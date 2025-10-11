Последние месяцы Нептуна в Рыбах с 22 октября 2025 до 27 января 2026 года: что нас ждет в это время

Последние месяцы Нептуна в Рыбах с 22 октября 2025 до 27 января 2026 года / © Associated Press

Высшая планета завершает свой 165-летний цикл, и это — редкий момент «закрытия мистического круга», очищения и переоценки всего, что было связано с духовностью, идеалами, иллюзиями и верой, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

22 октября Нептун в 12:51 (gmt+3) на ретро фазе возвращается в последние градусы в знак своего управления — в Рыбы, поэтому коллективное поле становится размытым, мечтательным, но и уязвимым. Эти месяцы — словно туман перед рассветом. Реальность и иллюзия сплетаются в единое полотно. Старые мечты растворяются, чтобы уступить место новым. Мир может переживать:

Усиление ностальгии, утопизма, мистицизма.

Разочарование в вопросах веры, особенно в тех, что поддерживались последние годы — идеологических, политических, религиозных.

Активизацию тем климата водных ресурсов (очистка, разработка новых путей сообщения и логистики): моря и океаны, экология, наводнения.

Развитие фармакологии, медицины в связи с новыми эпидемиями и пандемиями.

Обострение тяги к побегу от повседневности: через творческую деятельность, кино, сериалы, виртуальные миры, музыку, поэзию, медитации и мистику.

В период транзита Нептуна по Рыбам наблюдается снижение внешней активности и усиление внутренних процессов. Энергия направляется вглубь, а не вовне — внешние действия уступают место размышлениям, интуиции и снам. Это время, когда внешняя динамика замедляется, а внутренние переживания становятся более значимыми.

Нептун в Рыбах обладает максимальной силой, поэтому повышенная эмоциональность в мировом обществе, усиление тем сострадания, памяти, утрат, будет наблюдаться во всех жизненных областях. Всплеск религиозности, мистических течений,

Под влиянием Нептуна в Рыбах активизируются тонкие планы, а материальная активность может замедлиться или потерять четкие ориентиры. Это транзит, в котором действие уступает место ощущению, а внешние цели растворяются в потоке интуитивного поиска. Но также присутствует информационная путаница, манипуляции эмоциями, фейковая реальность.

С 22 октября 2025 до 27 января 2026 года мы словно погружаемся в коллективный сон, где границы между вымыслом и правдой становятся зыбкими. Это время, когда искусство, визуальные технологии и цифровые пространства становятся зеркалом бессознательного — отражая наши страхи, мечты и надежды. Но за этим волшебством важно не потерять ориентиры: Нептун в Рыбах может как вдохновить на великое, так и увести в туман самообмана.

Главное в этот период — подведение итогов эпохи веры и чувствительности. Когда Нептун окончательно на 14 лет уйдет в Овен в конце января 2026 года, начнется новая эра действий, благодаря освобождению от мечтаний. До этого момента человечеству нужно осознать, во что оно верило и где обманывало себя.

Поскольку полный оборот Нептуна по своей орбите занимает почти 165 лет, соответственно, в предыдущий раз эта высшая планета завершала глобальные циклы в конце 1861 — начале 1862 годов. Энергии этого периода были насыщены темами размывания границ, идеологического тумана, духовных поисков и художественного прорыва.

В США бушевала Гражданская война — конфликт, в котором идеалы свободы и равенства сталкивались с теневыми структурами власти и эксплуатации. Это отражение Нептуна в Рыбах: борьба не только за территорию, но и за моральные и духовные принципы, часто окутанные иллюзиями и пропагандой.

В Европе — расцвет романтизма и символизма. В России назревает внутренний кризис: Чернышевский работает над философскими текстами, вскоре будет арестован — как будто идеалы сталкиваются с жесткой реальностью, и мечта о преобразовании мира требует жертвы.

В Африке — экспедиция Джона Спика, стремящегося обратить короля Буганды в христианство. Это и есть «нептунианская» миссия, окрашенная идеализмом, но несущая в себе тень культурного вмешательства и духовного колониализма.

В конце 1861 года началась военная экспедиция Франции против Мексики, позже приведшая к установлению режима императора Максимилиана.

На фоне всего этого — технологический прорыв: бой броненосных кораблей Monitor и Virginia в США. Это символ размывания старых форм и рождения новых реальностей, где металл и пар заменяют плоть и кровь, а война становится театром механики.

Нептун в Рыбах завершал свой цикл, оставляя человечеству вопросы о вере, истине, искусстве и иллюзии. Все происходящее в начале 1862 года представляли собой отголоски глубинных архетипов, пробужденных планетой, которая говорит языком снов, символов и тумана.

Общий энергетический фон при перемещении Нептуна по границам знаков Рыбы и Овен:

Усиление интуиции, мистицизма, снов и символов — сны становятся пророческими, а внутренние страхи могут материализоваться.

Размывание границ реальности — рост интереса к эзотерике, искусству, духовным практикам, но также и к теориям заговора, иллюзиям, бегству от реальности.

Обострение тем лжи, манипуляций, утечек информации — особенно в медиа, религии, фармацевтике и идеологических структурах.

Внимание к вопросам миграции, а также к темам растворения границ между странами и культурами.

Сильнее всего возвращение Нептуна из Овна в знак Рыбы ощущают: Рыбы, Дева, Овен и Весы.

Для представителей знака Рыбы — месяцы финала и триумфа. С 2011 года они проходили уроки веры, сострадания и самопожертвования — теперь приходит осознание, ради чего все это было. Это время духовного пробуждения, очищения и готовности к новому рождению в январе 2026 года. Сильный духовный период. Нептун словно открывает врата в высшие сферы — растет чувствительность, интуиция, тяга к знаниям о душе.

Нептун в оппозиции к Солнцу рожденных под знаком Девы расфокусирует сознание. И очень важно не терять себя в чужих ожиданиях. Информационные потоки становятся туманными. Старайтесь различать, где любовь, а где иллюзия. Многих потянет в эзотерику, психологию, философию. В этот период велика вероятность завершения давних отношений. Вера в людей проходит проверку.

Овны ощущают паузу перед новым началом. Ты чувствуешь, как старые надежды растворяются. Это время прощания и очищения, чтобы с января 2026 года начать новую духовный этап в жизни. Может всплыть все, что скрывалось в глубинах: страхи, тайные связи, внутренние долги. Сомнения превратятся в реальные преграды. И это подталкивает к переосмыслению миссии, статуса, репутации.

