Полнолуние в Водолее 24 июля: время для очищения и планирования

Полнолуние в Водолее 24 июля: время для очищения и планирования

Оно имеет огромное влияние на будущее, является одним из четырех ключевых полнолуний года, то есть это те, которые происходят в фиксированных знаках Зодиака (Тельце, Льве, Скорпионе и Водолее). Бывает такое полнолуние раз в год и помогает людям избавиться от внутренних блоков, противоречий и обрести свободу.

Полнолуние – это оппозиция Солнца и Луны, напряженный аспект, оказывает влияние на общий эмоциональный настрой, создает специфическую внутреннюю атмосферу. Дни вблизи полнолуния – это время максимальной психической активности человека. Для духовных дел - время максимально благоприятно, оно способствует осознанию глубинной сути вещей. В полнолуние жизненно важно держать баланс и сохранять равновесие, рассказывает астролог Марина Скади.

Полнолуние 24 июля требует определенной ре­организации поведения, внесения небольших изменений, приво­дящих к серьезным последствиям. Если это удается, то человек получает новый стимул для развития своих способностей. Преодолевая все труд­ности через изменения в своем сознании, личность приходит к судьбоносным переменам в жизни.

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Ближайшие две недели после полнолуния, мы будем под влиянием энергии знака Водолей, поэтому, что притянуть гармонию в свою жизнь, будьте оригинальны, проявляйте свою индивидуальность, общайтесь, встречайтесь с друзьями и единомышленниками. И, конечно же, получайте новые знания, осваивайте Интернет-пространство, проявляйте активность в социальных сетях.

Луна характеризует основные жизненные потребности, инстинкты и эмоции, которые в день полнолуния значительно усиливаются. Это символ Души - ближайшее к Земле небесное тело. Каждый человек смены фаз Луны ощущает на себе, отмечая изменения в самочувствии и настроении. Тот факт, что сама Луна не излучает, а светит лишь отраженным Светом, акцентирует соответствие Луны с темной стороной - где нет осознанности, но есть подсознание.

Полнолуние – момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. К этому времени процессы, начавшиеся после Новолуния, достигают максимального развития. По принципу аналогии, полнолунию соответствуют энергии Марса, т.е. это огромная сила и ресурсы. Планета активности, силы, воинственности – Марс способствует повышению работоспособности. В полнолуние эту энергию необходимо реализовать в физических действиях, направить в русло созидания, иначе нереализованный потенциал может проявиться негативно в виде обид, капризов, критики, претензий.

Полнолуние в Водолее объединяет людей, очищает ментальную сферу. Однако, дает беспричинные резкие смены настроения, партнеры могут вести себя непредсказуемо по отношению друг к другу. Знак Водолея характеризует непрерывные изменения и инновации, управляет общением и взаимодействием людей в группах.

Старайтесь не затрагивать политические и финансовые темы в это полнолуние, иначе конфликты неизбежны. Полнолуние 24 июля идеально подходит для планирования чего-то нового, построения планов на будущее, но начинать лучше в новолуние 8 августа или ближайшую неделю после него.

Управитель полнолуния 24 июля – Уран, планета находится в Тельце, где имеет статус падения. Решение финансовых вопросов лучше не планировать и отложить на несколько дней. Могут происходить ситуации, которые заставляют что-то менять в своей жизни, обновляться, хотя поначалу все воспринимается очень напряженно. Младший управитель полнолуния в Водолее – Сатурн, в статусе управления, хотя и в напряжении с Ураном. Полнолуние 24 июля способно оказать решающее влияние на судьбу. В прошлом остается устаревшее, неспособное развиваться, освобождая место для нового и перспективного.

Полнолуние 24 июля входит в сильные конфигурации аспектов – Повозка и Перст Судьбы. Эти конфигурации дают по­стоянное желание развивать способности, умение находить лег­кий выход из сложных ситуаций.

Достаточно динамичная конфигурация Повозка, вызывает потребность в коллективной деятельности. Учит взаимодействовать с другими людьми и участвовать в групповой, партнерской работе, активно проявляя собственные инициативы и таланты.

Конфигурация аспектов Перст Судьбы, в которую входит Солнце, способствует большим внутренним изменениям. Если изменений не происходит, человека ожидает возврат прошлой си­туации, которая часто неприятна.

Для многих полнолуние 24 июля 2021 окажется поворотной точкой на жизненном пути. Чтобы конструктивно использовать потенциал этого времени, необходимо, чтобы человек по собствен­ной инициативе начал действовать. Возможно, сначала ситуация будет выглядеть не очень привлека­тельной. Но если вас что-то не устраивает в жизни, и вы предпримете определен­ные шаги, то сможете изменить жизнь и добиться успеха, превосходящего все ожидания.

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