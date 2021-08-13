Просто мисс Марпл: астролог назвал самые проницательные знаки Зодиака

Детективный жанр – один из самых популярных в мировой литературе, но одно дело читать, и совсем другое – самим расследовать преступления.

Дедуктивные способности, которые позволили бы найти преступника в самой запутанной ситуации, есть далеко не у всех. Астролог Людмила Булгакова назвала самые проницательные знаки Зодиака.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы считаются у астрологов самым проницательным знаком Зодиака, от представителей которого ничего невозможно утаить. Все дело в их повышенной чувствительно к обману – они ощущают ложь буквально на физическом уровне, поэтому, стоит человеку начать лгать, как они тут же это распознают. К тому же они умеют сопоставлять разные факты, складывая их в общую картину, которая в конце концов может – конечно, если понадобится – привести к раскрытию любого преступления.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, в силу свойственной им педантичности и методичности, обладают способностью подмечать мельчайшие детали, сопоставлять их и делать в результате правильные выводы. Если поставить перед ними любую – даже самую трудноразрешимую – задачу, они, проанализировав ситуацию, сложат, как говорится, два и два и обязательно найдут правильный ответ на вопрос. И ошибки у них быть практически не может – для этого они слишком спокойны и расчетливы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – в случае необходимости – вполне могли бы стать успешными частными детективами. Данному знаку присуща двойственность, благодаря которой они могут поставить себя на место любого человека и даже постичь образ его мыслей, благодаря чему для них не остается никаких тайн. Не менее важный навык представителей знака – находить в своем прошлом похожие истории и определять, кто виноват, так сказать, по аналогии – кстати, именно таким способом расследования преступлений пользовалась знаменитая мисс Марпл.

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