Посевной календарь на февраль-2022: пора заняться рассадой

Наши предки со стародавних времен сверяли сельскохозяйственные работы с положением Солнца и светил, и они их никогда не обманывали.

Впрочем, и сегодня самые точные указания относительно того, что и когда сеять – прореживать, пикировать, высаживать в грунт, пропалывать и собирать (нужное подчеркнуть) – дают именно небесные тела, поэтому мы по-прежнему обращаемся к ним за советом. О том, как действовать в феврале 2022 года, расскажет посевной календарь на этот месяц.

1-2 февраля - 1, 2, 3 лунные дни, новолуние в знаке Водолея

День неблагоприятен для посадок и посевов – результат окажется негативным. Не рекомендуется также поливать домашние растения – это чревато загниванием корней. Можно проверять, в каком состоянии находятся заготовленные на зиму овощи: желательно перебрать и выбросить те, которые начали загнивать, чтобы они не распространили свое "тлетворное влияние" на остальной урожай.

3-4 февраля - 4-5 лунные дни, растущая Луна в знаке Рыб

Можно сеять в теплице салат разных сортов и капусту, а также помидоры, баклажаны и перец, которые также планируется высаживать в теплице. В самой теплице можно рыхлить почву, обрабатывать и готовить ее к посевам.

5-6 февраля - 6-7 лунные дни, растущая Луна в знаке Овна

Можно сеять салат, шпинат, укроп, редис, пекинскую капусту и лук на перо для последующей посадки в теплице и подкармливать растения органическими удобрениями.

7-9 февраля - 8, 9, 10 лунные дни, растущая Луна в знаке Тельца

Можно сеять цветочные однолетники, пряные травы, а также поздний перец, помидоры и баклажаны для последующей высадки в теплице.

10-11 февраля - 11-12 лунные дни, растущая Луна в знаке Близнецов

Можно сажать все виды вьющихся и "усатых" растений – например, ремонтантной клубники. От полива растений необходимо отказаться

12-14 февраля - 13, 14, 15 лунные дни, растущая Луна в знаке Рака

Можно сеять на рассаду цветочные растения и овощи.

15-16 февраля - 16-17 лунные дни, растущая Луна, полнолуние в знаке Льва

Нежелательно сажать и пересаживать растения, а также обрабатывать землю. Можно прореживать всходы, удаляя хилый и нежизнеспособный посадочный материал.

17-18 февраля - 18-19 лунные дни, убывающая Луна в знаке Девы

Можно сеять на рассаду многолетние и однолетние цветы, а также томаты, перцы и баклажаны, которые впоследствии планируется пересаживать в теплицы. Можно также заниматься пикировкой рассады и уборкой парников и теплиц.

19-22 февраля - 20, 21, 22 лунные дни, убывающая Луна в знаке Весов

Хорошее время для посева на рассаду овощных и цветочных растений. Можно подкармливать растения органическими удобрениями и рыхлить почву под ними.

23-24 февраля - 23, 24 лунные дни, убывающая Луна в знаке Скорпиона, Стрельца

Можно сеять зелень, а также сажать в парнике лук и чеснок на перо, заниматься обрезкой, черенкованием и пасынкованием садовых растений.

25-26 февраля - 24-25 лунные дни, убывающая Луна в знаке Стрельца, Козерога

Можно сеять овощи и цветы в парниках, ухаживать за растениями, рыхлить и прореживать почву. В саду можно вносить минеральные удобрения под плодовые деревья и кустарники.

26-28 февраля - 26, 27, 28 лунные дни, убывающая Луна в знаке Козерога, Водолея

Можно ухаживать за рассадой в теплице: подкармливать, пропалывать и прореживать их, опрыскивать и окуривать от вредителей. Сеять и сажать любые – прежде всего овощные – культуры нежелательно: для мощного развития им не хватит сил. Также категорически не рекомендуется поливать любые растения, в том числе и рассаду.

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