гармонизировать в себе духовное и материальное начало, чтобы находиться по жизни в уверенной твердой и срединной позиции.

Стихия Весов – Воздух, который придает этому знаку нейтральность, справедливость, беспристрастность. Дике – в древнегреческой мифологии богиня правды, понимаемой как единый закон мироустройства. Атрибутом Дике служили весы, она была дочерью верховного бога Зевса и его второй супруги, богини правосудия – Фемиды. Дике сле­ду­ет с мечом в руках за пре­ступ­ни­ком и прон­за­ет нече­стив­ца, хра­нит клю­чи от ворот, через кото­рые про­ле­га­ют пути дня и ночи. Она – верши­тель­ни­ца спра­вед­ли­во­сти в кру­го­во­ро­те душ. Ее изо­бра­жали душащей и изби­ваю­щей несправед­ли­вость.

Человек в своей жизни постоянно находится под воздействием различных пар противоположностей, которые ему приходится уравновешивать и гармонизировать - духовное и материальное, мужское и женское, личное и общественное, активность и пассивность и т.д. Этим процессом как раз и управляет знак Весы и противоположный ему – Овен, являясь в этом смысле центральной осью всего Зодиака. Эта ось делит зодиакальный круг на внутреннюю и внешнюю полусферы, символизирует понятие "Я" (Овен) и "Ты" или "Мы" (Весы).

Весы - хранитель Закона и покровитель юриспруденции. Они олицетворяют справедливость, суд и закон кармы. Если же человек сам не уравновешивает энергии в своей жизни и не знает меры, то это делает за него закон кармы или же человеческое правосудие.

Негармоничная энергия Весов может проявляться как бесконечные колебания, сомнения и неустойчивость. Это постоянные "качели" в жизни, неспособность устанавливать и сохранять взаимоотношения, неумение сделать выбор и занять твердую позицию.

В гармоничном же варианте энергия Весов дает эстетическое восприятие окружающего мира, способность уравновешивать противоположности, достигнуть баланса и уверенно идти по срединному пути, т.е. держать золотую середину между аскетизмом и наслаждениями, не впадая в крайности. Есть такая народная мудрость: во всём нужная золотая середина! И как вариант: во всём нужна мера! Подразумевается, что любые крайности, в любую сторону - это обычно и всегда плохо. Такой подход приведет к самому благоприятному результату.

Энергия Весов также управляет деньгами, которые являются уравновешивающей энергией во многих человеческих взаимоотношениях. Если же в личном гороскопе Венера как управитель Тельца и Весов поражена, то у человека постоянные материальные проблемы, несчастливая личная жизнь, а в деловой сфере не удается создать взаимовыгодные партнерские отношения. Астрологическая консультация необходима в таком случае, с помощью различных методик можно определить причины неудач и найти способы выхода из круговорота неприятностей.

Полнолуние в Весах 6 апреля особенно благоприятно для работников индустрии красоты, творческих личностей, юристов, дипломатов, а также для тех, кто ищет любовь, романтику или делового партнера. В это полнолуние Луна в оппозиции с Юпитером – будьте осторожны в своих желаниях! Юпитер может дать так много, что не унести. Или же подтолкнет к необдуманным обещаниям, безумному азарту. Под влиянием такого аспекта многие люди склонны "раздувать из мухи слона", преувеличивать свои потребности, что в итоге может привести к потере удачного шанса или потере репутации.

Период с 5 по 7 апреля 2023 может принести множество соблазнов брать еще и еще, тратить на красивые вещи неразумно много, занимать деньги, оформлять кредиты, совершенно не думая о том, что придется отдавать и с процентами. Только тот, кто способен вовремя включить свой "стоп-кран", сможет сделать правильную перезагрузку своей жизни, чтобы выявить и устранить те недостатки, барьеры и препятствия, которые мешают быть здоровым, красивым, счастливым человеком. И полнолуние 6 апреля дает шанс изменить свою жизнь к лучшему, если следовать принципу "золотой середины".

Если вы стремитесь обрести популярность, привлечь клиентов, заказчиков, помощь влиятельных людей, воспользуйтесь потенциалов этого полнолуния. Это хорошее время для запуска рекламы, чтения лекций, решения вопросов, связанных с зарубежьем. При этом важно соблюдать традиции, следовать закону, следить за манипулятивными фразами и старайтесь их избегать.

Постарайтесь уравновесить в себе материальное и духовное, не гонитесь за огромными прибылями – они придут как следствие, как благодарность за ваши старания, но чуть позже. Расширяйте социальные связи, будьте готовы к компромиссу и тогда энергии полнолуния в Весах 6 апреля принесет вам хорошие плоды и желаемый материальный результат. Это полнолуние откроет множество возможностей в профессиональной сфере, а также быстрый и легкий способ снова почувствовать себя спокойным и уравновешенным человеком.

Юпитер в оппозиции с полной Луной в Весах, которой управляет Венера в Тельце, усиливает аппетит, повышенную требовательность по отношению к домочадцам, к партнеру, недовольство тем, что имеешь. Ключом к предотвращению саморазрушительного поведения является умеренность с помощью самоконтроля, соблюдение принципа "золотой середины".

Еще одно возможное проявление полной Луны в оппозиции к Юпитеру – это избыток внимания, который ощущается давящим или изматывающим. Родители и другие старшие родственники или общественность, могут вторгаться в вашу частную жизнь. Поэтому еще до полнолуния важно правильно установить личные границы, чтобы минимизировать излишнее внимание к своей персоне и к своей деятельности, если вам этого не хочется. Чрезмерная открытость своих чувств или щедрое настроение может привести к нежелательным последствиям, поэтому если вы или ваш близкий человек от природы добрый и великодушный, постарайтесь, чтобы другие этим не воспользовались в ущерб вам.

Полнолуние 6 апреля может принести большие проблемы тем, у кого уже есть трудности с самоконтролем или зависимостью. Но также это полнолуние учит доводить дела до конца, взвешивать все за и против перед тем, как принять решение. Являясь противоположных знаком Овну, Весы отвечают за практическое и конкретное воплощение творческих импульсов и обязательное соблюдение при этом баланса и меры.

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