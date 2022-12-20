Растущая Луна 24 декабря - 6 января: что нас ждет в это время

С 24 декабря начинается период растущей Луны, который закончится в момент полнолуния 7 января в 01:08 по киевскому времени.

Очень продуктивное время, когда можно продвинуться в направлении своих целей, определить, что для этого нужно, найти ресурсы для комфортной жизнедеятельности. Растущая Луна наполняет энергией, дает уверенность, подталкивает к переменам. Возникающие в этот период препятствия и каждая победа над собой, наоборот, лишь еще больше зажигают стремление идти вперед, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Новолуние в Козероге 23 декабря в 12:16 задает тон на весь период растущей Луны. Этот знак Зодиака связан с долгосрочным планированием, профессиональной деятельностью и карьерой. Поэтому конец 2022 года – начало 2023 года является лучшим временем для обозначения целей не только на лунный месяц, но и на будущий календарный год. Не торопитесь, все тщательно обдумайте, и к полнолунию 7 января у вас будет руководство к действию. Помните, что человек без цели - как корабль без паруса: не понятно, куда плывет, и вряд ли сможет преодолеть шторм, который сейчас "бушует" в мире.

24 декабря, суббота, день Сатурна , 2-й лунный день начинается в 09:28, символ – рог изобилия

Растущая Луна в Козероге соединяется с Венерой, Меркурием, Плутоном и получает невероятный заряд энергии. Многие люди становятся смелее, активнее, готовы на подвиги. Благоприятный день для руководителей, политиков, общественных деятелей. Эмоции отходят на второй план, и это помогает уверенно двигаться вперед.

25 декабря, воскресенье, день Солнца, 3-й лунный день начинается в 10:16, символ – леопард

Период Луны без курса с 05:10 по 09:13

Растущая Луна в Водолее с 09:13. Транзит благоприятствует внешним связям, поиску работы, созданию различных объединений людей по интересам, дружеским взаимоотношениям. На этот день можно планировать проведение образовательных онлайн-мероприятий, вебинаров. Рутинная работа будет плохо ладиться, поэтому лучше все-таки больше времени отдавать новому, необычному и интересному.

26 декабря, понедельник, день Луны, 4-й лунный день начинается в 10:50, символ – древо познания

Период Луны без курса с 20:19

Растущая Луна в Водолее соединяется с Сатурном, аспект помогает навести порядок в делах, решить вопросы с налоговой инспекцией, военкоматом и другими государственными учреждениями. День благоприятен для посещения официальных инстанций, работы с документами, подачи различных запросов, поиска информации.

27 декабря, вторник, день Марс, 5-й лунный день начинается в 11:14, символ – единорог

Период Луны продолжается до 09:34

Растущая Луна в Рыбах с 09:34 положительно влияет на психологический климат. У людей усиливается сентиментальность, эмоциональность, чувствительность, интуиция. Это прекрасное время для творческих людей, для поиска спонсоров и благотворительной деятельности. День не очень подходит для работы, требующей большой точности расчетов.

28 декабря, среда, день Меркурия, 6-й лунный день начинается в 11:32, символ – журавль

В этот день Меркурий стационарный, разворачивается в ретроградное движение (до 19 января), поэтому возможны остановки в делах, различные сбои в работе транспорта и других систем, связанных с перемещением и информацией. Растущая Луна в Рыбах обостряет интуицию, способствует раскрытию творческих талантов и способностей. Лучше снизить внешнюю активность и сосредоточиться на внутренних делах.

29 декабря, четверг, день Юпитера, 7-й лунный день начинается в 11:48, символ – роза ветров

Период Луны без курса с 08:20 по 12:36

Растущая Луна в Овне с 12:36, соединяется с Юпитером, и с этого момента интенсивность жизни возрастает. День благоприятен для совершения и начала путешествий – как краткосрочных, так и длительных. Вторая половина дня подходит для проведения агитационных и рекламных кампаний, собеседования, конференций и подобного рода мероприятий.

