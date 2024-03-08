Растущая Луна 11-24 марта 2024 года: что нас ждет в это время

Период растущей Луны перед лунным затмением несет в себе сильные энергии преображения. Время планирования, расцвета, творческого подъема, обретения душевного комфорта. Вопреки всему можно достичь счастья и гармонии с собой.
Психологический фон ближайших двух недель обусловлен влиянием новолуния в Рыбах 10 марта. Это знак объединения, завершает Зодиак и подготавливает почву для новых начинаний. Люди добрее и романтичнее в этот период, охотнее помогают друг другу. Многие стараются держатся в стороне от конфликтов и соперничества, а тщеславие и меркантильность практически исчезают, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).
11 марта растущая Луна в Овне с 02:19
2-й лунный день начинается в 06:53
Понедельник – день Луны
Период Луны без курса продолжается до 02:19
Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец
Напряженный день: Рак, Весы, Козерог
Лунные аспекты с планетами: соединение Луна-Меркурий
Улучшаются коммуникации с окружающими, быстрее решаются важные вопросы. Связь чувств и разума, подсознания и сознания позволяет правильно оценивать свою эмоциональную природу и свои реакции, а значит и принимать эффективные решения. Следует избегать поспешности и раздражительности, если не получается все сделать за один раз.
12 марта растущая Луна в Овне
3-й лунный день начинается в 07:08
Вторник – день Марса
Период Луны без курса с 13:07
Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец
Напряженный день: Рак, Весы, Козерог
Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Марс
Жизненная энергия бьет ключом, страсть и энтузиазм присутствует у многих людей. Эмоциональная сила помогает доводить дела до конца, определить нужный путь к цели. День борьбы, личных достижений, значительного прорыва в делах. Появляется большая потребность делать что-то, двигаться, защищать.
13 марта растущая Луна в Тельце с 02:28
4-й лунный день начинается в 07:24
Среда – день Меркурия
Период Луны без курса продолжается до 02:28
Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог
Напряженный день: Лев, Скорпион, Водолей
Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Венера, cекстиль Луна-Сатурн
Обстоятельства дня приносят комфортное состояние, позитивное настроение, внутреннюю гармонию. Прекрасный день для начинаний, открытия бизнеса, укрепления своего материального положения и решения имущественных вопросов. Благоприятно обращаться в официальные инстанции для получения разрешений и оформления документов.
14 марта растущая Луна в Тельце
5-й лунный день начинается в 07:44
Четверг – день Юпитера
Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог
Напряженный день: Лев, Скорпион, Водолей
Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Солнце, квадрат Луна-Марс, cоединение Луна-Юпитер, соединение Луна-Уран
Повышается чувствительность к чужой агрессивности. Возникают подозрения, что кто-то хочет нападать или критиковать. У многих людей изменчивое настроение, в отношениях – сплошные разногласия. Однако самостоятельная деятельность будет результативна. Благоприятный день для зарубежных путешествий, поиска работы, переездов.
15 марта растущая Луна в Близнецах с 05:15
6-й лунный день начинается в 08:09
Пятница – день Венеры
Период Луны без курса с 00:28 по 05:15
Благоприятный день: Близнецы, Весы, Водолей
Напряженный день: Дева, Стрелец, Рыбы
Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Венера
Стрессовый день, конфликты вспыхивают из-за любой мелочи. Возможно ухудшение здоровья – нарушение работы почек, репродуктивной и эндокринной систем. Люди склонны выражать яркие эмоции, порой, неадекватно. Достичь взаимопонимания практически невозможно. Не стоит подталкивать партнеров к серьезным разговорам.
16 марта растущая Луна в Близнецах
7-й лунный день начинается в 08:42
Суббота – день Сатурна
Благоприятный день: Близнецы, Весы, Водолей
Напряженный день: Дева, Стрелец, Рыбы
Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Меркурий, квадрат Луна-Сатурн
В этот день необходим сверхжесткий самоконтроль и дисциплина. Возникают сложности с адаптацией, потребность в отдыхе идет вразрез с чувством долга. Для любовных отношений день неблагоприятный, поскольку заторможенность чувств не способствует сближению. В деловой сфере, при соблюдении взаимных обязательств и соблюдении границ, все складывается хорошо.
17 марта растущая Луна в Раке с 11:45
8-й лунный день начинается в 09:29
Воскресенье – день Солнца
Период Луны без курса с 06:42 по 11:45
Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы
Напряженный день: Весы, Козерог, Овен
Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Солнце, тригон Луна-Марс
День борьбы между сознанием и подсознательными реакциями. Доверительные отношения установить непросто. Эмоциональная жизнь становится динамичнее. Активная физическая работа помогает достичь баланса между чувствами и разумом. Энергичность, смелость и предприимчивость способствуют достижению целей.
