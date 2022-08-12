Полнолуние в Водолее 12 августа 2022-го: что нас ждет в это время

Это полнолуние несет в себе сложные энергии, т.к. проходит в соединении с ретро-Сатурном (второй управитель Водолея), а также формирует напряженные аспекты со своим главным управителем - Ураном и кармическими точками - Лунными Узлами, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Медленные планеты (Сатурн и Уран) и Лунные Узлы показывают общечеловеческие процессы, социальные события. Энергии этих планет и фиктивных точек запускают масштабные программы, имеющие общенациональную значимость. Полнолуние августа 2022-го изменит жизнь многих людей, откроет истину и прямо укажет на ошибочные убеждения. Уран и Сатурн конфликтуют с 2021 года, и это будет продолжаться до 7 марта 2023-го. Но кризис больших перемен рано или поздно закончится, поэтому нужно осознанно подходить к тому, что происходит и пытаться адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам.

Сатурн - планета Времени, связан с прошлым, бюрократией, консерватизмом, строгой иерархией, нормами и правилами. А Уран стремится в будущее, характеризует революционные преобразования, свободу, все новое и прогрессивное. В этих характеристиках можно увидеть фундаментальные отличия между природой Сатурна и Урана. Пока лидеры многих государств, корпорации, различные системы управления соревнуются между собой за доминирование в мире, страдают обычные люди.

Кроме планет на небесном своде мы наблюдаем также и светящиеся точки, которые, в отличие от планет, кажутся нам неподвижными. Неподвижные звезды еще с древних времен в зависимости от их нахождения в той или иной части небесного свода были объединены в группы - созвездия.

Всего в настоящее время по астрономической классификации насчитывается 88 созвездий. Отслеживая движение Солнца (а значит и всей Солнечной системы), древние наблюдатели отметили, что Солнце проходит через одни и те же созвездия, описывая один и тот же полный круг примерно за 365 суток. Путь Солнца через 12 созвездий древние греки назвали эклиптикой. Плоскость, в которой расположена эклиптика, называют плоскостью эклиптики.

Все, входящие в соприкосновение с орбитой Солнца созвездия, называют зодиакальными. От слова Зодиак, что означает - Круг Жизни, так как Солнце для нашей Солнечной системы и самой планеты Земля и есть жизнь.

Важным понятием в астрологии является представление Зодиака как проекции зодиакальных созвездий на плоскость эклиптики. Созвездия - объемны, имеют индивидуальную форму и очертания, различны по протяженности и занимают на эклиптике каждый свою "территорию". А знаки Зодиака - это равные сектора на круге, полученные в результате проекции созвездий на плоскость эклиптики. Протяженность созвездий различна, а протяженность знаков Зодиака одинакова - по 30 градусов.

Принятые названия знаков Зодиака произошли от названий созвездий, через которые проходит путь Солнца. 11-е созвездие показалось древним грекам похожим на фигуру человека с кувшином. У разных народов созвездие Водолея ассоциировалось с одним образом - водой, источником всего живого на Земле. В астрологии все структурировано, стихии, покровительствующие знакам Зодиака, повторяются циклически в порядке и Водолею соответствует стихия Воздуха (ментальное измерение, интеллект).

Водолей - знак человечества, всегда устремлен в будущее. Это знак Воздуха, чем и можно объяснить его широту и способность проникать одновременно во многие сферы. Мифический персонаж Водолея - Девкалион - герой всемирного потопа. По преданию, за многочисленные прегрешения людей медного века Зевс решил послать на землю сильный ливень, чтобы затопить землю и погубить весь людской род. Прометей, узнав об этом, посоветовал Девкалиону построить корабль, чтобы он мог спастись на нем со своей женой. Так впоследствии и произошло. Девкалион и Пирра были единственными из людей, кому удалось выжить после потопа. В Библии похожий сюжет лег в основу предания о Ное и его ковчеге, на котором спаслись он, его жена и дети. Всемирный потоп был послан на землю за грехи человеческие, как и потоп Девкалионов. В память о потопе на небе появилось созвездие Водолея. На старинных картах оно изображается в виде человека, льющего воду.

Полнолуние 12 августа способствует максимальному проявлению энергий высшей планеты - Урана - и социальной планеты - Сатурна. Это полнолуние под управлением планет-гигантов, будет проверять всех на прочность и самостоятельность. Невозможно противостоять их планетарным влияниям, нужно просто принять аскезу по Сатурну и обновления по Урану. Нельзя проявлять слабость, обвинять весь мир в своих неудачах. Нужно научиться приспосабливаться к изменениям, быть готовым к дискомфорту через ограничения в питании, физические или интеллектуальные нагрузки.

Полнолуние в Водолее 2022-го еще настойчивее напомнит о необходимости перемен в существующем мировом порядке и обустройстве общества. Назад дороги нет, процесс запущен, и никто не в силах его остановить. В борьбе между старым и молодым, всегда побеждает тот — кто делает ставку на молодость.

Главный управитель полнолуния 12 августа - Уран, но планета с конца 2018-го до 2026 года в слабом статусе - падении, а Сатурн с 2018-го - в управлении (сначала в Козероге, потом в Водолее). Пока что преобладают старые формы управления, интересы отдельных партий, групп и сообществ, но скоро все изменится. Первые ощутимые преобразования мы будем наблюдать уже в 2023 году. Но и в 2022-м уже видно, что система взглядов и идей государственных систем, мировоззрение общества, а также функционирование социально-экономических факторов кардинально отличается от того, что было до 2018 года.

Несмотря все сложности полнолуния в Водолее 12 августа 2022 года, не стоит фиксироваться на негативе, накручивать себя и переживать из-за того, что не в силах изменить. Жизнь продолжается, хотя внешние условия достаточно тревожные и не особо способствуют радостным настроениям. Однако в эти непростые времена мы учимся адаптироваться к новой реальности и гармоничные энергии Венеры во Льве, нам в этом помогают.

Судьбоносные перемены произойдут в жизни многих людей, а то, насколько они окажутся позитивными, во многом зависит от самого человека. Ведь можно бояться и сопротивляться грядущим переменам и обновлениям и тогда теряется шанс изменить свою жизнь к лучшему. А можно принять условия современного мира, освоить современные профессии, получить необходимые навыки в той или иной сфере, уверенно пойти навстречу переменам и выйти на совершенно иной, более качественный уровень в этой сумасшедшей действительности.

Чтобы лучше понять потенциал полнолуния в Водолее и сгладить острые моменты, можно обратиться к мифологии, философии, почитать мудрые книги (на просторах интернета множество онлайн-библиотек). Сейчас, как никогда, важно научиться осознавать свою самоценность, находить в себе то, что выделяет вас среди остальных. Проявляйте свою индивидуальность, учитесь новому, расширяйте круг знакомств, объединяйтесь в группы по интересам - это поможет побороть чувство страха перед неизвестностью и планировать свое будущее в условиях неопределенности.

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