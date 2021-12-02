Прогноз астролога на 2022 год: общая характеристика

До наступления нового – 2022 – года осталось совсем немного времени: пройдет чуть больше месяца, и он, как говорят в таких случаях, вступит в свои права. Неудивительно, что все хотят знать, что он нам принесет.

Каким будет наступающий год? Об этом рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Под знаком Воды

Наступающий год пройдет под эгидой Тигра, стихией которого является Вода – она окажет определенное влияние на нашу жизнь.

Прежде всего это скажется на жизни тех из нас, чьи годы рождения заканчиваются на цифры 6 и 7. Для них – это время, когда можно взять тайм-аут, немного передохнуть и поднабраться сил. Жизнь не потребует от них напряженной работы и важных решений, напротив, создаст условия для расслабления и релакса, а заодно и переоценки ценностей, в которой они нуждаются.

Вода является самой сильной стихией в китайской метафизике, поэтому многие связанные с ней события будут иметь судьбоносное значение как для отдельных стран и регионов, так и для мира в целом. Стихия воды при наличии конфликтных аспектов звезд и планет может привести к наводнениям – вероятны как паводки небольших местных рек, так и катастрофы, связанные с мировым океаном.

Вода также является символом эмоций и страхов, поэтому можно предположить, что жизнь каждого отдельного человека – как и существование общества в целом – в 2022 году оставит желать лучшего. Особенно если учесть, что год Тигра – всегда фрондизм, авантюрность и борьба на разных уровнях. Можно сказать, что покой нам будет только сниться – впрочем, в годы этого животного по-другому и не бывает.

Борьба старого с новым

Какие небесные аспекты отразятся на земной жизни? Прежде всего нужно сказать о напряженном аспекте Сатурна и Урана, который даст о себе знать в январе, а затем – с августа по ноябрь. Он характеризуется борьбой старого с новым, что мы наблюдаем в общественной жизни уже несколько лет, а также начавшийся в 2021 году. Также в нынешнем и предыдущем году этот аспект уже проигрался в желании властей контролировать население и ограничить его свободу в ходе борьбе с пандемией – она продолжится и в 2022 году.

Южный и Северный лунные узлы

Такое же влияние на нашу жизнь окажет и Южный лунный узел (так называют точку пересечения лунной орбиты с эклиптикой), который в наступающем году – точнее, с 19 января 2022 года по 18 июля 2023 года – расположится в знаке Скорпиона, где обретает особую силу: он – как будто бы скальпелем – отсекает все ненужное и отжившее свой век. Более того, он окрашивает нашу жизнь только в две контрастные краски – белую и черную, где первая символизирует важные поступки, вещи и предметы, а вторая – все то, что впредь нам не понадобится. Таким образом можно будет очистить "поле" своей жизни для новых "всходов" – событий и свершений.

Северный лунный узел в наступающем году расположится в знаке Тельца, отвечающий за комфорт, вкусную еду, чувственные наслаждения, семейные ценности. В новом году все эти понятия могут быть искажены и доведены до абсурда, что будет говорить о перестройке наших понятий о том, что такое хорошо и что такое плохо. На личностном уровне мы не будем чувствовать себя в безопасности, нами часто станут овладевать тревожность и беспокойство. На общественном уровне главные перемены произойдут в материальной сфере: вероятно переформатирование территорий и их переход в другие "руки", а также революции, шоковые реформы и разного рода стихийные бедствия.

Небесные конфигурации

Квадратура Урана с Сатурном, которая также будет иметь место в наступающем году, приведет к конфликту закона и свободы, а соединение Марса и Урана в квадратуре к Сатурну чреват серьезными и резкими событиями в общественной жизни – вплоть до военных действий, которые довольно часто начинаются в августе. Если учесть, что 5 апреля 2022 года Марс в знаке Водолея соединится с Сатурном, что будет отягощено тау-квадратом на оси Телец-Скорпион, то обстановка в социуме накалится еще больше: вероятна агрессия на всех уровнях, в том числе и среди обычных людей, а также конфликты, бунты, революции, массовые миграции и стихийные бедствия. Сильнее всего данная конфигурация отразится на так называемых фиксированных знаках – Тельце, Льве, Скорпионе и Водолее. Им жизнь преподнесет массу сюрпризов, которые не позволят им соскучиться в течение наступающего года.

Маски все еще будут актуальны

Максимального пика напряжение между Сатурном в 18-19-х градусах Водолея и Уранов в восемнадцатом знаке Тельца достигнет осенью, с 17 сентября по 24 октября. Свою лепту в этот процесс внесет и солнечное затмение, которое произойдет 25 октября. За ограничением личной свободы людей, как и в 2021 году, будет стоять Сатурн в Водолее: поскольку последней является знаком Воздуха, маски на наших лицах все еще будут актуальны. Их соединение также отвечает за разделение людей по разным признакам – религии, политики, финансам, медицине. Этот процесс идет уже достаточно давно, последний его всплеск – "война" между сторонниками и противниками прививок, которую мы наблюдаем сейчас, продолжится и в наступающем году. Не исключено также появление новых религиозных сект и активизация старых. С мая Юпитер переходит в эмоциональный и импульсивный знак Овна, в котором планета успеха пробудет до конца октября, что тоже не сделает жизнь на Земле спокойной.

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