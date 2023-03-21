Растущая Луна 22 марта - 5 апреля 2023 года: что нас ждет в это время

Период растущей Луны с 22 марта по 5 апреля 2023 принесет много ярких событий и является началом астрономической весны, это время пробуждения после зимней спячки. Старт очередного природного цикла, когда прибавляются новые жизненные силы.

Основные тенденции этих двух недель обусловлены новолунием 21 марта, которое совпало с днем весеннего равноденствия, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

22 марта – первый день нового астрологического года и начало нового лунного месяца. Обновления и перемены врываются в устоявшуюся и привычную повседневность. Весеннее Солнце и активная фаза лунного цикла приводят все процессы в движение, проявляя скрытое и обозначая их в конкретные формы.

Интересно то, что лунный месяц начинается в Овне с новолуния 21 марта в первом градусе и заканчивается солнечным затмением (происходит в момент новолуния) в этом же знаке Зодиака 20 апреля в последнем градусе. Два новолуния в кардинальном Овне помогут выйти из тьмы на свет, переродиться изнутри, пересмотреть свои взгляды и убеждения, открывая новые пути и возможности.

Новолуние в Овне и дни растущей Луны являются первой ступенью нового жизненного этапа, когда определяются стратегии на весь астрологический год, который начался 21 марта. В это время обозначаются направления приложения усилий для достижения целей, завязываются определенные сюжеты, формируются приоритеты, как в частной жизни, так и на глобальных уровнях.

В этом году у нас два новолуния в Овне, а значит, и два периода растущей Луны, начавшихся в Овне. А это значит, что весна 2023 года станет поворотной точкой и выходом из сложной и опасной ситуации, в которой оказался весь мир. Времена меняются, ставки повышаются, и мы ждем развязки. На протяжении двух лунных месяцев будет проделана интенсивная работа по преодолению кризиса и установлению нового миропорядка. Это некий коридор времени, в рамках которого можно сделать решительный шаг вперед и выбрать для себя приемлемый вариант.

22 марта, растущая Луна в Овне, 2-й лунный день начинается в 06:28

Символ дня: рог Изобилия

Среда – день Меркурия. Луна в соединении с Меркурием и Юпитером. Успешны интеллектуальная деятельность, переговоры и переписка, расчеты и планирование. Хорошо обучаться чему-то новому, заниматься решением юридических вопросов.

Благоприятный день для Овнов, Львов, Стрельцов.

23 марта, растущая Луна в Овне – Тельце (с 20:41), 3 -й лунный день начинается в 06:28

Символ дня: леопард

Период Луны без курса с 19:12 до 20:41.

Четверг – день Юпитера. Луна в гармоничном аспекте с Марсом. Очень энергичный день. Время действий и больших физических нагрузок. В делах можно проявлять самые боевые качества, в ходе развития которых могут быть кардинально перестроено жизненное пространство и взаимоотношения с другими людьми.

Благоприятный день для Овнов, Львов, Стрельцов.

24 марта, растущая Луна в Тельце, 4-й лунный день начинается в 06:59

Символ дня: Древо познания добра и зла

Пятница – день Венеры. Луна в соединении с Венерой, оба небесных тела в сильных статусах. Время расцвета женских энергий, накопления, создания фундамента. Хороший день для любви, дружеских встреч и любых взаимоотношений.

Благоприятный день для Тельцов, Дев, Козерогов.

25 марта, растущая Луна в Тельце, 5-й лунный день начинается в 06:59

Символ дня: единорог

Период Луны без курса с 18:19.

Суббота – день Сатурна. Луна в соединении с Ураном и гармоничном аспекте с Нептуном. Все сделанное в этот день будет иметь долгосрочные перспективы. Подходящее время для решения имущественных и финансовых вопросов, бухгалтерских расчетов, закупок. Можно выполнять кропотливую работу в любом направлении.

Благоприятный день для Тельцов, Дев, Козерогов.

26 марта, растущая Луна в Тельце – Близнецах (с 02:41), 6-й лунный день начинается в 07:41

Символ дня: журавль

Период Луны без курса продолжается до 02:41

Воскресенье – день Солнца. Луна в гармоничных аспектах с Солнцем и Плутоном. Хорошее время для контактов и знакомств, обмена информацией и идеями. Нужно продолжать старые дела, можно заниматься быстрыми и срочными делами, проводить переговоры, отправляться в поездки, командировки, долгие путешествия. Благоприятный день для журналистов, сбора различных сведений, выступления перед аудиторией.

Благоприятный день для Близнецов, Весов, Водолеев.

27 марта, растущая Луна в Близнецах, 7-й лунный день начинается в 09:12

Символ дня: роза ветров

Понедельник – день Луны. Луна в гармоничных аспектах с Меркурием и Юпитером наделяет большим количеством деятельной энергии и жизненной активности. Слово сегодня имеет особую силу, легко претворяется в жизнь. Подходящее время для сделок купли-продажи, обсуждения наболевших вопросов по любым темам, получения консультаций у профильных специалистов, обращения в официальные инстанции.

