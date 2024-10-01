Последние месяцы Плутона в Козероге: что принесет миру этот транзит

20 ноября Плутон завершает свой долгий путь в Козероге – в этом земном, упорном и структурированном знаке Зодиака. Последние месяцы этого транзита для текущих мировых процессов могут оказаться кульминационными, подчеркивая темы власти, контроля и социальных перемен.

В Козероге Плутон находится с 26 января 2008 года, но дойдя до 2⁰ знака, на ретро фазе вернулся в знак Стрельца, чтобы осенью 2008 года окончательно перейти в Козерог. Это планета глубинных изменений и трансформации, власти и больших денег. Находясь в последних градусах Козерога, осенью 2024 года Плутон подводит итоги глобальных перестроек в структурах власти, общества, экономики, банковской системе. Он буквально разрывает старые устои, чтобы построить новые, более устойчивые и универсальные, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Заканчивается определённый мировой цикл и происходит подготовка к новому этапу в жизни человечества, ведь уже 20 ноября на 20 лет Плутон войдет в знак Водолея. Наступает коренной перелом.

Плутон – планета Воды и Огня, Янская, высшая, открыта в 1930 году, однако в 2006 астрономы лишили Плутон статуса планеты и назвали карликовым небесным телом. Астрологи, несмотря на такие изменения понимают его огромное влияние, как на мировые процессы, так и на отдельную личность. Плутон характеризует важнейшие скрытые процессы, но с активными внешними проявлениями итогов этих процессов.

Плутон назван в честь римского бога подземного царства Плутона, аналогом которого является греческий Аид или Гадес. Аид, как и Посейдон, является родным братом Зевса. Ему не нашлось места среди богов на Олимпе. Он владеет своим собственным подземным царством, куда не проникают лучи Солнца. Там текут мрачные реки, а над полями двигаются тени умерших. Над всеми чудовищами в царстве Аида властвует богиня безлунной ночи Геката – она покровительствует колдовству, но к ней обращаются за помощью и защитой против любого колдовства.

Аид силой захватил свою жену Персефону, которая стала царицей подземного мира и, хотя Персефона (другое имя – Прозерпина) была дочерью богини плодородия Деметры, треть года она проводила со своим мужем в подземном царстве. В этот период в природе все замедлялось, умолкало и останавливалось. Она на две трети года выходила на поверхность к своей матери и тогда на Земле наступала весна. Все растения начинали цвести и плодоносить. Так в одном мифологическом сюжете объединены темы смерти и возрождения природы.

Имя Аид означает «невидимый». Он владелец всех подземных сокровищ и второе значение его имени связано с большими деньгами, полезными ископаемыми, так как самые большие богатства скрыты под Землей. Плутон отвечает за вопросы жизни и смерти, управляет знаком Скорпион.

Астрологическим символом Плутона есть диск, который поднимается из полукруга над крестом. Об этом говорят – «яйцо возрождения». Символ указывает на образование нового цикла системы. Это маленький круг внутри, в недрах материального физического плана. Горизонтальный полукруг показывает накопление потенциала для проявления внутренней активности.

С точки зрения астрологии, Плутон – планета преобразований, энергии круговерти жизни, открытий науки. Также Плутон олицетворяет собой войны и массовые катастрофы. Эта планета огромной коллективной энергии, атомной энергетики, сверх возможностей человеческой воли. Поскольку Плутон – планета коллективная и влияет на судьбы целых поколений людей, то можно говорить о коллективных трансформациях на энергетическом уровне.

В жизни отдельного человека влияние Плутона проявляется в том случае, если в натальной карте есть аспекты с личными планетами. Либо если транзитный Плутон образует аспекты с натальными планетами. Когда высшие планеты меняют знаки при перемещении по Зодиаку, они оказывают влияние в глобальном масштабе. Происходят какие-то изменения в политике, финансовой системе, институтах власти.

В октябре – ноябре 2024 года Плутон может дать такие события:

1. Изменение мировых структур власти и управления. Плутон в Козероге срывает маски с лиц лидеров и государственных структур. Влияние этой планеты часто связано с разоблачением, разрушением коррумпированных систем и созданием новых, более честных и прозрачных форм управления. До конца ноября 2024 года многие государства могут пережить масштабные реформы и изменения в политике, что приведёт к новому распределению власти.

2. Экономические потрясения и обновления. Козерог – это знак, связанный с долгосрочной устойчивостью и материальной стабильностью, но Плутон приносит кризисные моменты, требующие пересмотра экономических моделей. Системы, которые уже исчерпали себя, могут разрушиться, чтобы освободить место для новых форм, более адаптированных к современным реалиям. Это может быть непростой период для глобальной экономики, связанный с изменениями на финансовых рынках, в международной торговле и политике.

3. Социальные и политические кризисы. Транзит Плутона в Козероге вскрывает давно назревшие конфликты и напряжение в обществе. До ноября 2024 года могут усиливаться движения за права человека, за свободу слова и справедливость. Противоречия между традиционными устоями и новыми веяниями будут становиться острее, и мы можем ожидать серьезных социальных преобразований.

4. Глобальные климатические изменения. Плутон связан с природными катастрофами и глубинными преобразованиями. Влияние этой планеты может принести экстремальные природные явления – землетрясения, вулканические извержения, а также другие стихийные бедствия. Планета заставит обратить пристальное внимание на вопросы экологии.

5. Личное влияние Плутона в Козероге. На личном уровне завершение транзита Плутона по знаку Козерога, потребует от каждого человека переосмысления своих целей, ответственности и структурирования по всем сферам жизни. Это период, когда старые амбиции и карьера могут подвергнуться серьёзной проверке, а слабые места будут раскрыты. Для многих это может стать временем освобождения от всего ненужного, создания более прочных основ для будущего.

6. Карьерные и социальные изменения. Козерог управляет амбициями, статусом и карьерой, и Плутон требует серьезной трансформации в этих сферах. Те, кто стремится к власти и контролю, могут столкнуться с кризисами, вынуждающими пересмотреть свои стратегии. Этот транзит поможет отточить цели, избавиться от иллюзий и сосредоточиться на главном.

7. Личная ответственность. Козерог символизирует дисциплину и ответственность, и Плутон заставляет каждого из нас принимать решения, которые будут иметь долговременные последствия. Это период, когда многие люди начнут осознавать свою личную ответственность за будущее – как своё собственное, так и общества в целом.

8. Трансформация в отношениях и личной жизни. Плутон заставляет нас пересмотреть наши связи и привязанности. Слабые отношения могут разрушиться, а прочные союзы – пройти через глубокие преобразования. Этот транзит учит нас отпускать то, что больше не служит нашим целям и росту, и открываться для новых связей и возможностей.

9. Кульминация цикла: что ожидать. До 20 ноября 2024 года транзитный Плутон завершит свой долгий путь в Козероге, что может символизировать глобальное завершение определённого исторического цикла. После этого Плутон перейдет в знак Водолея, что принесет совершенно новые энергии свободы, инноваций и коллективного сознания. Но до тех пор мир пройдёт через процесс очищения, разрушения старых структур и создания новых основ для будущего.

Октябрь и ноябрь 2024 года – это время завершения, итогов и серьёзных трансформаций, как на глобальном, так и на личном уровнях. Каждому из нас нужно будет пересмотреть свои приоритеты, взять ответственность за свою жизнь и подготовиться к новому этапу, который наступит, когда Плутон перейдет в знак Водолея.

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