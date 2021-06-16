Прогноз на счастье: эти четыре знака Зодиака ждет особенное лето

Лето – время счастья по определению: хорошая погода, путешествия, множество свежих овощей и фруктов.

Однако помимо чисто климатических и временных факторов существует еще и человеческое счастье, которое одним знакамм Зодиака улыбнется нынешним летом больше, чем другим. Кто эти счастливчики?

Телец (21.04 – 21.05)

Для Тельцов источником счастья станет семейная жизнь – в отношениях с близким человеком (или людьми) будет царить мир, лад и гармония. Возвращение домой станет для них радостью, а совместный отдых – по-настоящему сказочным приключением. Главное, не потерять то ощущение блаженства и легкости, которое посетит их в это время. Причиной разлада может стать желание попробовать запретный плод в виде кратковременной, но опасной внебрачной связи – не стоит рисковать семейным благополучием ради минутного каприза.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, которые известны своей любвеобильностью, на этот раз превзойдут сами себя, проявляя интерес к десяткам личностей противоположного пола. Надо отдать должное представителям знака: они будут выглядеть на редкость привлекательно, поэтому к ним, как бабочки на огонь, будут "слетаться" многочисленные поклонники. Такое положение в обществе – и прежде всего состояние души – сделает Стрельцов по-настоящему счастливыми, причем не только на лето, но и на всю последующую жизнь: воспоминания еще никто не отменял.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги на собственном опыте смогут убедиться в справедливости известной поговорки "не было бы счастья, да несчастье помогло". Правда, речь о настоящем несчастье идти не будет – скорее, о череде проблем, которые будут связаны с переездом в новый дом или квартиру. Успешно решая их, представители знака быстро втянутся и будут получать удовольствие от того, что у них так легко, хорошо и быстро все получается. Ну а восхищение близких – прежде всего любимого человека, – которые сочтут их всемогущими, вознесет их на седьмое небо от счастья.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – особенно те из них, кто, несмотря на летний сезон, мечтает сменить работу или и вовсе освоить новый род деятельности, – получат возможность осуществить свою мечту. Предложения от руководства компании о работе, о которой они до сих пор и мечтать не могли, сделает их самыми счастливыми людьми на свете, да и первые месяцы пребывания на новой должности их не разочаруют – все будет складываться именно так, как они представляли в своих мечтах. Главное, самим оправдать надежды, которые возлагает на них новое руководство.

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