Растущая Луна 24 ноября - 8 декабря: что нас ждет в это время

Первый лунный день нового лунного месяца начинается 24 ноября 2022 в 00:57 по киевскому времени. Это момент новолуния в Стрельце, с которого начинается период растущей Луны до полнолуния в Близнецах 8 декабря.

Это время социальной справедливости, эффективных международных связей. Будут преобладать мирные решения, наиболее предпочтительными станут партнерские отношения и совместные проекты, работа в коллективах. Благоприятный период для действий, направленных на обретение популярности, проведения рекламных кампаний, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

24 ноября, четверг, растущая Луна в Стрельце, символ дня – Рог изобилия

2-й лунный день начинается в 08:06

День творческих замыслов и планирования. Наилучшее время для разработки бизнес-плана на месяц, обдумывания общей стратегии действий, поиска новых путей для реализации идей. То, что сегодня спланировали, впоследствии успешно реализуется. Избегайте эмоциональных и физических перегрузок. Не рекомендуется отдавать долги и брать в долг.

25 ноября, пятница, растущая Луна в Стрельце - Козероге, символ дня – Леопард

3-й лунный день начинается в 09:32

Период Луны без курса с 21:21 по 23:18, после чего Луна переходит в знак Козерога

День воина и подвига. Время мощных энергий, активных действий, эффективной физической работы. Благоприятны поездки на ближние и дальние расстояния, командировки, общение с иностранцами. Можно решать вопросы, связанные с социальной сферой, общественным положением, юридическими и правовыми делами.

26 ноября, суббота, растущая Луна в Козероге, символ дня – Древо познания

4-й лунный день начинается в 10:46

День выбора между добром и злом. Хорошее время для проведения внимательного анализа своего реального положения вещей, финансовой сферы, перспектив в профессиональной деятельности и карьере. Это период, когда мы начинаем видеть, какой эффект производят наши действия, когда еще не все потеряно и ошибку можно исправить.

27 ноября, воскресенье, растущая Луна в Козероге, символ дня – Единорог

5-й лунный день начинается в 11:42

Период Луны без курса с 22:11

День, когда можно укрепить свой внутренний стержень, развить лучшие качества. Все удается, если проявлять творческую активность и стремиться к достижению цели. Следует отстаивать свои принципы, активно проявлять свои эмоции и чувства. В этот день вы можете получить плоды от своих действий. Удачное время для выполнения работ, требующих точности.

28 ноября, понедельник, растущая Луна в Козероге - Водолее, символ дня – Журавль

6-й лунный день начинается в 12:21

Период Луны без курса продолжается до 00:06, после чего переходит в Водолей

Благоприятный день, удача сопутствует всем начинаниям и предприятиям, решению материальных и денежных вопросов. Проясняются перспективы, во многих сферах можно достичь успеха. Время, когда приходят интересные идеи, обостряется интуиция. Проанализировав прошлые события и происходящее с вами сейчас, можно понять, к чему все это приведет в будущем.

29 ноября, вторник, растущая Луна в Водолее, символ дня – Роза ветров

7-й лунный день начинается в 12:49

Период Луны без курса с 08:53

Весь день период холостой Луны, что является неблагоприятным показателем для любых начинаний. Но это время благоприятно для завершения дел, обсуждения ранее начатых проектов, поиска информации, общения. Будьте осторожны в высказываниях, т.к. слова сегодня имеют особую силу, но при этом часто воспринимаются с искажениями.

30 ноября, среда, растущая Луна в Водолее - Рыбах, символ дня – Феникс

8-й лунный день начинается в 13:10

Период Луны без курса продолжается до 02:15, после чего переходит в знак Рыб

День очищения и трансформации. Активное время, могут быть непредвиденные события. Сегодня все задачи, которые не были решены ранее, встают особо остро и требуют внимания. Все начатые и задуманные дела в этот день, осуществляются гораздо медленнее, чем хотелось бы. Эффективна индивидуальная работа, но важно не переоценивать свои возможности, чтобы сохранить ресурсы.

1 декабря, четверг, растущая Луна в Рыбах, символ дня – Летучая мышь

9-й лунный день начинается в 13:26

День провокаций, нужно опасаться обмана и искушений, обольщений и иллюзий. За новые дела лучше не браться. Желательно устроить себе отдых, восстановить силы и освежить голову. Возникшие в этот день конфликты сложно устраняются. Лучше уединиться, отменить все серьезные дела и заняться творчеством.

2 декабря, пятница, растущая Луна в Рыбах - Овне, символ дня – Фонтан

10-й лунный день начинается в 13:41

Период Луны без курса с 04:44 по 06:40, после чего переходит в знак Овна

Появляется энергия, чтобы выполнить огромный объем работы. Повышается вероятность профессионального успеха. Возможен рост доходов в результате продуманных действий. Можно ждать финансовых поступлений за ранее выполненную работу. Хорошее время для фундаментальных начинаний, подписания договоров, сделок купли-продажи.

3 декабря, суббота, растущая Луна в Овне, символ дня – Импульс, первичная энергия

11-й лунный день начинается в 13:54

Удачный и энергетически сильный день. Чтобы не упустить счастливый шанс, будьте внимательны при выполнении любого дела. Все, что начато этот день, необходимо обязательно довести до конца. Просыпается энтузиазм, уверенность и потенциал. Необходимо действовать решительно в бизнесе или на работе, но с осторожностью, учитывая все детали.

4 декабря, воскресенье, растущая Луна в Овне - Тельце, символ дня – Сердце

12-й лунный день начинается в 14:08

Период Луны без курса с 07:46 по 13:37, после чего переходит в знак Тельца

До 13:37 – неэффективный период для серьезных дел и принятия важных решений. В это время следует заниматься повседневными делами, завершать ранее начатое. Вторая половина дня благоприятна для создания базы будущих проектов. Хорошее время для семейных дел, романтики, любви, брака. Можно легко уладить спорные вопросы, сгладить конфликты, прийти к компромиссам.

5 декабря, понедельник, растущая Луна в Тельце, символ дня – Колесо

13-й лунный день начинается в 14:24

День обновления жизненных сил. Благоприятен для накопления, приобретения, изготовления предметов хозяйства. Хорошее время для групповой работы, получения новой информации, закладки новых циклов в профессиональной сфере, обучения. Можно заниматься реорганизацией производства, корректировкой проектов, обновлением бизнеса.

6 декабря, вторник, растущая Луна в Тельце - Близнецах, символ дня – Гонг, труба

14-й лунный день начинается в 14:44

Период Луны без курса с 21:01 по 22:48, после чего переходит в знак Близнецы

День удачен для начала любых дел, расширения бизнеса, решения финансовых вопросов, обретения популярности. Возможны повышения по службе, прибавка к зарплате, награды и заслуженное признание. Начинайте важные и серьезные дела и не сомневайтесь в грядущем успехе. Укрепляйте семейные связи и налаживайте отношения с близкими людьми.

7 декабря, среда, растущая Луна в Близнецах, символ дня – Огонь

15-й лунный день начинается в 15:09

День перед полнолунием, энергетически сильный. Возможны удачные стечения обстоятельств и новые полезные знакомства. Хорошее время для торговли, заключения сделок и подписания договоров, поездок, работы с документами. Нужно продолжать старые дела, но за новые лучше не браться. Благоприятный день для журналистов, сбора различных сведений, выступления перед аудиторией. Люди становятся активнее, но при этом повышается внушаемость, общительность, эмоциональная восприимчивость.

8 декабря полнолуние в Близнецах в 06:08 закрывает период растущей Луны.

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