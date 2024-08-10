Полнолуние в Водолее 19 августа 2024 года: что нас ждет в это время

19 августа в 21:26 (gmt+3) полнолуние в Водолее в напряженном аспекте с Ураном, что может негативным образом повлиять на работу компьютерных систем, дать сбои в социальных сетях, отмены авиарейсов, нарушение режимов энергообеспечения и энергопотребления.

Потенциал этого дня невероятно мощный, его энергии окажут важную роль в формировании новых жизненных приоритетов в условиях стремительно меняющейся действительности. Новый 4-х месячный цикл Меркурия начинается при аспекте соединения с Солнцем 19 августа в знаке Льва. В подсознании рождаются новые импульсы и идеи, но они еще четко не определены, поэтому требуется тщательная подготовка, прежде чем приступать к их реализации, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Управитель полнолуния в Водолее – Уран, планета неожиданностей, молодости, будущего, всего нового и нестандартного. 19 и 20 августа – три "тау-квадрата", т.е. три напряженных конфигурации на небе, в которых участвуют Уран, ретро Сатурн, Юпитер, Венера, Марс, Солнце и Луна. Поэтому важно направить энергию этого периода в конструктивное русло, на реализацию, а не разрушение. До 19 августа завершайте старые проекты, анализируйте прошлый опыт, но воздержитесь от запуска новых масштабных проектов. Эффективность высокая во всех делах, где не нужна скорость. Символ Водолея – молния, соединяющая небо и землю, олицетворяет творческий импульс, который является движущей силой любых процессов.

"Тау-квадрат" – это тяжелая конфигурация, но чаше всего она встречается в гороскопах успешных людей! Она составлена не менее чем из трех планет, две из которых находятся в оппозиции, а третья – в квадрате с двумя предыдущими планетами. "Тау-квадрат" – одновременно и самая лучшая, и самая тяжелая конфигурация планет. Она дает высокую степень мотивации и является двигателем, вызывающим у людей большую внутреннюю напряженность или стресс, кроме того, проявляется через неблагоприятные внешние обстоятельства и препятствия, которые подталкивают к действию и необходимости что-то менять в своей жизни. Эта конфигурация может дать огромную силу, но при этом требует активности и осознания путей, ведущих к преодолению трудностей и преград. Поскольку в эту конфигурацию входит и оппозиция, одновременно с активностью она требует еще и умения устанавливать равновесие.

Кроме перепадов настроения и конфликтов в семье, на внешнем плане возрастает вероятность грандиозных событий в политической сфере, природных катаклизмов, крупных скандалов и катастроф. Но напряженные аспекты между планетами генерируют сильные энергии, позволяющие за короткие сроки сделать очень много. Контроль необходим, как за внутренним состоянием, так и собственными физическими действиями, чтобы использовать мощный потенциал этих двух дней (19 и 20 августа), с пользой для себя и без вреда для окружающих.

Концентрация напряженных аспектов планет в этот день может полнолуния привести к неблагоприятным ситуациям и даже жертвам техногенного и природного характера, поэтому стоит избегать мест скопления народа. Лучше не планировать перелеты на этот день, поскольку многие рейсы будут отменяться или переноситься на другое время. Активный отдых, физкультура и спорт, самостоятельная физическая работа дома или на даче, поможет сбросить излишнее напряжение.

Для людей пассивных, неуверенных в себе и вечно жалующихся на окружающий мир вместо того, чтобы взять ответственность за свою жизнь, день полнолуния 19 августа и +/- день до и после, может "вымотать", стать причиной заблокированной и бесполезно потраченной энергии, что проявится в сложных, тяжелых и неприятных ситуациях, заболеваниях в ближайший лунный месяц. Активные, социально ориентированные личности, почувствуют приток жизненных сил и энергии для того, чтобы реализовать свой потенциал, добиться результатов и наметить новые цели.

Водолей – фиксированный знак Зодиака, относится к стихии Воздуха, очень дружественный, свободолюбивый и прогрессивный. Связан с политикой и наукой, революционными изменениями, коллективной деятельностью. Полнолуние в Водолее – это шанс сделать глоток свежего воздуха, запустить процессы регенерации, как в собственном организме, так и в обществе в целом. Время интеллектуальных озарений, которые помогают понять, в чем же дело, или найти решение, над которым безрезультатно долгое время работала группа людей. Водолей легко впадает в крайности и не оставляет выбора, когда ситуация не имеет перспективы.

Полнолуние в Водолее в день нового цикла Меркурия символизирует неизбежные обновления. Энергия этого дня настолько велика, что она может послужить причиной многих событий в жизни тех, кто боится перемен на своем жизненном пути и всячески их избегает. Принудительные изменения войдут в жизнь тех людей, которые долго "топтались на одном месте".

Активные энергии Водолея после полнолуния 19 августа, способствуют развитию и расширению контактов, связей, коммуникации, знакомствам в образовательной, научной или деловой сферах. Появится много новых идей, возможность получения новых знаний, которые помогут повысить уровень профессионализма. Полнолуние в Водолее происходит тогда, когда Солнце находится во Льве, поэтому представители огненных знаков Зодиака получают больше всего возможностей в это время.

Полнолуние в Водолее помогает найти единомышленников, способствует интересным знакомствам и романтическому общению, но, скорее всего, отношения вряд ли перерастут в серьезные и долгосрочные, однако, оставят в памяти приятные воспоминания. Даже в долгих и стабильных отношениях в этот период появляется пикантность и непредсказуемость. Напряженный аспект с Ураном – управителем Водолея, призывает стремительно развиваться в выбранных областях, иначе этот напор энергии может разрушающе повлиять на человека и окружающее пространство. Это отличное время для тех, кто стремится переделать массу работы в сжатые сроки.

Число 19 в нумерологии означает расцвет, победу, внешнюю активность. Реализует, проявляет, предъявляет всеобщему обозрению все то, к чему шла система. То, что было вначале, как первые импульсы двух начал и их взаимодействие, теперь в полноценном виде раскрывается на самом высоком уровне развития. Янское начало не только дошло до полного цикла (10) осознанности сознательной, но и простимулировало пассивное, ИНЬское начало в процессе совершенствования и развития внутренней составляющей (9 на второй позиции). Две половинки, которые в начале процесса были противоположны и различны, теперь готовы объединиться. 19 показывает, что система в процессе своего развития осуществила идею Творца – теперь она сама может творить.

Фазы Луны оказывают большое влияние на нашу жизнь и тесно связаны с тем, что происходит в природе. После полнолуния Луна начинает убывать, а это значит, что самое время убрать из своей жизни все ненужное. Не бойтесь менять то, что давно устарело. Смело выкидывайте вещи, которые имеют непригодный внешний вид и больше не приносят удовольствия от пользования.

Полнолуние в Водолее идеально подходит для того, чтобы очистить свои социальные сети и телефон от ненужных контактов, e-mail – от уже неактуальных писем и сообщений. Подходящее время для отсечения токсичных связей, фальшивых друзей и тех контактов, которые опустошают.

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