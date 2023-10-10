Растущая Луна 15-27 октября 2023 года: что нас ждет в это время

Новолуние 14 октября в 20:59 по киевскому времени, а в этот раз – солнечное затмение, открывает новый лунный месяц, половина из которого является коридором затмений. Период растущей Луны закончится лунным затмением 28 октября. Ключевая дата это периода – срединная точка между затмениями 21 октября.

Солнечное затмение 14 октября в 22 -м градусе Весов определяет энергетический фон на ближайшие две недели, которые обещают быть очень непростыми. Мир находится на критическом этапе, но после него всегда происходит обнуление и новый этап развития мирового устройства, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В любом случае, жизнь продолжается, а общие астрологические рекомендации помогут планировать свои дела в дни коридора затмений. Однако, многие люди будут чувствовать упадок жизненной энергии, поэтому не стоит удивляться повсеместной вялости, апатии, и в некоторых случаях меланхолии и рефлексии.

Чтобы свести к минимуму возможный негатив в затменный период, гоните прочь мрачные мысли и ощущение собственно бессилия – совсем скоро все это пройдет. В любом случае, впереди две недели растущей Луны, поэтому важно отпустить все то, что заставляет страдать, открыв место чему-то новому и прекрасному.

15 октября растущая Луна в Весах, с 14:04 – в Скорпионе

2-й лунный день начинается в 07:56

Период Луны без курса с 10:01 до 14:04

Луна в аспекте соединения с Марсом в Скорпионе создает воинственный настрой. День несет ураганные события негативного характера. Необходимо отнестись с особым вниманием к своим собственным эмоциям, проанализировать и прочувствовать их полностью, освободиться от тех, которые угнетают.

16 октября растущая Луна в Скорпионе

3-й лунный день начинается в 09:11

Луна в оппозиции с ретро Юпитером и ретро Ураном вскрывает потайные страхи, может казаться, что мир скоро закончит свое существование. К счастью, это не так, но подобные эмоциональные состояния самым негативным образом отражаются на состоянии здоровья, лишая силы воли. Этот день перенасыщен энергией, и поэтому в делах необходимо проявлять самые боевые качества, а не направлять ее на саморазрушение.

17 октября растущая Луна в Скорпионе, с 22:36 – в Стрельце

4-й лунный день начинается в 10:29

Период Луны без курса с 18:43 до 22:36

Луна в Скорпионе гармоничных аспектах с ретро Нептуном и Плутоном помогает увидеть и понять, какой эффект производят наши действия, когда еще не все потеряно, а ошибки можно исправить. День подходит для обустройства на новом месте и прокладывания дальнейшего пути. Избегайте авантюр и не поддавайтесь на провокации.

18 октября растущая Луна в Стрельце

5-й лунный день начинается в 11:49

Луна в напряжении с Венерой вызывает желание убежать от реальности, в лучшем случае, через путешествия. Также дает состояние психологического напряжения, снять которое можно через творческую деятельность или дальнюю поездку. В этот день истинные потребности и желания в конфликте, возможны проблемы в личной жизни.

19 октября растущая Луна в Стрельце, с 22:02 – в Козероге

6-й лунный день начинается в 13:05

Период Луны без курса с 22:02

Луна в напряжении с ретро Нептуном, но в гармоничных аспектах с Солнцем и Меркурием помогает правильно проанализировать происходящее и заглянуть в будущее. В этот день относительно благоприятная атмосфера на фоне коридора затмений. Если есть неотложные дела, займитесь ими сегодня. С учетом существующих обстоятельств, все же во многих сферах можно достичь успеха.

20 октября растущая Луна в Козероге с 04:55

7-й лунный день начинается в 14:11

Период Луны без курса продолжается до 04:55

Луна в гармоничных аспектах с Венерой и ретро Юпитером благоприятствует общению с представителями официальных органов, финансовым делам. Сила дня наделяет человека большим количеством деятельной энергии и жизненной активности. Появляется возможность завершить начатое и даже получить небольшую прибыль.

