ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
163
Время на прочтение
1 мин

Постные блины на минеральной воде: рецепт для завтрака

Когда дома не оказалось молочных продуктов, этот рецепт всегда выручит вас, несмотря на то, что готовятся блины без яиц и молока, они получаются тонкие и ажурные.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
183 ккал
Постные блины на минеральной воде

Постные блины на минеральной воде / © Credits

Подайте с любой начинкой: овощной, фруктовой или просто с вареньем, джемом, сгущенным молоком или медом.

Ингредиенты

минеральная вода газированная
500 мл
мука пшеничная
250 г
сахар
2 ст. л.
масло растительное
2 ст. л. + (для смазывания сковороды)
соль
щепотка

  1. В миску просейте муку, добавьте сахар, соль, влейте половину минеральной воды, перемешайте, чтобы не было комочков, затем влейте оставшуюся минеральную воду, растительное масло и еще раз перемешайте до однородной консистенции.

  2. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 15 минут, затем перемешайте.

  3. Сковороду хорошо разогрейте на среднем огне, смажьте растительным маслом, налейте тесто на сковороду, равномерно распределите его по дну и жарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • При обжарке остальных блинов смазывать сковороду растительным маслом не нужно.

  • Минеральная вода должна быть комнатной температуры.

Дата публикации
Количество просмотров
163
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie