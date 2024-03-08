Растущая Луна 11-24 марта 2024 года: что нас ждет в это время

Период растущей Луны перед лунным затмением несет в себе сильные энергии преображения. Время планирования, расцвета, творческого подъема, обретения душевного комфорта. Вопреки всему можно достичь счастья и гармонии с собой.

Психологический фон ближайших двух недель обусловлен влиянием новолуния в Рыбах 10 марта. Это знак объединения, завершает Зодиак и подготавливает почву для новых начинаний. Люди добрее и романтичнее в этот период, охотнее помогают друг другу. Многие стараются держатся в стороне от конфликтов и соперничества, а тщеславие и меркантильность практически исчезают, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

11 марта растущая Луна в Овне с 02:19

2-й лунный день начинается в 06:53

Понедельник – день Луны

Период Луны без курса продолжается до 02:19

Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Рак, Весы, Козерог

Лунные аспекты с планетами: соединение Луна-Меркурий

Улучшаются коммуникации с окружающими, быстрее решаются важные вопросы. Связь чувств и разума, подсознания и сознания позволяет правильно оценивать свою эмоциональную природу и свои реакции, а значит и принимать эффективные решения. Следует избегать поспешности и раздражительности, если не получается все сделать за один раз.

12 марта растущая Луна в Овне

3-й лунный день начинается в 07:08

Вторник – день Марса

Период Луны без курса с 13:07

Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Рак, Весы, Козерог

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Марс

Жизненная энергия бьет ключом, страсть и энтузиазм присутствует у многих людей. Эмоциональная сила помогает доводить дела до конца, определить нужный путь к цели. День борьбы, личных достижений, значительного прорыва в делах. Появляется большая потребность делать что-то, двигаться, защищать.

13 марта растущая Луна в Тельце с 02:28

4-й лунный день начинается в 07:24

Среда – день Меркурия

Период Луны без курса продолжается до 02:28

Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Лев, Скорпион, Водолей

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Венера, cекстиль Луна-Сатурн

Обстоятельства дня приносят комфортное состояние, позитивное настроение, внутреннюю гармонию. Прекрасный день для начинаний, открытия бизнеса, укрепления своего материального положения и решения имущественных вопросов. Благоприятно обращаться в официальные инстанции для получения разрешений и оформления документов.

14 марта растущая Луна в Тельце

5-й лунный день начинается в 07:44

Четверг – день Юпитера

Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Лев, Скорпион, Водолей

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Солнце, квадрат Луна-Марс, cоединение Луна-Юпитер, соединение Луна-Уран

Повышается чувствительность к чужой агрессивности. Возникают подозрения, что кто-то хочет нападать или критиковать. У многих людей изменчивое настроение, в отношениях – сплошные разногласия. Однако самостоятельная деятельность будет результативна. Благоприятный день для зарубежных путешествий, поиска работы, переездов.

15 марта растущая Луна в Близнецах с 05:15

6-й лунный день начинается в 08:09

Пятница – день Венеры

Период Луны без курса с 00:28 по 05:15

Благоприятный день: Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Дева, Стрелец, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Венера

Стрессовый день, конфликты вспыхивают из-за любой мелочи. Возможно ухудшение здоровья – нарушение работы почек, репродуктивной и эндокринной систем. Люди склонны выражать яркие эмоции, порой, неадекватно. Достичь взаимопонимания практически невозможно. Не стоит подталкивать партнеров к серьезным разговорам.

16 марта растущая Луна в Близнецах

7-й лунный день начинается в 08:42

Суббота – день Сатурна

Благоприятный день: Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Дева, Стрелец, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Меркурий, квадрат Луна-Сатурн

В этот день необходим сверхжесткий самоконтроль и дисциплина. Возникают сложности с адаптацией, потребность в отдыхе идет вразрез с чувством долга. Для любовных отношений день неблагоприятный, поскольку заторможенность чувств не способствует сближению. В деловой сфере, при соблюдении взаимных обязательств и соблюдении границ, все складывается хорошо.

