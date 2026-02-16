- Дата публикации
Постные блины на минеральной воде: рецепт для завтрака
Когда дома не оказалось молочных продуктов, этот рецепт всегда выручит вас, несмотря на то, что готовятся блины без яиц и молока, они получаются тонкие и ажурные.
Подайте с любой начинкой: овощной, фруктовой или просто с вареньем, джемом, сгущенным молоком или медом.
Ингредиенты
- минеральная вода газированная
- 500 мл
- мука пшеничная
- 250 г
- сахар
- 2 ст. л.
- масло растительное
- 2 ст. л. + (для смазывания сковороды)
- соль
- щепотка
В миску просейте муку, добавьте сахар, соль, влейте половину минеральной воды, перемешайте, чтобы не было комочков, затем влейте оставшуюся минеральную воду, растительное масло и еще раз перемешайте до однородной консистенции.
Накройте пищевой пленкой и оставьте на 15 минут, затем перемешайте.
Сковороду хорошо разогрейте на среднем огне, смажьте растительным маслом, налейте тесто на сковороду, равномерно распределите его по дну и жарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
При обжарке остальных блинов смазывать сковороду растительным маслом не нужно.
Минеральная вода должна быть комнатной температуры.