30 декабря, пятница, день Венеры, 8-й лунный день начинается в 12:01, символ – феникс

Растущая Луна в Овне - активный день, могут случиться непредвиденные события. Сегодня все задачи, которые не были решены ранее, встают особо остро. Все начатые и задуманные дела в этот день осуществляются гораздо медленнее, чем хотелось бы, но это не повод отказываться от действительно перспективных планов, если такие есть.

31 декабря, суббота, день Сатурна, 9-й лунный день начинается в 12:15, символ – летучая мышь

Период Луны без курса с 14:43 по 19:08

Растущая Луна в Овне до 19:08, после чего переходит в знак Тельца. Энергетика дня довольно противоречивая, но к вечеру все нормализуется и удастся достичь внутренней гармонии. Луна в Тельце имеет сильный статус – экзальтация, это символ достатка, жизненного комфорта. В период холостой Луны можно благополучно завершить важные дела или поставить окончательную точку во взаимоотношениях, оставить токсичные связи в уходящем году.

1 января, воскресенье, день Солнца, 10-й лунный день начинается в 12:31, символ – фонтан

Период Луны без курса с 14:43 по 19:08

Растущая Луна в Тельце – благоприятный показатель для начала календарного года. Сегодня сопутствует удача во всех жизненных сферах. Посвятите этот день укреплению отношений в семье, романтическому партнеру, детям. Поддерживайте семейные традиции и благоустраивайте жилище, старайтесь избегать общения с неприятными людьми. Путешествия, начатые в эти лунные сутки, обязательно закончатся успешно. А если во время путешествия вы с кем-либо познакомитесь, то знакомство, скорее всего, перерастет в долгую и крепкую дружбу или партнерские взаимоотношения.

2 января, понедельник, день Луны, 11-й лунный день начинается в 12:49, символ – жизненная энергия

Растущая Луна в Тельце в гармоничных аспектах с планетами в Козероге - повышается возможность усиления профессионального успеха. Можно ждать финансовых поступлений. Появляется энергия, чтобы выполнить огромный объем работы. Приятно проходит общение на работе, особенно в сплоченных коллективах. Все неприятное быстро уходит. Хороший день для того, чтобы заняться имущественными делами, семейным бизнесом, денежными вопросами, связанными с семьей.

3 января, вторник, день Марса, 12-й лунный день начинается в 13:12, символ – сердце

Период Луны без курса с 00:16 по 04:44

Растущая Луна в Близнецах благоприятствует взаимоотношениям с людьми, завязывания новых контактов. Тихий и спокойный день, подходит для интеллектуальной работы, обмена информацией и идеями, поездок, обращения в официальные инстанции. Хорошее время для общения с родственниками, примирения, возобновления отношений.

4 января, среда, день Меркурия, 13-й лунный день начинается в 13:42, символ – колесо

День обновления жизненных сил, динамичных энергий. Растущая Луна в Близнецах соединяется с ретроградным Марсом и создает некоторое напряжение, которое благополучно можно направить в конструктивное русло, если заняться физической работой, активным отдыхом, спортом. Будьте осторожны на дорогах, не вступайте в конфликты!

5 января, четверг, день Юпитера, 14-й лунный день начинается в 14:22, символ – гонг, труба

Период Луны без курса с 02:07 по 16:14

После транзита по Близнецам с 16:14 Луна входит в знак Рака, самый домашний, семейный, душевный. В окружающем пространстве царит соответствующая атмосфера. День связан с использованием источников информации, решением текущих вопросов. Период холостой Луны не благоприятствует новым начинаниям, важным встречам, оформлению и подписанию договоров.

6 января, пятница, день Венеры, 15-й лунный день начинается в 15:12, символ – огненный змей

Растущая Луна в Раке создает гармоничный психологический фон, душевную атмосферу. Используйте этот день для озвучивания своих идей на публике, привлечения внимания к своим проектам. Люди впечатлительны, готовы помогать друг другу, говорить о чувствах. Укрепляйте семейные связи, налаживайте отношения с близкими, особенно со старшим поколением. День перед полнолунием, очень важный, поднимет семейные вопросы, для многих окажется судьбоносным.

7 января, суббота, день Сатурна, полнолуние в Раке в 01:08, и с этого момента начинается период убывающей Луны.

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