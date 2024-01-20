Полнолуние во Льве 25 января 2024 года: что нас ждет в это время

25 января – первое полнолуние в 2024 года создает всплеск огненной энергии. Полная Луна во Льве поможет всем, кто хочет оказаться в центре внимания и обрести популярность. Приходит чувство уверенности, появляется желание произвести на кого-то впечатление, добиться восхищения.

Полнолуние во Льве благоприятствует социальной интеграции, осознанию своих истинных целей, самоопределения. Тайны подсознания и глубоко скрытые страхи выходят наружу. Для помощи в осознании себя можно использовать различные энергетические практики, медитации. Нужно "ловить волну" творческого вдохновения, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В полнолуние Солнце и Луна пребывают в оппозиции – на одной оси на противоположных сторонах от Земли. При полнолунии во Льве Солнце находится в Водолее, а Луна во Льве. Это ось мужских знаков Зодиака, в астрологии называется ось увлечений и творчества. Огонь Льва усиливается Воздушной стихией Водолея, создавая все условия для ярких и запоминающихся событий.

Напряженный аспект полнолуния с Юпитером формирует энергетически сложный фон. Аспект способствует неуравновешенности, импульсивности, переменчивому настроению. "Горячая" пора для взаимоотношений. Возможны конфликты на работе, особенно с вышестоящими должностными лицами, обострение международных противоречий. Лучше свести к минимуму контакты с иностранцами, отложить зарубежные поездки и заняться своим внутренним миром, продвижением собственных проектов. Или провести время с романтическим партнером, пользуясь особенным моментом, когда полностью захватывают огненные порывы страсти.

Знак Льва находится под управлением Солнца, характеризует жизнь, любовь, страсть, творчество. Пятый знак Зодиака, связан с осмыслением Творца и творения, природы человека, смысла существования. Полнолуние во Льве дает силу осознанной личности, власть над обстоятельствами и другими людьми, но, прежде всего, над самим собой.

Энергия полной Луны во Льве побуждает к самопознанию, социальной активности, творческой реализации. Также включает эгоистическое желание обладать материальными объектами и доминировать. Это знак фиксированного Огня, один из самых сильных знаков Зодиака, поэтому, если прилагать усилия, все получается, главное, направить потенциал полнолуния во Льве в правильное русло – в занятие тем, что вы по-настоящему любите. Появляются возможности для реализации планов, усиливаются человеческие характеристики, которые позволяют формировать цели и достигать их.

В теле человека Солнце и знак Льва связан с сердцем, системой кровообращения, спиной, диафрагмой, а полнолуние во Льве дает повышенную нагрузку на эти органы и системы. Причем это также наблюдается за день до и после полнолуния. В это время хорошо проводить обследования и диагностику, поскольку полная Луна вносит ясность во все процессы.

Полная Луна во Льве подсознательно настраивает быть в центе внимания, помогает раскрыть то, что в нас самое лучшее и светлое. Это время искренности, спонтанных действий и смелого самовыражения. Поэтому это лучшие дни для того, чтобы выступить перед публикой, проявить свою индивидуальность в социальных сетях.

Родителям следует обратить внимание на своих детей, ведь в ближайшее время можно обнаружить скрытые таланты и способности, как в себе, так и в своих детей, улучшить взаимоотношения с близкими и дорогими людьми. Именно сейчас легко перевести хобби в профессиональную плоскость, что приведет к увеличению ваших доходов.

Прекрасное время для тех, кто в поиске – полнолуние во Льве предоставляет возможности не только для романтических знакомств, но и для того, чтобы создать постоянные, крепкие любовные взаимоотношения. Также это благоприятные дни для зачатия ребенка и планирования семьи. Это хорошее время для прояснения каких-то семейных вопросов, разрешения споров, укрепления связей с близкими.

Наиболее сильное влияние полнолуние во Льве окажет на представителей знаков стихии Огня: Овен, Лев, Стрелец. Оно позволит легче и проще посмотреть на проблемы, а значит и найти их решение. Также, на первый план могут выйти темы, которые имеют отношение к имуществу, материальному положению, статусу и престижу. Появятся возможности освободиться от долгов или "закрыть" кредит, благодаря влиятельным друзьям и единомышленникам.

Полнолуние в огненном знаке принесет улучшения во многих областях жизни. Многие Овны, Львы и Стрельцы поймут, что пришло время принять участие в каком-то масштабном проекте. Не упустите возможность занять свое место под Солнцем и продемонстрировать миру свои лучшие качества! Неожиданным образом откроются некоторые двери, которые еще вчера были плотно закрыты. Стоит быть готовыми к жизненным поворотам, которые заставят поменять приоритеты. Будет возможность извлечь пользу из их старых контактов и завязать новые – на основе общих интересов.

Тельца и Скорпионам очень непросто в период полнолуния во Льве. Приходится напряженно работать, доводить до конца все незавершенные дела. Если использовать это время для исправления ошибок в делах, которые были начаты ранее. Сейчас главное – не спешить, а медленно и последовательно делать свою работу. Полнолуние 25 января подтолкнет к внутренним трансформациям и реорганизации своей жизни. Близкий друг может направить вас по ложному направлению, поэтому доверяйте только себе, следуйте инстинкту самосохранения.

Последняя неделя января идеально подходит для того, чтобы очистить пространство от старого и ненужного и освободить место для чего-то нового и более перспективного. Полная Луна во Льве предлагает вам отпустить все, что потеряло смысл и больше не служит вашему развитию.

Для Близнецов, Весов и Водолеев полнолуние во Льве поможет услышать свой внутренний голос и сделать решительный шаг в будущее. Это период осознаний, размышлений, созидания и восстановления сил. Подходящее время для того, чтобы пересмотреть ваши дружеские отношения и связи. Ближайший период поможет понять, кто ваш настоящий друг, а без кого вы легко сможете обойтись. Полнолуние во Льве побуждает представителей знаков стихии Воздуха менять своё мировоззрение, пересматривать убеждения, которые крепко держат в прошлом.

В жизни многих Близнецов, Весов и Водолеев появится новый человек, который будет играть ключевую роль в планировании своего будущего. Полнолуние может принести много отличных идей – выберите лучшую, а остальные оставьте на потом!

Раки, Девы, Козероги и Рыбы в меньшей степени подвержены влиянию полнолуния во Льве. Общие рекомендации, изложенные в данной статье, помогут использовать энергии полной Луны максимально эффективно и прожить это астрологическое событие в позитивном ключе!

Стоит понимать, что это общий астрологический прогноз. А вот как полнолуние 25 января повлияет на конкретного человека, какие именно жизненные сферы затронет, можно сказать только при анализе персонального гороскопа.

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