Растущая Луна 12-24 января 2024 года: что нас ждет в это время

Фаза растущей Луны – это идеальное время для начала реализации всех запланированных целей. Настроение в этот лунный период заметно улучшается, организм хорошо реагирует на методы лечения, его реакции становятся быстрее. Но для сохранения высокой продуктивности, необходимо находить время для отдыха.

Растущая Луна сменяет Новолуние 11 января и приносит прилив энергии, необходимой для повседневной активности. Хорошее время для того, чтобы вернуться в тренажерный зал, решить накопившиеся на работе задачи, экспериментировать и пробовать что-то новое. В этот период легче адаптироваться к различным внешним изменениям, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Дни растущей Луны благоприятны для бракосочетания, проведения свадеб и принятия ответственных решений, которые в интересах будущего. Подходящий период для дел, связанных с имущественными вопросами, сделок купли-продажи недвижимости, планирования расширения семьи.

12 января, пятница, растущая Луна в Водолее с 05:01

День Венеры

2-й лунный день начинается в 09:11

Период Луны без курса с 05:33 по 05:01

Напряженный аспект Луны с Юпитером дает склонность к преувеличениям, повышении требований по отношению к близким людям. При этом просыпается интерес ко всему новому, в голову приходят неожиданные идеи.

13 января, суббота, растущая Луна в Водолее

День Сатурна

3-й лунный день начинается в 09:39

Период Луны без курса с 11:59

Луна в гармоничном аспекте с Венерой и напряжении с Ураном создает сложный психологический фон в течение всего дня. Время внезапных идей, разного рода неожиданностей, авантюр и легкомысленного поведения. Особенно тяжело переносится одиночество, поэтому важно находиться рядом и приятными людьми.

14 января, воскресенье, растущая Луна в Рыбах с в 05:29

День Солнца

4-й лунный день начинается в 10:00

Период Луны без курса продолжается до 05:29

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Меркурий, cекстиль Луна-Марс, cекстиль Луна-Юпитер, cоединение Луна-Сатурн. День насыщен светлыми энергиями, может произойти все, что угодно в самом лучшем смысле этого слова. Присутствует ощущение некой невидимой защиты, плавности жизни, определенности. Многие проблемы решаются достаточно легко, в окружающее пространство возвращается гармония и порядок.

15 января, понедельник, растущая Луна в Рыбах

День Луны

5-й лунный день начинается в 10:17

Луна в гармоничных аспектах с Солнцем, Ураном и напряжении с Венерой. Благоприятна индивидуальная творческая работа, семейные встречи, обсуждение одной и той же проблемы с разных сторон, планирование дел. Для социальной активности и обращения в административные органы, а также романтических встреч, день не подходит. Если отношения начались недавно, есть риск их разрыва из-за несоответствия видения будущего.

16 января, вторник, растущая Луна в Овне с 06:49

День Марса

6-й лунный день начинается в 10:31

Период Луны без курса с 06:32 по 06:49

Луна в напряжении с Марсом и Меркурием формирует тяжелые обстоятельства в течение дня. Травм, аварий и конфликтов будет больше, чем обычно. На дорогах будьте внимательны и осторожны! Активность и решительность в работе приветствуется, но следует избегать поспешности и раздражительности в отношениях с окружающими.

17 января, среда, растущая Луна в Овне

День Меркурия

7-й лунный день начинается в 10:45

Луна в гармоничном аспекте с Венерой помогает договориться по самым сложным вопросам, найти компромиссное решение. День благоприятен для серьезных разговоров с партнером, поиска поддержки и материальной помощи. Также подходящее время для посещения парикмахера, стилиста, косметолога, экспериментов со своей внешностью.

18 января, четверг, растущая Луна в Тельце с 10:15

День Юпитера

8-й лунный день начинается в 10:59

Период Луны без курса с 10:02 по 10:15

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Солнце, тригон Луна-Меркурий, Соединение Луна-Юпитер, секстиль Луна-Сатурн. День смелых решений и конкретных действий. Подходит для социальной активности, укрепления материального положения, расширения бизнеса, презентации своих проектов и поиска инвестиций. Благоприятно начинать лечение, переезжать на новое место жительства, заниматься делами, связанными с зарубежьем и иностранцами.

19 января, пятница, растущая Луна в Тельце

День Венеры

9-й лунный день начинается в 11:17

Луна в гармоничном аспекте с Марсом и соединении с Ураном генерирует активные и эффективные энергии. Прекрасный день для любых начинаний, профессиональной деятельности, перехода на новое место работы. Хорошо ладятся дела в коллективах, принимаются правильные решения. Также день благоприятен для личных взаимоотношений.

20 января, суббота, растущая Луна в Близнецах с 16:01

День Сатурна

10-й лунный день начинается в 11:39

Период Луны без курса с 15:56 по 16:01

Луна в гармоничном аспекте с Солнцем создает благоприятные энергии. Хороший день для решения семейных вопросов, переезда, сделок купли-продажи, путешествий. Обмен информацией и идеями принесет реальные результаты.

21 января, воскресенье, растущая Луна в Близнецах

День Солнца

11-й лунный день начинается в 12:08

Луна в напряжении с Сатурном требует соблюдать законы и установленные правила. Уважайте границы других людей! Сложно взаимодействовать со старшими по возрасту и должности людьми, завязывать новые знакомства. День подходит для домашней работы, наведения порядка, анализа прошедших событий.

22 января, понедельник, растущая Луна в Близнецах, в Раке – с в 23:51

День Луны

12-й лунный день начинается в 12:48

Период Луны без курса с 22:39 по 23:51

Оппозиция Луны с Венерой формирует атмосферу конфликтности, особенно между женщинами. Партнерские взаимоотношения могут дать трещину из-за повышенной эмоциональности и капризов. Лучше провести день дома, сводя к минимуму контакты с другими людьми.

23 января, вторник, растущая Луна в Раке

День Марса

13-й лунный день начинается в 13:42

Лунные аспекты с планетами: оппозиция Луна-Меркурий, секстиль Луна-Юпитер, тригон Луна-Сатурн. Если проявлять дипломатические качества, не торопиться с выводами, день окажется благоприятным. Можно заниматься решением вопросов с документами, искать общие точки соприкосновения с другими людьми в тех или иных жизненных сферах.

24 января, среда, растущая Луна в Раке

День Меркурия

14-й лунный день начинается в 14:46

Луна в оппозиции с Марсом и гармоничном аспекте с Ураном дает сложности с проявлением женских качеств. Из-за импульсивности повышается риск получить травму и поругаться. Стремление командовать ни к чему хорошему не приведет. День перед полнолунием в Раке 25 января, благоприятствует завершению дел и принятию окончательных решений. Выбирая новое и незнакомое, в проигрыше не останетесь!

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