Благоприятный день для Близнецов, Весов, Водолеев.

28 марта, растущая Луна в Близнецах – Раке (с 13:21), 8-й лунный день начинается в 09:52

Символ дня: Феникс

Период Луны без курса с 04:39 по 13:21.

Вторник – день Марса. Луна в напряжении с Нептуном, после 13:21 – соединение с Марсом. Активный день, могут быть найдены ответы на самые волнующие вопросы, обнаружиться новые способы в осуществлении старых проектов. Из-за повышенной эмоциональности возможны конфликты, неожиданные повороты событий.

Благоприятный день для Близнецов, Весов, Водолеев, а также Раков, Скорпионов и Рыб.

29 марта, растущая Луна в Раке, 9-й лунный день начинается в 10:43

Символ дня: летучая мышь

Среда – день Меркурия. Луна в гармоничных аспектах с Венерой и Ураном. Обостряется интуиция, просыпается чувствительность, ранимость, сентиментальность. Можно проводить операции с недвижимостью, антиквариатом, заниматься семейными делами, наследством, вопросами места жительства, переездами. Подходящий день для романтики, любви, парных контактов.

Благоприятный день для Раков, Скорпионов и Рыб.

30 марта, растущая Луна в Раке, 10-й лунный день начинается в 11:45

Символ дня: фонтан

Период Луны без курса с 16:45.

Четверг – день Юпитера. Луна в напряжении с Меркурием и гармоничном аспекте с Нептуном. День подходит для проведения ответственных мероприятий, проявления благотворительности, однако важен самоконтроль, необходимо сдерживаться в словах, не торопиться, т.е. все делать последовательно и планомерно. Результатом активности может стать резко возросшая популярность, привлечение инвесторов, а также близких по духу людей.

Благоприятный день для Раков, Скорпионов и Рыб.

31 марта, растущая Луна в Раке – Льве (с 01:31), 11-й лунный день начинается в 12:52

Символ дня: 7 основных чакр, физическая энергия человека

Период Луны без курса продолжается до 01:31.

Пятница – день Венеры. Луна в соединении с негативной кармической точкой – Черной Луной. Девиз этого дня: "Тот, кто отказывается от своего прошлого, обречен пережить его вновь". Время искушений, соблазнов, а также испытаний страстью, славой, деньгами.

Благоприятный день для Львов, Стрельцов, Овнов.

1 апреля, растущая Луна во Льве, 12-й лунный день начинается в 14:03

Символ дня: сердце

Суббота – день Сатурна. Луна в напряжении с Ураном и Венерой, в гармоничном аспекте с Юпитером. Активизируются чувственная сфера, появляется склонность к драме, ревности. Возникает множество спорных вопросов, конфликтов, но, если прислушиваться к советам старших и мудрых людей, можно избежать негативного сценария развития событий.

Благоприятный день для Львов, Стрельцов, Овнов.

2 апреля, растущая Луна во Льве – Деве (с 13:57), 13-й лунный день начинается в 15:15

Символ дня: колесо

Период Луны без курса с 09:02 по 13:57.

Воскресенье – день Солнца. Луна в гармоничном аспекте с Меркурием, оппозиции с Сатурном. Хорошее время для групповой деятельности, работы с информацией, завершения давних проектов. Разумные самоограничения полезны для сохранения ресурсов и накопления жизненных сил.

Благоприятный день для Львов, Стрельцов, Овнов, а также Дев, Козерогов, Тельцов.

3 апреля, растущая Луна в Деве, 14-й лунный день начинается в 16:26

Символ дня: две трубы

Понедельник – день Луны. Луна в гармоничном аспекте с Ураном. День обновления жизненных сил. Хорошее время для внесения коррективов в бизнес, расширения сфер влияния, поиска новых источников заработка. Удача сопутствует в получении новой информации, повышения образования, расширения мировоззрения, а также в проведении общественных мероприятий.

Благоприятный день для Дев, Козерогов, Тельцов.

4 апреля растущая Луна в Деве, 15-й лунный день начинается в 17:38

Символ дня: огненный змей

Период Луны без курса с 16:49.

Вторник – день Марса. Луна в гармоничном аспекте с Венерой и оппозиции с Нептуном. Хорошее время для коллективной работы, обсуждения насущных проблем в обществе коллег или единомышленников. Можно заниматься денежными делами и материальными вопросами, придумывать различные схемы и способы заработка.

Благоприятный день для Дев, Козерогов, Тельцов.

5 апреля, растущая Луна в Деве – Весах (с 00:50), 16-й лунный день начинается в 18:50

Символ дня: бабочка

Период Луны без курса продолжается до 00:50.

Среда – день Меркурия. День перед полнолунием, которое произойдет 6 апреля в 07:34. Время активных действий, сотрудничества и взаимопомощи. Направляйте энергию во все, что должно получить развитие, и предпринимайте конкретные шаги в направлении реализации целей.

Благоприятный день для Весов, Водолеев, Близнецов.

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