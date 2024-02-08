Растущая Луна 11-23 февраля 2024 года: что нас ждет в это время

В феврале 2024 года молодая Луна родится 10 февраля, открывая новые возможности по многим сферам жизнедеятельности. Если они будут использованы в период роста Луны, то в скором времени удастся достичь высоких результатов.

В повседневной жизни происходят положительные изменения, поскольку пространство наполнено энергией роста и развития. Происходящие события формируют подходящие мотивационные условия для саморазвития, поиска необходимых ресурсов, достижения личных и общих целей, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В первые несколько дней после новолуния 10 февраля может разыграться бурная фантазия, которая далека от реальности. Но в данном случае это и неплохо – "розовые очки" помогут с оптимизмом смотреть в будущее.

На весь период растущей Луны лучшей стратегией станет сохранение равновесия в любых ситуациях. А они будут совершенно непредсказуемыми, бурными и стрессовыми. Ищите баланс внутри себя, чтобы справляться с самыми сильными потрясениями. Ведь кризис – это возможность для выхода на новый, более высокий уровень.

11 февраля, растущая Луна в Рыбах продолжается с утра

3-й лунный день начинается в 08:20

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Близнецы, Дева, Стрелец

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Юпитер, cоединение Луна-Сатурн, cекстиль Луна-Уран. Планетарные взаимодействия наполняют день светлыми энергиями. Серьезность и сдержанность в эмоциональной сфере благоприятствует решению самых сложных вопросов. Усиливается склонность к самоконтролю, к трудолюбию и преданности своим обязанностям.

12 февраля, растущая Луна в Рыбах, в Овне – с 15:29

4-й лунный день начинается в 08:35

Период Луны без курса с 14:31 по 15:25

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы, с 15:29 – Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Близнецы, Дева, Стрелец, с 15:29 – Рак, Весы, Козерог

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Марс, cекстиль Луна-Венера. День принесет комфортное состояние, позитивное настроение, внутреннюю гармонию. Люди, проходящие курс лечения, быстро идут на поправку. Даже самых далеких от домашних дел, посещает желание заботиться о своем доме, семье, помогать тем, кто в этом нуждается.

13 февраля, растущая Луна в Овне

5-й лунный день начинается в 08:50

Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Рак, Весы, Козерог

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Меркурий. Поездки будут легкими, без неожиданностей, общение и завязывание новых контактов принесет приятные впечатления. Хорошее время для обучения, оформления документов, встреч с родственниками для обсуждения важных вопросов.

14 февраля, растущая Луна в Овне, в Тельце – с 17:07

6-й лунный день начинается в 09:04

Период Луны без курса с 12:20 по 17:02

Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец, с 17:07 – Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Рак, Весы, Козерог, с 17:07 – Лев, Скорпион, Водолей

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Солнце, квадрат Луна-Марс, квадрат Луна-Венера. Психологический фон для отмечен агрессивными ситуациями. Люди склонны друг друга критиковать, по поводу и без. Чтобы избежать неприятных последствий для себя, старайтесь корректно давать оценку окружающим и не обижаться, если кто-то из ближнего окружения будет провоцировать вас на конфликт.

15 февраля, растущая Луна в Тельце

7-й лунный день начинается в 09:21

Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Лев, Скорпион, Водолей

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Меркурий, соединение Луна-Юпитер, секстиль Луна-Сатурн. В целом, день эффективен для ответственной работы, главное контролировать свои высказывания и не распыляться на множество дел. Люди, подверженные частым изменениям настроения, то взрываются и впадают в ярость, то уходят от конфликтов. Соблюдайте свои границы и уважайте личные границы других людей!

