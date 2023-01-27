Путина убьют уже в 2023 году: Влад Росс рассказал, как и когда именно может погибнуть диктатор

По его мнению, смерть Путина произойдет поздней весной или ранним летом 2023 года.

Смерть российского диктатора Владимира Путина произойдет в 2023 году.

Об этом заявил известный астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua.

"Я не согласен с тезисом, что его отравят. Путин будет убит. Как сказал недавно Невзоров, мы все "облегчимся" на его могиле. Если он сделает попытку нажать красную кнопку (использовать ядерное оружие. – Ред.), то томагавк (BGM-109 Tomahawk, американская крылатая ракета большой дальности. – Ред.) обязательно его достанет. Но мне кажется, что Путина застрелят и это будет "красивая" ситуация для всех нас", – сказал астролог.

По его мнению, смерть Путина наступит поздней весной или ранним летом 2023 года.

"Я абсолютно уверен, что Путин умрет в 2023 году. Я эту ставку сделал", – подытожил Влад Росс.

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