Полнолуние в Водолее 9 августа 2025 года: что нас ждет в это время

Полнолуние в Водолее 9 августа 2025 года / © Associated Press

Августовское полнолуние традиционно называют «Осетровой Луной». Название пришло из традиций коренных народов Северной Америки, поскольку в это время года легче всего было ловить осетра в Великих озерах, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Полнолуние в августе часто совпадает с суперлунием — моментом, когда Луна ближе всего к Земле и кажется особенно большой и яркой. При полной Луне в Водолее, Солнце всегда находится напротив — во Льве, соответственно, в этот период активна ось Лев–Водолей, которая характеризует индивидуальность и коллектив, творчество и авантюризм.

В негативном смысле полнолуние 9 августа провоцирует конфликты между личными желаниями и общественными ожиданиями. Солнце во Льве в статусе управления, очень сильное, что добавляет драматизма полнолунию в Водолее, усиливает желание получить все или ничего. Никаких полумер, никакой золотой середины. А вот в полнолуние, наоборот, необходимо установить баланнс, решить этот конфликт по оппозиции Солнца и Луны.

В 2025 году полнолуние 9 августа происходит в 17⁰ Водолея, под управлением Урана, который только что вошел в знак Близнецы — это делает его астрологически уникальным.

Полнолуние в Водолее на фоне Урана в Близнецах — это вспышка ментального пробуждения, неожиданных идей, перемен в мышлении и коммуникации. Оно всегда про свободу, коллективное сознание, будущее. Это первое полнолуние, которое «слышит» Уран в воздушной стихии.

Несмотря на то, что после момента полнолуния в Водолее 9 августа начинается период убывающей Луны, его энергии не про завершение, а про взрыв идей, Изменение мышления, рост осознанности, очищение от ментального шума. Люди начинают по-другому смотреть на привычные вещи, замечать новые смыслы, отпускать старые убеждения.

Многие перестают верить в чужие сценарии и начинают слышать свой внутренний голос. Понимают, что готовы к переменам — появляется ощущение, что пришло время для следующего шага, даже если он пока неясен. То, что раньше казалось важным, теперь теряет силу, а на первый план выходят новые ориентиры. Например, если раньше кто-то думал о том, что для того, чтобы любили нужно быть удобным, то теперь приходит ощущение, что можно быть собой, и это достаточно.

Основное влияние полнолуния в Водолее при перемещении его управителя — Урана по знаку Близнецы, состоит в усилении потребности в свободе, независимости, самовыражении. Оно может вызвать вспышки нестандартного поведения, особенно у тех, кто чувствует себя ограниченным в возможностях и перемещении, что мы сейчас и наблюдаем в Украине.

Полнолуние в Водолее способствует инсайтам, озарениям, неожиданным поворотам в, казалось бы, предсказуемых процессах. Подталкивает к разрыву с устаревшими моделями мышления и общения.

Полнолуние в Водолее и весь период убывающей Луны, вплоть до новолуния в Деве 23 августа, благоприятно для того, чтобы освобождаться от ментальных шаблонов, ограничивающих убеждений. Это полнолуние помогает отпустить то, что мешает свободе самовыражения.

Фиксируйте свои мысли на бумаге или в заметках телефона, даже если они кажутся странными — они могут стать началом нового пути. Ведь полнолуние в Водолее — это время ментального пробуждения. Идеи приходят внезапно, нестандартно, как вспышки.

Главное избегать конфликтов и категоричности, особенно в отношениях с друзьями и единомышленниками, не противопоставлять себя коллективу.

Поскольку полнолуние в Водолее 9 августа произойдет в период ретроградного Меркурия, полезно возвращаться к старым проектам и пересматривать их под новым углом, тем самым повышая их эффективность. Особенно благоприятно это для сферы технологий, коммуникаций, дизайна, образования. Благоприятно обсуждать идеи, делиться знаниями, объединяться ради будущего.

Полнолуние в Водолее 9 августа, как портал в будущее, но пройти через него можно только с легким сердцем и открытым умом. Не спешите действовать — сначала почувствуйте и осознайте, что же действительно ваше.

Какие знаки Зодиака ощутят энергии полнолуния в Водолее:

Водолей

Полнолуние в вашем знаке — это ваша личная кульминация. Вы можете почувствовать прилив энергии, ясности, желание выйти на новый уровень. Благоприятно заявлять о себе и выходить в центр, отпускать старые роли.

Близнецы

Уран — управитель полнолуния в Водолее — теперь в вашем знаке, впервые, после 84 летнего перерыва. Это полнолуние способствует мощной ментальной революции, открывает двери к свободе, к новым дорогам.

Весы

Полнолуние гармонично аспектирует Солнце представителей знака Весы. Это время, когда можно восстановить баланс в отношениях, особенно если ранее были недопонимания. Благоприятно вести диалоги, обсуждать сложные темы, заниматься творчеством, работать в команде.

Лев

Полнолуние происходит в оппозиции к Солнцу представителей знака Льва. Эмоциональные всплески, упрямство, желание все контролировать — все это может испортить текущее положение вещей.

Телец

Уран, управитель полнолуния 9 августа, покинул знак Тельца, но оставил после себя волну перемен. Это может дать ощущение пустоты или нестабильности. Сопротивление новому лишь усугубляет ситуацию.

Скорпион

Полнолуние в напряженном аспекте к Солнцу Скорпионов вскрывает глубинные страхи, усиливает ревность, конфликты в семье или ближнем окружении. Велик риск эмоциональных перегрузок, может возникнуть желание все разрушить, чтобы начать заново.