Полнолуние в Водолее 22 августа 2021: что нас ждет в этот период

Полнолуние в Водолее 22 августа 2021: что нас ждет в этот период

Это очень важное событие потому что мы живем в энергиях Урана и Водолея, что дает непредсказуемость, неожиданность, странное стечение обстоятельств, практически в любом деле и жизненной сфере.

22 августа в 15:02 по киевскому времени, произойдет Полнолунии в Водолее, которое связано с развитием и расширением. Управитель этого Полнолуния – Уран, планета неожиданностей, обновлений и прогресса. Удивительно, но это второе полнолуние в Водолее, июльское было в этом же знаке, во втором градусе. А Полнолуние 22 августа – в 30 м градусе Водолея, в соединении с ретро Юпитером – планетой-благодетелем, рассказывает астролог Марина Скади.

30-й градус Водолея, в котором полнолуние августа – королевский, а это значит, что Вселенная даёт нам шанс выбраться из самых затруднительных положений, легче пройти сложный путь. Для многих ближайший месяц – это проверка на умение, не смотря ни на что, сохранять позитивное мышление, ровную без колебаний самооценку, твёрдый характер и сильную волю.

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Водолей – знак альтруизма, равенства, братства, объединения, поэтому эти качества необходимо развивать в себе, чтобы чувствовать себя комфортно. Полнолуние 22 августа очень важное уже потому, что снова мы, как и после прошлого Полнолуния, живем в энергиях Урана и Водолея, что дает непредсказуемость, неожиданность, странное стечение обстоятельств, практически в любом деле и жизненной сфере.

В любое Полнолуние жизненно необходимо держать баланс и сохранять равновесие, но в настоящих условиях, сделать это очень непросто. Полнолуние в Водолее объединяет людей, требует постоянного движения, ментального развития и минимум эмоций (а это противоречит самому понятию полной луны, отвечающей за чувства и эмоции).

Число 22 в нумерологии имеет достаточно интересное значение. Оно состоит из двух двоек, которые при сложении образуют цифру четыре – сумма и произведение двоек равны. Двойка символизирует сотрудничество, партнерство, т.е. успех и карьерный рост возможен при командной работе. Число 2 - символ женского начала, материнства, оно символизирует чашу, сосуд, серп Луны. 2 – это активное проявление того, что находится в потенциальном состоянии, но само не заявляет о себе, не оказывает влияния на окружающий мир. Это образ самой природы, интуиции, а также времени, как линейности в нашем восприятии.

Полнолуние – это противостояние Луны и Солнца, для каждого знака Зодиака, этот аспект проявится по-разному. Энергии Полнолуния 22 августа активно проявляются до Новолуния 7 сентября.

ОВНЫ получат гармоничную энергию от дневного и ночного светила, это полнолуние очень обнадеживающе для представителей этого знака Зодиака. Луна способствует гармонии души и тела, постоянству, здоровью. Возможно появление новых друзей, чувственных привязанностей. Солнце дает успех в сотрудничестве, партнерстве, стремление к совершенствованию, духовному росту. Стоит использовать каждый шанс, ведь для Овнов Полнолуние 22 августа очень благоприятно.

ТЕЛЬЦЫ почувствуют себя не очень комфортно, поскольку Солнце и Луна в день Полнолуния, в напряженных аспектах к Солнцу в Тельце. Это напор и энергия, которую можно использовать конструктивно, если заниматься делами, любой активной деятельностью и самостоятельно контролировать процесс. Неизрасходованная энергия Полнолуния, может принести проблемы, ухудшение самочувствия. Напряженная творческая работа, в результате даст хороший доход и популярность.

БЛИЗНЕЦЫ получают счастливые шансы и возможности – Солнце и Луна 22 августа, в гармоничных аспектах к Солнцу в Близнецах. Происходит осознание, понимание чего-то очень важного, влияющего на будущее. Собственное восприятие себя среди других людей меняется, жизнь упорядочивается, находятся решения для, казалось бы, не решаемых задач. Многие представители этого знака определят для себя точки роста, получат дополнительные инструменты, ресурсы для развития.