21 октября растущая Луна в Козероге

7-й лунный день продолжается с утра

8-й лунный день начинается в 15:02

Срединная точка между затмениями – один из самых напряженных дней в коридоре затмений. День очень непредсказуемый, часто связан с разрушительными энергиями, которые могут быть катастрофическими. Не исключенные новые очаги военных конфликтов. Но при этом, также может произойти неожиданное завершение чего-то масштабного и пугающего. В срединный день между затмениями может происходить все, что угодно. Поэтому лучше провести его как можно спокойнее, избегая риска и нахождения в толпе.

Луна формирует соединение с Плутоном – планеты жизни и смерти, трансформаций через разрушение, отречение от старого, изжившего себя. Следует обдумать свою жизнь и возможно, удастся найти выход из неразрешимых ситуаций. Через сон, возможно, удастся понять собственное предназначение. Сегодня все задачи, которые не были решены ранее, встают особо остро.

22 октября растущая Луна в Козероге, с 09:06 – в Водолее

8-й лунный день продолжается с утра

9-й лунный день начинается в 15:39

Период Луны без курса с 09:00 до 09:06

Меркурий с утра входит в знак Скорпиона, что усиливает подозрительность, люди настроены критически к происходящему вокруг. День подходит для поиска ошибок или недоработок, выявления скрытых потребностей и талантов, развития их до уровня явных. Возможны неожиданные повороты событий, конфликты из-за стремления обрести независимость, чрезвычайные ситуации.

23 октября растущая Луна в Водолее

9-й лунный день продолжается с утра

10-й лунный день начинается в 16:06

Период Луны без курса с 22:04

Луна в напряженных аспектах с ретро Юпитером, ретро Ураном – все начатые и задуманные дела в этот день, осуществляются гораздо медленнее, чем хотелось бы. День препятствий и преодолений, борьбы с самим собой, со своими слабостями и страхами. Возможна серьезная эскалация военных конфликтов, громкие репутационные скандалы. В 19:21 Солнце входит в знак Скорпиона и еще больше активизирует трансформационные процессы.

24 октября растущая Луна в Водолее, с 11:33 – в Рыбах

10-й лунный день продолжается с утра

11-й лунный день начинается в 16:25

Период Луны без курса продолжается до 11:33

Утро неэффективное, дела не ладятся, вопросы не решаются. Луна, при ингрессии в знак Рыбы, сразу же соединяется с ретро Сатурном и образует гармоничные аспекты с Марсом и Меркурием. Вторая половина дня подходит для задушевных разговоров, исследований, глубокого анализа случившихся ситуаций. Поэтому следует использовать это время по полной и не откладывать неприятный разговор с партнером, если это необходимо.

25 октября растущая Луна в Рыбах

11-й лунный день продолжается с утра

12-й лунный день начинается в 16:42

Оппозиция Луны и Венеры подталкивает к выяснению отношений. Если у вас появились вопросы к близкому человеку, лучше выйти на прямой диалог и развеять все сомнения. Само слово оппозиция означает противостояние, а также невозможность найти компромисс, отсюда и вытекают все проблемы.

26 октября растущая Луна в Рыбах, с 13:02 – в Овне

12-й лунный день продолжается с утра

13-й лунный день начинается в 16:56

Период Луны без курса с 09:38 до 13:02

Странный день, много мистики, тайн, недосказанностей. Тем не менее, присутствует ощущение завершения чего-то очень важного и нового начала после этого. В этот день хорошо "прощупывать почву", заниматься секретными делами. Не позволяйте эмоциям брать верх над разумом, избегайте сплетен, интриг и скандалов.

27 октября растущая Луна в Овне

13-й лунный день продолжается с утра

14-й лунный день начинается в 17:11

День обновления жизненных сил – они пригодятся, т.к. завтра сложный день. Можно предпринимать активные и решительные действия. Старайтесь не растрачивать энергию на незначительные события и мелочи. Помните о такте и дипломатичности. Избегайте поспешности, нетерпимости и импульсивности. Не стоит проводить точные расчеты и составлять отчеты.

День перед полнолунием, которое является лунным затмением 28 октября в 23:14 по киевскому времени.

Читайте также: