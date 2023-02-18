Растущая Луна 21 февраля - 6 марта 2023: что нас ждет в это время

Период растущей Луны, который начался с новолуния 20 февраля в знаке Рыбы и закончится полнолунием 7 марта в Деве, станет очень ярким и запоминающимся. В этот период Луна будет перемещаться по Рыбам, Овну, Тельцу, Близнецам, Раку, Льву и Деве.

21 февраля растущая Луна в Рыбах соединяется с Нептуном и в сходящемся гармоничном аспекте с Плутоном делает день очень продуктивным. Это прекрасное время для творческих людей, для поиска спонсоров и благотворительной деятельности. Неблагоприятное время для умственной деятельности. Хорошо решаются юридические проблемы, можно начинать судебные процессы. Возможен рост доходов в результате продуманных действий. Удача сопутствует Рыбам, Ракам и Скорпионам, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

22 февраля растущая Луна в Овне с 07:14, в течение дня ночное светило соединяется с Венерой и Юпитером, создавая очень активные и позитивные энергетические потоки в течение дня. Пора действовать, пассивность сегодня противопоказана. Благоприятное время для больших физических нагрузок. Этот день перенасыщен энергией, и поэтому в делах можно проявлять самые боевые качества. Многие люди проявляют решимость и настойчивость, способны выходить на новые рубежи, идти на риск. Ближайшие два дня благоприятны для Овнов, Львов и Стрельцов.

23 февраля растущая Луна в Овне в гармоничных аспектах с Меркурием и Марсом поможет решить множество вопросов в течение дня. Удачное время для обустройства на новом месте и прокладывания дальнейшего пути. Главное, не поддавайтесь на провокации и не вступайте в споры и конфликты, а направьте всю энергию на продолжение начатых дел.

24 февраля растущая Луна в Тельце с 10:29. Период Луны без курса с 10:21 по 10:29, а это значит, что в это время не стоит ничего начинать, т.к. вся энергия будет израсходована вхолостую, а любые действия не принесут результата. Более того, напряженный аспект Луны и Плутона, делает утро очень сложным и конфликтным, можно сказать, даже опасным. После того, как Луна войдет в знак Тельца ситуация изменится и обстоятельства будут способствовать эффективной работе и решению финансовых вопросов. С этого момента начинается благоприятный период для Тельцов, Дев и Козерогов.

25 февраля растущая Луна в Тельце соединяется с Восходящим Лунным Узлом и Ураном, аспекты формируют особые энергетические потоки, которые создают непредсказуемость и неожиданные ситуации во всех жизненных сферах. Однако, день очень интересный, богат на сюрпризы, как хорошие, так и не очень, поэтому следует быть готовыми ко всему. Успех зависит от быстроты реакции на происходящее и от готовности принять то новое, что очень настойчиво врывается в вашу жизнь.

26 февраля растущая Луна в Тельце до 17:48, после чего переходит в знак Близнецы и начинается благоприятный период для представителей знаков стихии Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей). Период Луны без курса с 16:42 по 17:48. Практически весь день подходит для того, чтобы работать и создавать что-то очень и очень основательное. Гармоничный аспект Луны с Плутоном до 16:42 по киевскому времени наилучшим образом влияет на финансовую сферу, проведение сделок купли-продажи, открытие собственного бизнеса, подписание договоров, которые будут выгодны всем сторонам.

27 февраля растущая Луна в Близнецах в гармоничных аспектах с Венерой и Юпитером поможет найти креативные подходы в осуществлении старых проектов, подстроиться под новые обстоятельства и адаптироваться к сложившимся условиям. Активный день, могут быть непредвиденные события, привычные ситуации неожиданным образом трансформируются в лучшую сторону. Сегодня все задачи, которые не были решены ранее, напомнят о себе и потребуют внимания.

28 февраля растущая Луна в Близнецах в соединении с Марсом и гармоничных аспектах с Меркурием и Сатурном благоприятствует решению юридических вопросов, посещению официальных инстанций, получению различных разрешений и допусков. Хорошее время для оформления документов, подписания контрактов и заключения договоров. Также, день подходит для обучения и чтения лекций, сдачи экзаменов. Близнецы, Весы и Водолеи, не упустите счастливые шансы!

1 марта растущая Луна в Раке с 04:40 – удача снова на стороне знаков стихии Воды – Раков, Скорпионов и Рыб. В целом, энергетика суток благоприятно влияет на всех людей. День прекрасно подходит для романтики и любви, встреч с близкими, родными людьми, общения с детьми. Также, хорошее время для того, чтобы решить жилищные вопросы, переехать в новое жилье, купить квартиру или земельный участок, приобрести нужные вещи в дом или начать ремонт. День хорош для контактов и знакомств, обмена информацией и идеями.

2 марта растущая Луна в Раке в гармонии с Солнцем, Нептуном, Ураном. Один из самых энергичных, удачных и сильных дней лунного месяца. Внутренняя энергия возрастает, просыпается энтузиазм, уверенность и потенциал. Люди, обладающие лидерскими качествами, смелые и ответственные, смогут влиять на происходящее вокруг, управлять ситуацией и координировать людей. Начатое в этот день дело будет развивать правильно, по плану и без неожиданных сюрпризов.

3 марта растущая Луна во Льве с 17:15, до этого момента перемещается по знаку Рака и способствует формированию благоприятного психологического климата, накоплению сил, оздоровлению организма. Оппозиция с Плутоном в середине дня призывает свести к минимуму внешнюю активность, по возможности, уединиться, провести работу над собой. День благоприятен для кардинальных перемен, переезда, принятия серьезных решений, связанных с семьей и домом. Период Луны без курса с 16:22 по 17:15, после чего появляется место для праздника среди будней и представители знаков стихии Огня (Львы, Овны и Стрельцы) получают дополнительные бонусы от Вселенной.

4 марта растущая Луна во Льве в соединении с Черной Луной. День сложный, поскольку обостряются и проявляются самые темные стороны личности. Пробуждается и раздувается эго, что способствует конфликтам и потере репутации. Напряженный аспект с Ураном неблагоприятно влияет на семейные отношения, романтические и дружеские связи. В один миг может все закончиться, поскольку каждый считает, что его роль наиболее значима, и он является главным во всем. Основная рекомендация на этот день – держите себя в руках, старайтесь контролировать свои слова и эмоциональные реакции.

5 марта растущая Луна во Льве в гармоничном аспекте с Марсом, но оппозиции с Сатурном заставит пересмотреть свои планы, внести коррективы в бизнес и другие дела, упорядочить сферы влияния, расставить приоритеты. День вынужденного обновления, но и наведения порядка во всех жизненных сферах. Расширения не получится в этот день, поэтому не стоит заниматься рекламой и продвижением своих интересов, проводить общественные мероприятия и тому подобное.

6 марта растущая Луна в Деве с 05:39. День перед полнолунием, как правило, всегда результативный. Период Луны без курса с 05:18 по 05:39. Девы, Козероги и Тельцы смогут выйти вперед, стать победителями, если до этого проделана соответствующая работа и предприняты необходимые меры. Благоприятный день для финансовой и материальной сферы, решения вопросов, связанных со здоровьем, бытом, имущественными делами. Рекомендуется: вести переговоры, обращаться за помощью, проявлять силу воли, выдержку, твердость и честность в работе.

7 марта полнолуние в Деве в 14:40 по киевскому времени, после чего Луна начнет убывать и принесет с собой совершенно другие энергии.

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