Растущая Луна 2 - 14 декабря 2024 года: что нас ждет в это время

Со 2 по 14 декабря 2024 – период растущей Луны. Это время активного роста, повышения энергии, планирования. Период, когда силы природы и внутренняя энергия направлены на развитие, привлечение нового и реализацию задуманного.

Растущая Луна, как обычно, символизирует энергию созидания, планирования и активного продвижения идей. Однако в этот период её влияние осложняется сильными напряжёнными аспектами между Юпитером и Сатурном, а также Марса и Плутона, которые вносят в общую атмосферу неспокойную динамику, воинственное противостояние и необходимость поиска баланса. Эти аспекты связаны с борьбой за власть, обострением конфликтов и необходимостью трансформации, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Это напряжение между расширением (Юпитер) и ограничением (Сатурн) создаёт чувство "растянутой пружины". Мы можем ощущать давление внешних обстоятельств или сомнения в собственных возможностях. Поэтому важно найти золотую середину: ставить амбициозные цели, но оставаться реалистичными. Энергия растущей Луны на фоне напряженных планетарных взаимодействий, станет не столько гладким временем для начала новых дел, сколько периодом напряжённого роста. В дни растущей Луны это может проявляться через резкие изменения или внутренние конфликты, особенно в вопросах, связанных с личной силой и способностью добиваться желаемого.

Основной тон на ближайшие две недели определяет новолуние в Стрельце на "оси катастроф". Используйте энергию этого периода для стратегического действия, для планирования и работы над задачами, которые требуют структурированного подхода. Избегайте импульсивности и разрушительных решений. Спонтанность может привести к обострению кризисов.

Растущая Луна усиливает желание двигаться вперёд, а напряжённые аспекты напоминают, что для этого нужен глубокий анализ и готовность к изменениям. Это время, когда ночное небо медленно наполняется сиянием, словно Вселенная вдохновляет новым дыханием жизни. Фаза роста Луны ассоциируется с пробуждением, развитием и созиданием, ее энергия подобна рождению нового дня, когда первые лучи света рассекают мрак ночи. Символически, это своего рода алхимический котёл, где всё лишнее и неработающее должно быть преобразовано.

В древнегреческой мифологии Луна обручена с Богиней Артемидой (Дианой у Римлян) – охотницей, покровительницей дикой природы, владелицей секретов цикла жизни. Растущая Луна олицетворяет свою юную, энергичную ипостась, готовую покорять новые вершины. Это образ девушки, полной силы, смелости и жажды познания.

В восточных традициях Луна символизирует Инь – мягкую, питающую энергию. В ее растущей фазе Инь связана с настроением Ян, что способствует зарождению жизни. Растущая Луна зовёт нас пробудить свою внутреннюю силу. Представьте себе, как Луна на этом этапе обнимает небосвод своим юным светом. Небо поёт песнь возрождения, ночной воздух пропитан предчувствием чего-то великого. Каждый день растущей Луны словно приглашает нас стать частью этого великого пространства танца роста и обновления. "Что ты посадишь под ее светом, то взойдет под звёздами".

Это время вдохновения и мотивации: составление планов, поиск новых путей и запуск новых проектов. Однако ее энергия требует ясности и осознанности – на что вы хотите направить этот свет? Влияние растущей Луны и напряжённых аспектов между планетами говорит о стремлении к свободе, инновациям и социальной вовлечённости.

Растущая Луна будет усиливать желание расти и экспериментировать, но напряжённые аспекты добавят элементы испытаний и проверки готовности двигаться вперёд. Это время осмысления, как наши долгосрочные мечты (Юпитер) соприкасаются с реальностью (Сатурн). Возможны испытания в вопросах обучения, коммуникаций или расширения связей.

Со 2 по 14 декабря Луна проходит через семь зодиакальных знаков, формируя атмосферу каждого дня:

2 декабря растущая Луна в Стрельце.

Темы: оптимизм, расширение горизонтов, постановка целей.

День принесет вдохновение для планирования будущего и подтолкнет поиску смыслов. Возможны интересные идеи, особенно в вопросах обучения или профессиональных проектов. Важно фокусироваться на чётких целях и избегать перегрузки. Напряжение Марса и Плутона может поднимать старые конфликты, особенно с авторитетными фигурами.

Темы: дисциплина, карьера, долгосрочные планы.

Дни подходят для решения рабочих вопросов, разработки стратегии и практических шагов к успеху. Затрагивает темы самореализации и финансов, профессиональную сферу и вопросы семьи или дома. Многие могут усомниться в собственной силе или решениях. Необходимы чёткие, выверенные шаги и работа над эмоциональной устойчивостью.

5 – 6 декабря растущая Луна в Водолее.

Темы: инновации, социальные связи, нестандартные идеи.

Период мозгового штурма, участия в коллективных проектах, общения с друзьями и осознанного роста. Это время свободы, экспериментов, новых идей. Используйте дни для укрепления социальных связей и творческих начинаний. Старайтесь проявлять гибкость и открытость во взаимоотношениях, но действовать нестандартно.

7 – 8 декабря растущая Луна в Рыбах.

Темы: интуиция, творчество, духовность.

Сложный эмоциональный период. Эти дни подходят для медитации, работы с подсознанием, посещения косметолога или врача, заботы о себе. Будьте внимательны к своим интуитивным подсказкам и внешним сигналам. Подходящее время для творческой работы и решения вопросов самореализации.

9 – 10 декабря растущая Луна в Овне.

Темы: активность, смелость, инициативность.

Дни активности, лёгких и динамичных энергий, которые могут принести новые проекты или интересные вызовы. Важно избегать конфронтации. Лёгкие и динамичные дни, подходящие для встреч, рассмотрения или изучения нового. Избегайте рассеянности и импульсивных решений – сконцентрируйтесь на главном.

11 – 13 декабря растущая Луна в Тельце.

Темы: стабильность, комфорт, материальные вопросы.

Отличное время для решения вопросов с ресурсами и укрепления базы. Можно уделить внимание дому или телесному здоровью. Возможны вопросы, связанные с финансовыми планами и внутренними страхами по этому поводу. Контролируйте эмоции: напряжение планет может вызывать желание действовать резко. Мягкость и выдержка принесут больше пользы.

14 декабря растущая Луна в Близнецах.

Темы дня: коммуникации, работа с информацией, перемещения.

Завершается период растущей Луны – 15 декабря полнолуние. Благоприятный день для общения и интеллектуальных начинаний. Фокус на стратегии: планируйте шаги с учётом долгосрочной перспективы. Растущая Луна в Близнецах усиливает ментальную силу, способствует вдохновению и обретению мотивации.

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