РАКИ всегда чувствуют Полнолуние, т.к. в этом явлении принимает участие Луна, которая управляет знаком Рак. Энергии Водолея ярко ворвутся в вашу жизнь, поскольку Луна находится в Водолее. Ближайшие две недели – период переориентация общения, формирования значимого окружения: на первое место выходят друзья и единомышленники, а это может способствовать подготовке для начала совершенно новой деятельности. Произойдет много интересных встреч и событий.

ЛЬВЫ ощущают влияние любого Полнолуния очень сильно, т.е. знаком Льва управляет Солнце. При Полнолунии в Водолее Солнце всегда находится во Льве. С одной стороны, представители этого знака получают много шансов и возможностей, связанных с самореализацией. С другой – Луна в оппозиции к Солнцу, т.е. дает внутреннее напряжение при внешнем благополучии. Большую эмоциональную нагрузку сложно выдержать, а это может способствовать импульсивному поведению.

Для ДЕВ обстоятельства складываются благоприятно, однако, требуется активная работа, чтобы использовать потенциал Полнолуния 22 августа, с максимальной пользой. На следующий день после этого события, Солнце войдет в знак Девы – наступает наилучшее время для представителей этого знака Зодиака. Ближайшие 2 недели – период увеличения жизненных сил и энергии, психологической уравновешенности. А это будет способствовать достижениям и впечатляющим результатам.

ВЕСЫ получают благостную энергию как от Луны, так и от Солнца. Существенно повышается трудоспособность, энергичность и бодрость духа. В ближайшее время произойдет улучшение по всем жизненным сферам. Наиболее яркие и счастливые события, однако, неожиданные – в личных взаимоотношениях. Возможна встреча с будущим романтическим партнером. Хорошее время для демонстрации своих талантов и способностей, заявления о себе, рекламной кампании.

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СКОРПИОНЫ испытают эмоциональные всплески, которые компенсируется повышением аппетита, т.к. Солнце и Луна в день Полнолуния в напряженных аспектах к Солнцу в Скорпионе. Необходимо контролировать свое состояние напряженности, избегать раздражающих факторов и неприятных людей. В ближайшие две недели не следует принимать важных решений, так как можно легко допустить ошибку. Тем не менее, если удастся найти конструктивное применение собственному возросшему честолюбию, то можете добиться достойных результатов.

СТРЕЛЬЦАМ сопутствует везение, а Полнолуние 22 августа его усилит в несколько раз – транзитные Солнце и Луна в гармоничных аспектах к солнцу в Стрельце. Это поможет прибавить популярности, карьера пойдет вверх, финансовые дела успешно будут решены. Любовь, поддержку и покровительство, постарайтесь использовать наиболее эффективно – пользуйтесь случаем, продвигайте свои интересы. Различные импульсы извне помогают воплотить собственные идеи в реальность.

КОЗЕРОГИ почувствуют себя свободнее, смогут преодолеть психологические сложности и обрести эмоциональный комфорт. Появляются хорошие идеи, которые удастся привести в действие после Новолуния 7 сентября. В ближайшее время могут поменяться взгляды на привычные вещи, вкусы, оценки, линия поведения. Интересный период, в том числе и для сферы личных взаимоотношений. Возможно возникновение служебного романа, взаимных симпатий с деловыми партнерами противоположного пола.

ВОДОЛЕИ в своем знаке Зодиака, принимают второе полнолуние подряд, что бывает крайне редко. Важный для вас период, начавшийся еще месяц назад. В ближайшее время многие важные темы будут успешно закрыты, подведены итоги и с новыми силами в новолуние 7 сентября, сможете выйти на новый, более высокий уровень. Возможно установление перспективных контактов с представителями другого пола. Оппозиция Солнца приносит определенный дискомфорт, призывает к здоровой конкуренции.

РЫБЫ ищут свое место под Солнцем и, в большинстве случаев, находят. Эмоциональная восприимчивость в ближайшие дни после Полнолуния, может способствовать принятию ошибочных решений, возникновению препятствий. Но, в конце концов, незначительные помехи удается нейтрализовать, привлекая помощь других людей. Домашние дела потребуют много времени и сил. Не обойдут стороной и дела детей, придется обратить внимание на родственников.

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