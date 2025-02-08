Полнолуние во Льве 12 февраля 2025 года: что нас ждет в это время

12 февраля 2025 года в 15:53 (GMT+2) наступает Полнолуние во Льве – одно из самых мощных и ярких полнолуний года, наполняющее нас энергией творчества, самовыражения и внутреннего сияния. Это кульминация цикла, когда все скрытое выходит на поверхность, а эмоции требуют выхода.

Лев – знак огня, лидерства и харизмы, и в этот день Вселенная призывает нас проявить себя, отбросить страхи и заявить миру о своей уникальности, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Лунное Сияние Льва: Освобождение и Самовыражение

Лев – знак Солнца, он несёт свет и вдохновение, зовёт нас блистать и не бояться быть в центре внимания. Полнолуние в этом знаке требует от нас честного ответа на вопросы:

Позволяю ли я себе сиять?

Следую ли я своему истинному предназначению?

Достаточно ли я уверен(а) в себе, чтобы заявить о своих желаниях?

Готов(а) ли я принять свою силу и выйти на новый уровень самовыражения?

Но это не просто полнолуние раскрытия личности. В этот день происходит важное соединение Меркурия с Солнцем в Водолее, что придаёт событию ещё более глубокий смысл. Это аспект ясного разума, осознания, новых озарений и, возможно, судьбоносных разговоров.

Соединение Солнца и Меркурия в Водолее: Сила Слова и Мысли

Полнолуние во Льве освещает нас изнутри, но его мощь удваивается благодаря соединению Солнца и Меркурия в Водолее. Это не просто день эмоций — это день интеллектуального озарения, прорывных идей и смелых решений.

Что это значит?

Важные разговоры, которые могут изменить ход событий.

Вспышка гениальных идей, неожиданные озарения.

Открытие правды – скрытая информация выходит на свет.

Возможность донести свою точку зрения до широкой аудитории.

Если у вас есть проект, требующий признания, или мысли, которые долгое время оставались невысказанными – это лучший момент, чтобы дать им голос.

Время отказаться от того, что больше не служит вашему росту.

Если вы долго не решались на перемены, Вселенная сделает их за вас.

Этот день не терпит компромиссов – если вы чего-то хотите, нужно действовать!

Как лучше использовать энергию Полнолуния 12 февраля?

Примите и раскройте свою уникальность. Лев требует, чтобы вы перестали скрываться и проявили себя. Позвольте себе быть ярче.

Следите за словами и мыслями. Сильная ментальная энергия этого дня может как поднять вас на новый уровень, так и запутать в собственных иллюзиях. Говорите осознанно.

Записывайте идеи. Влияние Меркурия и Солнца в Водолее может подарить вам инсайты, которые окажутся судьбоносными.

Избегайте конфликтов. Лев любит драмы, но сейчас важно не перегнуть палку. Не давите на людей, даже если вам кажется, что вы правы.

Творите и создавайте. Это полнолуние идеально для искусства, музыки, танцев, публичных выступлений, блогов, контента – всего, что связано с выражением себя.

Кому особенно важно это полнолуние?

Это Полнолуние особенно сильно затронет Львов, Водолеев, Тельцов и Скорпионов, а также тех, у кого важные планеты находятся в 21–25° фиксированных знаков.

Львы и Водолеи почувствуют эту энергию особенно ярко, так как Луна и Солнце будут затрагивать их личные планы и самоощущение. Львы сияют и получают признание. Водолеи решают, что для них важнее – личное или общественное.

Тельцы и Скорпионы столкнутся с вызовами, требующими выхода из зоны комфорта. Тельцы проходят проверку на прочность в вопросах семьи и карьеры. Скорпионы сталкиваются с вызовами, связанными с авторитетом и доверием.

Лев: Осознание себя и признание заслуг

Для Львов это персональное Полнолуние, которое ставит их в центр внимания. Оно может принести:

Осознание собственной ценности. Вы поймёте, чего стоите и какие достижения требуют признания.

Кульминацию личных и профессиональных проектов. Всё, над чем вы работали, выходит на свет.

Эмоциональную встряску. Если долго скрывали чувства, сейчас они выйдут наружу.

Яркие события в отношениях. Либо укрепление союза, либо осознание, что пора двигаться дальше.

Водолей: Противостояние между личными желаниями и общественными ожиданиями

Солнце в вашем знаке даёт вам силу, но Луна в противоположном знаке Льва заставляет задуматься:

Что важнее – мои личные желания или интересы коллектива?

Как я взаимодействую с окружающими? Не подавляю ли себя ради других?

Пришло ли время изменить свою роль в обществе?

Полнолуние может принести:

Важный разговор с партнёром или другом.

Переломный момент в личных или деловых отношениях.

Яркие события, связанные с публичными выступлениями, соцсетями или работой.

Телец: Вызовы и перемены в сфере семьи и карьеры

Для Тельцов это Полнолуние образует напряжённый аспект к Солнцу, что может проявиться так:

Конфликты между работой и семьёй – важный выбор или необходимость расставить приоритеты.

Эмоциональная нестабильность – события могут выбить из привычного ритма.

Осознание необходимости перемен – если что-то давно не устраивало, придётся принять решение.

Скорпион: Точка напряжения – борьба между контролем и доверием

Скорпионы могут почувствовать это Полнолуние как вызов:

Карьерные или статусные изменения – необходимость отстаивать свою позицию.

Осложнения в отношениях с авторитетными людьми – начальством, родителями, партнёром.

Проверка на зрелость – ситуации потребуют выхода за пределы комфорта.

Главный посыл этого Полнолуния:

Будь смелым(ой), говори правду, позволь себе сиять. Это Полнолуние несёт важные перемены и осознания, открывает двери для тех, кто готов шагнуть вперед, используя свою силу.

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