Полнолуние во Льве 16 февраля 2022: что нас ждет в это время

Полнолуние во Льве 16 февраля 2022: что нас ждет в это время

Полнолуние во Льве произойдет в 18:56 по киевскому времени 16 февраля. Оно активизирует стремление познавать что-то новое, развить то, что уже наработано, обмениваться информацией и энергией, но не отрываясь от того, что уже достигнуто, считается традиционным и приемлемым. Можно получить конкретное подтверждение и оформить результат новым идеям, новаторству, оригинальности.

Лев - фиксированный знак Зодиака, дает высокий уровень упорядоченности. На базе прошлых достижений и установленной стабильности есть перспектива нового развития на физическом, материальном уровне. Многие люди смогут сосредоточиться и определить четкую цель, направят энергию в одном направлении, не разбрасываясь и не отвлекаясь по сторонам.

Луна - ночное светило, относится к водной стихии, в период полнолуния ее сила максимальна. Основные жизненные потребности, инстинкты и эмоции в день полнолуния значительно усиливаются. Луна - это символ Души - ближайшее к Земле небесное тело, поэтому люди, растения, животные, подвержены ее влиянию, ощущают смены фаз Луны.

Полнолуние - момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания, это оппозиция Луны (подсознание) и Солнца (сознание), когда Земля находится посередине между светилами. Луна ассоциируется с темной стороной - где нет Осознанности, но есть Под-Сознание.

Знак Льва принадлежит к стихии Огня, поэтому для Луны, а тем более периода Полнолуния не очень комфортное положение. Люди более эмоциональны, чувствительны, демонстративны в проявлении своих чувств, впечатлений и ощущений, когда Луна находится во Льве. Многие драматически выражают свои чувства, особенно женщины. Стремятся прочувствовать, максимально выразить весь объем переживаний в семейных, личных, интимных отношениях. Мужчины проявляют инициативу, настаивают на том, чтобы все было так, как он того хочет.

Полнолуние во Льве управляется Солнцем (символ жизни), оказывает сильное влияние на внутренний мир, семейную жизнь, личные связи. Ведь Луна (управитель знака Рак, архетип Матери) и Солнце (управитель Льва, архетип Отца) - это первооснова всего существующего на Земле.

Семья, дети, родители дают уверенность, благодаря которой многие чувствуют себя достаточно сильными, стремятся продемонстрировать свое творчество, таланты и способности, занять свое место под Солнцем. Полнолуние во Льве усиливает желание быть увиденным, это время самовыражения и действия, а также, романтики и любви.

В дни, в которые Луна гостит у Льва (14 - 16 февраля), перед людьми открываются новые возможности, появляется шанс изменить жизнь к лучшему. Ведь Лев передает Луне свою энергетику, а она посылает её людям, и мы становимся яркими, жизнерадостными и веселыми.

Полнолуние во Льве помогает достичь более высокого уровня сознательности и начать следующий жизненный этап, овладеть своей судьбой. Прекрасное время для того, чтобы взглянуть на итоги своей деятельности с точки зрения дальнейшей эволюции. При этом, есть "соблазн", как избыток эмоций и напоминает о возможности погрязания человека в наслаждении, гордости, лени и других пороках, которые необходимо преодолеть.

Полнолуние 16 февраля даст необычные чувства, обострение интуиции. Важно проявить неординарность, изобретательность, находчивость. События, происходящие в период 14 - 16 февраля, показывают направление выхода на новый уровень, где можно расширить кругозор. Полнолуние во Льве поможет обрести уверенность в своих силах, возможности и шансы получения новых знаний, образования в новом направлении. Улучшается взаимодействие с людьми нового круга, расширяются перспективы реальных достижений.

Хорошее время для того, чтобы быстро "пробить" ситуацию, решить вопрос, найти неординарный вариант, необычный выход в создавшейся ситуации.