17 марта растущая Луна в Раке с 11:45

8-й лунный день начинается в 09:29

Воскресенье – день Солнца

Период Луны без курса с 06:42 по 11:45

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Весы, Козерог, Овен

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Солнце, тригон Луна-Марс

День борьбы между сознанием и подсознательными реакциями. Доверительные отношения установить непросто. Эмоциональная жизнь становится динамичнее. Активная физическая работа помогает достичь баланса между чувствами и разумом. Энергичность, смелость и предприимчивость способствуют достижению целей.

18 марта растущая Луна в Раке

9-й лунный день начинается в 10:26

Понедельник – день Луны

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Весы, Козерог, Овен

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Меркурий, тригон Луна-Венера, секстиль Луна-Юпитер, тригон Луна-Сатурн

Хорошее восприятие реальности благоприятствует улучшению личных и деловых взаимоотношений, устранению семейных противоречий. В профессиональной деятельности появляется определенность, достигается финансовая стабильность. День подходит для поиска сотрудничества с иностранными партнерами, получения юридической помощи, переезда за рубеж.

19 марта растущая Луна в Раке, во Льве – с 21:34

10-й лунный день начинается в 11:35

Вторник – день Марса

Период Луны без курса с 20:52 по 21:32

Благоприятный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Весы, Козерог, Овен

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Солнце, секстиль Луна-Уран

Обстоятельства складываются удачно для семейных дел, купли-продажи недвижимости, поиска жилья, смены места жительства. Особое значение приобретают взаимоотношения с женщинами, одна из которых может оказать неоценимую помощь. Это превосходное время для проявления творческой активности, осуществления замыслов, решения вопросов, связанных с детьми, бизнесом или новыми предприятиями.

20 марта растущая Луна во Льве

11-й лунный день начинается в 12:47

Среда – день Меркурия

Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Телец, Скорпион, Водолей

В 05:06 по киевскому времени Солнце пересекает первую кардинальную точку года (входит в знак Овна) и наступает Весеннее Равноденствие. В течение дня Луна не образует ни одного аспекта с планетами, формируются только сходящиеся аспекты. Работайте на перспективу! День благоприятен для начинаний, принятия ответственных решений и серьезных изменений по всем сферам жизни.

21 марта растущая Луна во Льве

12-й лунный день начинается в 13:59

Четверг – день Юпитера

Благоприятный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Телец, Скорпион, Водолей

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Меркурий, квадрат Луна-Юпитер, квадрат Луна-Уран

Люди склонны к преувеличению чувств, разного рода фантазиям, поэтому для творческой деятельности или романтических взаимоотношений атмосфера дня очень благоприятна. Но для ответственной работы, требующей точности и пунктуальности, день неблагоприятен. Возможны неожиданные ситуации, которые приведут к изменению утвержденных планов.

22 марта растущая Луна в Деве с 09:42

13-й лунный день начинается в 15:11

Пятница – день Венеры

Период Луны без курса с 08:33 по 09:42

Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Близнецы, Стрелец, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: оппозиция Луна-Марс

Деловая и интеллектуальная активность приносит материальный результат. Для профессионального успеха и продвижении в карьере потребуется компромисс, взаимные уступки. Важно избегать публичных конфликтов, иначе неприятный шлейф будет тянуться очень долго.

23 марта растущая Луна в Деве

14-й лунный день начинается в 16:21

Суббота – день Сатурна

Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Близнецы, Стрелец, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: оппозиция Луна-Венера, тригон Луна-Юпитер, оппозиция Луна-Сатурн

Негативный эмоциональный фон создает трудности в общении и контактах. Плохое настроение, пессимизм, эмоциональная зажатость или подавление эмоций, способствуют ухудшению самочувствия. О себе напоминают хронические заболевания. Уединение и поиск смысла жизни, стремление во всём разобраться, наиболее благоприятны в этот день.

24 марта растущая Луна в Деве, в Весах – с 22:37

15-й лунный день начинается в 17:30

Воскресенье – день Солнца

Период Луны без курса с 17:48 по 22:37

Благоприятный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Близнецы, Стрелец, Рыбы

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Уран

Потребность в личном пространстве, эмоциональная независимость способствует раскрытию талантов и личностному развитию. Может возникнуть желание порвать с прошлым, полностью изменить свою жизнь. День перед лунным затмением в Весах, которое произойдет 25 марта в 09:13 по киевскому времени. Обстоятельства ближайших дней будут непредсказуемыми.

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