18 марта растущая Луна в Раке
9-й лунный день начинается в 10:26
Понедельник – день Луны
Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы
Напряженный день: Весы, Козерог, Овен
Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Меркурий, тригон Луна-Венера, секстиль Луна-Юпитер, тригон Луна-Сатурн
Хорошее восприятие реальности благоприятствует улучшению личных и деловых взаимоотношений, устранению семейных противоречий. В профессиональной деятельности появляется определенность, достигается финансовая стабильность. День подходит для поиска сотрудничества с иностранными партнерами, получения юридической помощи, переезда за рубеж.
19 марта растущая Луна в Раке, во Льве – с 21:34
10-й лунный день начинается в 11:35
Вторник – день Марса
Период Луны без курса с 20:52 по 21:32
Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы
Напряженный день: Весы, Козерог, Овен
Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Солнце, секстиль Луна-Уран
Обстоятельства складываются удачно для семейных дел, купли-продажи недвижимости, поиска жилья, смены места жительства. Особое значение приобретают взаимоотношения с женщинами, одна из которых может оказать неоценимую помощь. Это превосходное время для проявления творческой активности, осуществления замыслов, решения вопросов, связанных с детьми, бизнесом или новыми предприятиями.
20 марта растущая Луна во Льве
11-й лунный день начинается в 12:47
Среда – день Меркурия
Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец
Напряженный день: Телец, Скорпион, Водолей
В 05:06 по киевскому времени Солнце пересекает первую кардинальную точку года (входит в знак Овна) и наступает Весеннее Равноденствие. В течение дня Луна не образует ни одного аспекта с планетами, формируются только сходящиеся аспекты. Работайте на перспективу! День благоприятен для начинаний, принятия ответственных решений и серьезных изменений по всем сферам жизни.
21 марта растущая Луна во Льве
12-й лунный день начинается в 13:59
Четверг – день Юпитера
Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец
Напряженный день: Телец, Скорпион, Водолей
Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Меркурий, квадрат Луна-Юпитер, квадрат Луна-Уран
Люди склонны к преувеличению чувств, разного рода фантазиям, поэтому для творческой деятельности или романтических взаимоотношений атмосфера дня очень благоприятна. Но для ответственной работы, требующей точности и пунктуальности, день неблагоприятен. Возможны неожиданные ситуации, которые приведут к изменению утвержденных планов.
22 марта растущая Луна в Деве с 09:42
13-й лунный день начинается в 15:11
Пятница – день Венеры
Период Луны без курса с 08:33 по 09:42
Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог
Напряженный день: Близнецы, Стрелец, Рыбы
Лунные аспекты с планетами: оппозиция Луна-Марс
Деловая и интеллектуальная активность приносит материальный результат. Для профессионального успеха и продвижении в карьере потребуется компромисс, взаимные уступки. Важно избегать публичных конфликтов, иначе неприятный шлейф будет тянуться очень долго.
23 марта растущая Луна в Деве
14-й лунный день начинается в 16:21
Суббота – день Сатурна
Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог
Напряженный день: Близнецы, Стрелец, Рыбы
Лунные аспекты с планетами: оппозиция Луна-Венера, тригон Луна-Юпитер, оппозиция Луна-Сатурн
Негативный эмоциональный фон создает трудности в общении и контактах. Плохое настроение, пессимизм, эмоциональная зажатость или подавление эмоций, способствуют ухудшению самочувствия. О себе напоминают хронические заболевания. Уединение и поиск смысла жизни, стремление во всём разобраться, наиболее благоприятны в этот день.
24 марта растущая Луна в Деве, в Весах – с 22:37
15-й лунный день начинается в 17:30
Воскресенье – день Солнца
Период Луны без курса с 17:48 по 22:37
Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог
Напряженный день: Близнецы, Стрелец, Рыбы
Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Уран
Потребность в личном пространстве, эмоциональная независимость способствует раскрытию талантов и личностному развитию. Может возникнуть желание порвать с прошлым, полностью изменить свою жизнь. День перед лунным затмением в Весах, которое произойдет 25 марта в 09:13 по киевскому времени. Обстоятельства ближайших дней будут непредсказуемыми.
Читайте также:
- Гардероб Раков: астролог рассказал, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам
- Гардероб Львов: астролог рассказал, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам
- Гардероб Тельцов: астролог рассказал, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам