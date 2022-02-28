Посевной календарь на март-2022: готовимся к сезону посадки

Наши предки со стародавних времен сверяли сельскохозяйственные работы с положением Солнца и светил, и они их никогда не обманывали.

Впрочем, и сегодня самые точные указания относительно того, что и когда сеять – прореживать, пикировать, высаживать в грунт, пропалывать и собирать (нужное подчеркнуть) – дают именно небесные тела, поэтому мы по-прежнему обращаемся к ним за советом. О том, как действовать в марте 2022 года, расскажет посевной календарь на этот месяц.

1 марта – 29-й лунный день, убывающая Луна в знаке Водолея

Можно сеять салатные культуры, поливать рассаду и комнатные растения, особенно те, которые находятся в стадии цветения.

2-3 марта - 30, 1, 2 лунные дни, новолуние, растущая Луна в знаке Рыб

Дни неблагоприятны для посева и посадки любых растений.

4-5 марта - 3-4 лунные дни, растущая Луна в знаке Овна

Можно сеять на рассаду и высаживать рассаду в теплицы и парники такие растения, как помидоры, баклажаны и перец, а также салат, горчицу, шпинат, укроп, редис, пекинскую капусту и лук на перо. Можно проводить подкорневую подкормку растений органическими удобрениями.

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6-8 марта - 5, 6, 7 лунные дни, растущая Луна в знаке Тельца

Хорошие дни для замачивания семян. Можно сеять для дальнейшего выращивания на открытом грунте и высаживать в парники и теплицы рассаду помидоров, баклажанов и перца. Можно проводить жидкую подкорневую подкормку.

9-10 марта - 8-9 лунные дни, растущая Луна в знаке Близнецов

Ни в коем случае нельзя поливать растения. Можно сеять и сажать вьющиеся и "усатые" растения, а также цветы. Подходящее время для посева на рассаду и высадки рассады цветной капусты в теплицы и парники.

11-13 марта - 10, 11, 12 лунные дни, растущая Луна в знаке Рака

Можно сеять салатные культуры, а также сеять на рассаду и высаживать все виды листовой капусты. Модно сеять на рассаду семена помидоров, перца и баклажанов, которые планируется выращивать в открытом грунте, и высаживать рассаду этих растений в закрытый грунт – парники или теплицы.

14-15 марта - 13-14 лунные дни, растущая Луна в знаке Льва

Можно засевать газоны, сажать саженцы плодовых кустов и деревьев, а также прореживать рассаду. Использование минеральных удобрений вместо пользы принесет вред.

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16-18 марта - 15, 16, 17 лунные дни, растущая Луна, полнолуние в знаке Девы

Можно высаживать рассаду в защищенный грунт – теплицы и парники, а также вносить внекорневую подкормку как минеральных, так и органических удобрений.

19-20 марта - 18-19 лунные дни, убывающая Луна в знаке Весов

Нельзя заниматься обрезкой плодовых растений. Можно рыхлить землю вокруг растений и прореживать рассаду.

21-22 марта – 20-й лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпиона

Дни благоприятны для посева – или посадки в защищенный грунт – салатных и пряных культур.

23-24 марта - 21-22 лунные дни, убывающая Луна в знаке Стрельца

Можно сеять на рассаду и высаживать в защищенный грунт рассаду помидоров, баклажанов, перца и огурцов. Хороший результат даст корневая и – особенно – внекорневая подкормка.

25-26 марта - 23-24 лунные дни, убывающая Луна в знаке Козерога

Дни благоприятны для посева и посадки корнеплодных растений – картофеля, свеклы, моркови, репчатого лука. Можно вносить в почву препараты для профилактики и лечения болезней корней, а также борьбы с вредителями, обитающими в почве. Органические удобрения окажут благоприятное воздействие на растения.

27-28 марта - 25-26 лунные дни, убывающая Луна в знаке Водолея

Нежелательно проводить любые огородные работы: посев, посадка рассады и растений, полив и удобрение категорически не рекомендуются. Можно прореживать всходы рассады.

29-30 марта - 27-28 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рыб

Можно сеять салатные и пряные растения, сажать картофель, подкармливать цветущие и овощные растения, поливать и подкармливать их, а также поливать растения, произрастающие как в открытом, так и закрытом – защищенном – грунте.

31 марта – 29-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рыб

Нельзя поливать, подкармливать минеральными удобрениями, укоренять и пересаживать растения. Можно сеять салат, горчицу, шпинат, укроп, редис, базилик, петрушку, пекинскую капусту, а также прореживать рассаду, рыхлить и пропалывать землю.

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