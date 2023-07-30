Полнолуние в Водолее 1 августа 2023 года: что нас ждет в это время

Первое полнолуние августа 2023 в Водолее, произойдет 1 августа в 21:31 по киевскому времени, в знаке непрерывных изменений, волнового движения, инноваций, принесет интересные и неожиданные события. Второе полнолуние календарного месяца – 31 августа в знаке Рыбы.

Символ Водолея – молния, соединяющая небо и землю, олицетворяет творческий импульс, который является движущей силой любых процессов. Энергия Водолея связана с общением и взаимодействием людей в сообществах, с коллективами, она является объединяющей и коммуникативной. В Водолее осознаются групповые интересы, и появляется сознательная ответственность отдельного человека перед группой. Это знак дружбы и единства людей, революционных преобразований во имя будущего, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Главный управитель Водолея – Уран, второй управитель – Сатурн. Стихия Водолея – Воздух, поэтому этот знак является всепроникающим и его воздействие проявляется во многих сферах нашей жизни. Сатурн заземляет Водолея, а Уран поднимает его в высшие ментальные сферы, а балансировка этих двух принципов – основная задача Водолея. Т.е. должна быть осознанность в применении и воплощении в реальность всего необычного, неординарного, нового.

Основной принцип знака Водолея – преодолеть все препятствия и внести в окружающий мир нечто новое. Будучи знаком стихии Воздуха, Водолей должен передавать свои знания и идеи дальше на языке, который был бы понятен и удобен не только для него, но и для своих последователей, потенциальных учеников. Полнолуние в этом знаке усиливает ментальные процессы и возможности нашего разума, когда мы способны прийти к нестандартному, но конструктивному решению самыми неожиданными способами.

Девиз: "Я свободен!", "Все свободны". Миссия Водолея – движение, динамика, познание нового, прогресс, внедрение реформ, помощь людям реализовывать их мечты. Водолея вдохновляют общая любовь к новому и стремление помочь человечеству в его развитии. Идеи Водолея, в конце концов, трансформируют реальность, способствуют эволюционному процессу.

Водолей – один из самых сложных знаков Зодиака, постоянно озадачивающий людей, есть у него и негативные проявления. Например, в стараниях обновить окружающий мир, может зайти так далеко, что станет стремиться к переменам ради самих перемен. Это знак постоянного поиска, но не систематичного, а импульсивного. Благодаря внезапным озарениям достигается результат, причем, без затрат времени на долгий и кропотливый труд. Часто люди не понимают идеи Водолея, которых много, но не хватает усидчивости и серьезности эти идеи последовательно воплощать в реальность.

Все полнолуния оказывают большое влияние на нашу жизнь и тесно связаны с тем, что происходит в природе. После полнолуния Луна начинает убывать, а это значит, что самое время убрать из своей жизни все ненужное. Не бойтесь менять то, что давно устарело. Смело выкидывайте вещи, которые имеют непригодный внешний вид и больше не приносят удовольствия от пользования.

Полнолуние в Водолее идеально подходит для того, чтобы очистить свои социальные сети и телефон от ненужных контактов, почту – от уже неактуальных писем и сообщений. Подходящее время для отсечения токсичных связей, фальшивых друзей и тех контактов, которые опустошают.

Полнолуние 1 августа станет кульминацией того, что было начато в лунный месяц, начавшийся с новолуния в Водолее 21 января 2023 года. Однако в полнолуние в знаке Водолея не стоит начинать что-то новое и пускать в свою жизнь глобальные перемены. Сосредоточьтесь на том, чтобы исправить ошибки прошлого. Например, помиритесь с подругой, с которой по нелепой причине перестали общаться, или попробуйте возобновить отношения с прошлыми деловыми партнерами, с которыми так и не получилось реализовать проект.

Полная Луна в Водолее активизирует сильную потребность в свободе, а также желание оставить позади все, что больше не помогает в реализации своей цели. Стремление найти что-то лучшее, более интересное, может подтолкнуть к авантюрам, поэтому важно отдавать себе отчет о последствиях своих поступков.

Полнолуние в Водолее 1 августа поможет разгрузить голову от негативных мыслей и начать процесс по созданию благоприятного пространства. Период убывающей Луны до 16 августа благоприятен для интеллектуальной деятельности. Самое время прислушаться к тому, что говорит вам ваше подсознание, опираясь на логические умозаключения и принять лучшее решение на будущее.

Полнолуние в Водолее на фоне ретроградной Венеры в оппозиционном знаке Зодиака – во Льве, заставляет нас совершить переоценку ценностей в вопросах любви, партнерства, собственной значимости, а также дружеских взаимоотношений. Те люди, с которыми мы шли по жизненному пути какое-то время, могут показать себя с неожиданной и не самой лучшей стороны. Многие люди начинают осознавать, что в их жизни по-настоящему ценно и как правильно должны быть расставлены приоритеты.

Это полнолуние показывает, как мы можем обновить свою жизнь с помощью наших связей с другими людьми, вступая в сообщества и группы по интересам, используя ресурсы интернет-пространства и социальных сетей. Вполне вероятно, что в ближайшее время проявятся внутренние блоки, проблемы и страхи, но именно в период убывающей Луны от них легче избавиться.

Тельцы и Скорпионы находятся под напряженными аспектами от полнолуния в Водолее. Вы можете почувствовать, что окружающие не замечают и недооценивают вас как личность. Могут произойти конфликты с друзьями и единомышленниками, которые затянутся надолго. Чтобы избежать неприятного поворота событий, лучше не планируйте на 31 июля – 2 августа ничего важного, отложите важные дела и наслаждайтесь спокойным отдыхом, общением с детьми и любимым человеком.

Пространство Львов и Водолеев наполнено активной энергией, происходит много событий разного характера, в общем, скучать не приходится. Даже если и окажетесь в неприятной ситуации, появятся возможности выйти из них без особого вреда для себя. Ничего не бойтесь и не сомневайтесь в собственной силе и значимости для окружающих. В дни полнолуния в Водолее, вы впереди планеты всей! Однако, помните о том, что энергия полнолуния в Водолее может подтолкнуть к эксцентричным поступкам, а это всегда неоднозначно воспринимается в обществе.

Ближайшие дни до и после полнолуния 1 августа благоприятны для представителей знаков: Овен, Близнецы, Весы, Стрелец. Идеально, если представители знаков стихии Воздуха (Водолеи, Близнецы, Весы) и знаков стихии Огня (Лев, Стрелец, Овен) соберутся вместе, составят планы, обменяются идеями и сделают что-то полезное для общества. Полнолуние в Водолее заставит вас выйти из зоны комфорта. В эти дни вам сопутствует удача и везение, занимайтесь важными делами и сама Вселенная вам поможет!

Раки, Девы, Козероги, Рыбы – нейтральное время для вас. Просто проведите время с теми, кто поднимает вам настроение и разделяет ваши взгляды на будущее. Самое время установить четкие границы в отношениях с теми, кто вытягивает из вас силы и тащит на дно, защитите себя от деструктивного влияния и освободите пространство для новых людей, которые пойдут с вами в одном направлении.

Полнолуние в Водолее благоприятствует разного рода экспериментам, проявлению своей индивидуальности, способствует обновлению своего жилого и рабочего пространства, освобождая от устаревшего и бесперспективного.

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