16 февраля, растущая Луна в Тельце, в Близнецах – с 21:42

8-й лунный день начинается в 09:42

Период Луны без курса с 17:00 по 21:39

Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог, с 21:42 – Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Лев, Скорпион, Водолей, с 21:42 – Дева, Стрелец, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Солнце, тригон Луна-Венера, соединение Луна-Уран. Могут быть сложности и конфликты в отношениях с родителями. Позиция детей одновременно наступательная и оборонительная. Разногласия в семья необходимо оставить дома, а не переносить их в социальную сферу, если дорожите своим статусом и репутацией. День благоприятен для профессиональных дел, решения финансовых вопросов, реорганизации производства, обновлений в рабочих процессах.

17 февраля, растущая Луна в Близнецах

9-й лунный день начинается в 10:09

Благоприятный день: Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Дева, Стрелец, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Марс, квадрат Луна-Сатурн. Трудности в доме, расхождение во мнениях с родителями, подталкивают к самостоятельным и ответственным поступкам. Препятствия на профессиональном поприще могут стать катализатором к увольнению и новому витку в карьере. Привычное и знакомое пространство как будто бы выталкивает. События этого дня открывают новые возможности через кризис.

18 февраля, растущая Луна в Близнецах

10-й лунный день начинается в 10:46

Благоприятный день: Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Дева, Стрелец, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Меркурий помогает формировать нужное общественное мнение, улучшать свое профессиональное положение и определить для себя самое правильные устремления. День благоприятен для обучения, поездок, интеллектуальной работы. Если есть нерешенные вопросы с родственниками или близкими людьми, день идеально подходит для того, чтобы все упорядочить.

19 февраля, растущая Луна в Раке с 05:26

11-й лунный день начинается в 11:35

Период Луны без курса с 05:20 по 05:24

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Овен, Весы, Козерог

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Солнце, тригон Луна-Сатурн. Психологический фон благоприятный, происходит быстрое восстановление сил и регенерация организма. Аспекты дня дают терпение и эмоциональную силу, чтобы справиться с чувствительными или трудными проблемами в отношениях. Все дела идут быстрее и успешнее, без серьезных препятствий в их осуществлении.

20 февраля, растущая Луна в Раке

12-й лунный день начинается в 12:36

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Овен, Весы, Козерог

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Юпитер, секстиль Луна-Уран. День благоприятен для поездок за рубеж, взаимоотношений с иностранцами, решения вопросов с документами, обращения за помощью, крупных покупок. Легче проявить свою индивидуальность и получить признание, обрести популярность. Возможны новые необычные идеи или знакомства, романтические встречи.

21 февраля, растущая Луна в Раке, во Льве – с 15:42

13-й лунный день начинается в 13:45

Период Луны без курса с 08:37 по 15:40

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы, с 15:42 – Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Овен, Весы, Козерог, с 15:42 – Телец, Скорпион, Водолей

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Нептун, оппозиция Луна-Плутон. Первая половина дня относительно спокойная, подходит для творческой деятельности и любой работы, не требующей точности в расчетах и ограничений по времени. Во второй половине дня напряжение накапливается в подсознании, а к вечеру вырывается наружу в виде противоречий и семейных конфликтов.

22 февраля, растущая Луна во Льве

14-й лунный день начинается в 14:58

Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Телец, Скорпион, Водолей

Лунные аспекты с планетами: оппозиция Луна-Марс, оппозиция Луна-Венера, квадрат Луна-Юпитер. Психологически тяжелый и конфликтный день. Увеличится несчастных случаев и количество травм по неосторожности. Может временно усилиться разочарование в любви и чувствах, доверчивость, сентиментальность и чувствительность. Возможно непостоянство в отношениях, взаимные претензии в паре.

23 февраля, растущая Луна во Льве

15-й лунный день начинается в 16:11

Период Луны без курса с 06:18

Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Телец, Скорпион, Водолей

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Уран усиливает фантазию, но дает неправильное восприятие действительности, резкую смену настроения, раздражительность по самому незначительному поводу. Многие люди могут удивлять своим поведением, нестандартным мышлением. Поскольку это день перед полнолунием в Рыбах, которое произойдет в 14:30 по киевскому времени, то нужно быть готовыми к странному и необъяснимому стечению обстоятельств.

Читайте также: