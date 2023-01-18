Растущая Луна 22 января - 5 февраля 2023 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Водолее 21 января в 22:53 по киевскому времени открывает новый лунный месяц и отмечает начало очередного года по восточному календарю.

В период растущей Луны будут активны следующие знаки Зодиака: Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев. Именно по этим знакам будет перемещаться Луна в ближайшие две недели после новолуния. Это благоприятные дни для занятий научной деятельностью, исследований, выступления перед широкой публикой. Хорошо могут пройти различные нововведения, преобразования, авантюрные проекты, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Первое новолуние 2023 года показывает те сферы жизни, в которых будут разворачиваться главные сюжеты и сценарии года, причем у каждого они свои, но общее для всех – новые перспективы, планы, стратегии, важные решения в пользу будущего.

22 января растущая Луна в Водолее, 2-й лунный день начинается в 08:45

Кроме анализа, переоценки и переосмысления событий предыдущего лунного месяца в это время стоит строить планы на будущее, определять ориентиры и цели, находить новые смыслы, ради которых туда стоит стремиться.

Нежелательно делать чистку и маски для лица. Для стрижки волос не самое подходящее время. Хорошо окрашивать волосы, посетить мастера маникюра и педикюра, начать курс массажа. День подходит для питательных масок, косметических процедур для лица, шеи и рук.

23 января растущая Луна в Водолее до 19:36, 3-й лунный день начинается в 09:14

Период Луны без курса с 12:19 по 19:36, после чего Луна входит в знак Рыбы.

Будьте внимательны к тем темам, вопросам, ситуациям, которые возникают в этот день, занимают ваши мысли, определяют ваше психологическое состояние. В этот день слабеет волнение из-за прошлых событий, они могут быть легко трансформированы в совершенно другие и полезные сценарии.

Благоприятна окраска волос, волосы долго сохраняют цвет. Хорошо делать регенерирующие, тонизирующие и укрепляющие массажи. Для ухода за ногтями вполне подходящее время.

24 января растущая Луна в Рыбах, 4-й лунный день начинается в 09:35

Все меньше преград на пути, у творческих личностей начинается очередной цикл созидания и раскрытия новых возможностей. Важно не терять связь с реальностью, т.к. в этот день авантюризм легко доходит до абсурда.

Не стоит экспериментировать с новой косметикой, кремами. Применяйте уже проверенные, привычные средства. Если вы решили сделать окраску волос, маникюр, то имейте в виду, что в это время повышается чувствительность кожного покрова и могут возникнуть раздражения.

25 января растущая Луна в Рыбах до 20:48, 5-й лунный день начинается в 09:52

Период Луны без курса с 18:11 по 20:48, после чего Луна входит в знак Овна.

Может произойти что-то, что развернет привычную ситуацию или устоявшиеся обстоятельства на 180 градусов. Обращайте внимание на знаки, странные случайности – именно они станут катализаторами изменений, хотя вовсе не обязательно, что это произойдет мгновенно.

Осторожно с лекарствами, экзотическими продуктами, алкоголем, т.к. велик риск отравлений. День подходит для медитаций, расслабляющих массажей – они помогут снять напряжение и внутренние зажимы, которые нарушают поток энергии, мешают человеку проявить активную позицию.

26 января растущая Луна в Овне, 6-й лунный день начинается в 10:06

День активных действий и принятия решений. Даже если столкнулись с проблемами и внешним сопротивлением, предприняв определенные шаги, сможете все исправить. В течение дня выявляются психологические барьеры, препятствующие реализовывать те или иные задачи.

Хорошо проводить процедуры по омоложению организма, заниматься дыхательной гимнастикой, очищать верхние дыхательные пути, бронхи. Пейте больше воды, принимайте тонизирующие ванны.

27 января растущая Луна в Овне, 7-й лунный день начинается в 10:21

Период Луны без курса с 23:01.

Слово сегодня имеет особую силу, легко претворяется в жизнь. Рекомендуется проводить переговоры, устанавливать новые связи. Планетарные энергии наделяют большим количеством деятельной энергии и жизненной активности.

Если вы хотите сделать себе маску для лица, то используйте натуральные средства. Любые химические препараты в этот день могут оказывать неблагоприятное воздействие на ваш организм. Благоприятно укрепление и оздоровление организма с помощью БАД.

28 января растущая Луна в Тельце с 01:43, 8-й лунный день начинается в 10:36

Период Луны без курса до 01:43.