Влияние любого Полнолуния отражается на наших делах и внутреннем состоянии, ослабляет наше самообладание, делает нас более эмоциональными и восприимчивыми к внешним раздражителям.

Полнолуние 16 февраля формирует напряженную конфигурацию (Большой Квадрат) с Лунными Узлами, которые показывают социум, общественные процессы. Присутствует напряженная атмосфера, тревожность, люди неравнодушны к тому, что происходит во всем мире, возникает интерес понять взаимосвязи между странами, перспективы развития событий. Постепенно, примерно через неделю после полнолуния, люди почувствуют себя комфортно, успокоятся и страхи уйдут.

В день Полнолуния 16 февраля необходимо контролировать свои чувства и эмоции, подвергать системному анализу и аналитическим исследованиям любую информацию. В этот день количество искаженных сведений будет максимально. Главное, не паниковать, стараться определять причинно-следственные связи и с уверенностью смотреть в будущее.

Львы, Стрельцы, Овны находятся под гармоничным влиянием полнолуния 16 февраля, которое значительно усиливает жизненные потребности, инстинкты и эмоции. Цели достигаются, в окружающем пространстве представители этих знаков Зодиака наблюдают в основном только счастливые события. Подсказки для решения задач и внутренних проблем проявляются через других людей и внешние обстоятельства. Важно не забывать о том, что люди вокруг вас хотят поддержки, именно вы можете их вдохновить на конкретные действия, дать уверенность в своих силах. Делитесь радостными новостями, с оптимизмом беритесь за любое дело, инициируйте работу в коллективе - вы увидите, как все вокруг меняется к лучшему. Вам сопутствует везение в дни полнолуния, но не теряйте бдительности, следите за тем, что происходит вокруг, не забывайте уделять внимание тем, кто рядом.

Близнецам и Весам полнолуние во Льве принесет больше новых контактов, дела общественной значимости. В эти дни мир и другие люди становятся для вас увеличительным зеркалом и отражают то, что вы бы не хотели видеть в себе. Но если правильно воспользуетесь возможностями ближайших дней, то сможете обрести гармонию, найти точку равновесия между внешним и внутренним, личным и социальным. Может быть, будет не так легко все удаваться в ближайшие дни около полнолуния, но, приложив немного усилия, терпеливо следуя намеченному плану, вы будете удовлетворены полученным результатом.

Непросто Водолеям, необходимость делать выбор даже в самых банальных вопросах, вызывает негативные чувства. Постарайтесь сохранить самообладание и стремитесь взаимодействовать с другими людьми - это поможет осознать многие вещи, разобраться с трудно разрешимыми задачами. Ближайшие дни - это время, когда потребности многих перевешивают лично ваши потребности.

Тельцов и Скорпионов - могут одолевать противоречивые мысли и чувства, которые мешают эффективно работать, защищать свои интересы и двигаться по направлению реализации поставленных целей. Возникает желание отстраниться на эмоциональном уровне, что способствует неприятностям в личных отношениях. Чтобы свести к минимуму вероятность негативного развития событий, не торопите события и действуйте в рамках сложившейся ситуации. Ускорение любого процесса в вашем случае - это дополнительные препятствия.

Представители знака Рак испытывают пробуждение эмоций. Ваши чувства и отношение к окружающему миру, к другим людям могут претерпеть изменения. Вас может увлечь новая творческая сфера, или вы найдете какой-то уникальный способ самовыражения. В основном все процессы, в которые вы вовлечены, развиваются гладко в ближайшие дни, и это будет прекрасное время для деловой сферы, а также романтических увлечений.

Девы, Козероги, Рыбы получают возможность влиять на ситуацию, успех в любом деле зависит только от них. Возможно, вам никто не торопится помогать, но также вам никто и не мешает. Полнолуние 16 февраля - нейтральный для вас период, можно правильно оценить происходящее вокруг и избежать ошибочных решений.

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