Благоприятное время для решения материальных вопросов, поиска помощи, оформления кредитов. Активный день, могут быть непредвиденные события. Сегодня все задачи, которые не были решены раньше, потребуют особого внимания.

День подходит для посещения парикмахера: волосы хорошо растут, улучшается их состояние, окрашенные волосы долго сохранят цвет. Благоприятное время для массажа и чистки лица.

29 января растущая Луна в Тельце, 9-й лунный день начинается в 10:54

Благоприятное время для решения материальных вопросов, поиска помощи, оформления кредитов. Активный день, могут быть непредвиденные события. Сегодня все задачи, которые не были решены раньше, потребуют особого внимания.

День очищения и трансформации, освобождения от внутренних блоков. Эффективны методы альтернативной медицины, применение природных материалов при лечении многих заболеваний.

30 января растущая Луна в Тельце до 10:35, 10-й лунный день начинается в 11:15

Период Луны без курса с 07:51 по 10:35, после чего переходит в знак Близнецы.

Все начатые и задуманные дела в этот день будут развиваться правильно, без особых сюрпризов. Можно найти новых партнеров и вместе найти креативные подходы в осуществлении старых проектов. Удачно решаются мелкие финансовые дела.

День подходит для посещения зубного врача, а также ортопеда, травматолога. Если вы давно хотели сделать татуаж или проколоть мочки ушей, например, сегодня лучший день. Можно начинать длительное лечение, проводить диагностику заболеваний.

31 января растущая Луна в Близнецах, 11-й лунный день начинается в 11:43

День подходит для проведения агитационных и рекламных кампаний, собеседования, конференций и подобного рода мероприятий. Удается убедить партнеров, инвесторов и спонсоров. Можно обратиться с просьбой к руководителям.

Один из самых энергичных, удачных и сильных дней лунного месяца. В это время можно делать пышные, воздушные прически, химическую завивку, но после стрижки сделанной в эти дни волосы могут стать непослушными. Хороший день для посещения стоматолога, ортопеда.

1 февраля растущая Луна в Близнецах до 22:12, 12-й лунный день начинается в 12:19

Период Луны без курса с 13:58 по 22:12, после чего входит в знак Рака.

День подходит для проведения агитационных и рекламных кампаний, собеседования, конференций и подобного рода мероприятий. Удается убедить партнеров, инвесторов и спонсоров. Можно обратиться с просьбой к руководителям.

Можно достичь значительного прогресса в лечении опорно-двигательного аппарата. Мысли упорядочиваются, появляется уверенность в собственных силах.

2 февраля растущая Луна в Раке, 13-й лунный день начинается в 13:06

Тихий и спокойный день. Удается уладить спорные вопросы, сгладить конфликты, прийти к компромиссам. Подходящий день для финансовых операций, но часть дохода желательно отдать на благотворительность. В этот день принимаются важные решения, но часто не озвучиваются.

Активизируются чувства любви, сострадания, милосердия. Можно получить откровение, наладить связь со своим подсознанием. Благоприятный день для взаимоотношений, идеален для романтических связей.

3 февраля растущая Луна в Раке, 14-й лунный день начинается в 14:04

Начинайте важные и серьезные дела и не сомневайтесь в успехе. Сегодня возможны повышения по службе, прибавка к зарплате, награды и заслуженное признание. Хороший день для укрепления семейных связей и налаживания отношений с близкими людьми, особенно со старшим поколением.

К любым медицинским процедурам нужно подходить с особым вниманием. Хорошо в это время делать питательные маски для лица. Фитотерапия, гомеопатия и лечебные ванны оказывают благотворное влияние.

4 февраля растущая Луна в Раке до 10:48, 15-й лунный день начинается в 15:10

Период Луны без курса с 08:18 по 10:48, после чего входит в знак Льва.

Первая половина дня достаточно сложная. Его опасность в том, что люди часто недооценивают соперника и переоценивают себя. Вторая - дает возможность реализовать какой-либо свой план, но не совсем стандартным образом. Можно увидеть результаты своих усилий, сделанных в первой части лунного месяца.

Необходимо усмирять эмоции, укрощать свои страсти и начинать укреплять самодисциплину. Удачный день для того, чтобы заняться причёской, посетить мастера маникюра. В это время благоприятна завивка и окраска волос, маски для волос и лица.

5 февраля растущая Луна во Льве, 16-й лунный день начинается в 16:19

В целом по энергетике день похож на предыдущий, рекомендации те же.

Полнолуние в 20:28 по киевскому времени во Льве.

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