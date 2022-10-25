Растущая Луна 26 октября - 7 ноября: что нас ждет в это время

Новолуние в Скорпионе 25 октября 2022 в 14:00 по киевскому времени, оно же солнечное затмение, станет началом нового лунного месяца.

Период растущей Луны приходится на осенний коридор затмений и продлится до полнолуния 8 ноября 2022-го (лунное затмение в Тельце). В это время на внешнем плане активизируются фатальные необратимые события. Поднимаются из подсознания старые обиды, блоки и страхи, которые необходимо проработать и отбросить их раз и навсегда. Избавившись от балласта ненужных эмоциональных привязок и неприбыльных направлений деятельности, можно найти дополнительные источники доходов. Стоит прислушиваться и к поступающей информации, рассматривать всевозможные варианты, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

26 октября, 2-й лунный день начинается 08:41, растущая Луна в Скорпионе

День желательно провести в привычной обстановке. Может возникнуть сильная потребность поменять место жительства, уехать из страны, но время для отправления в путь еще не наступило. Если все же решились на переезд или путешествие, будьте готовы к преградам и препятствиям в пути, сложностям при пересечении границы. Хорошо начинать в этот день цикл физических упражнений, заняться самостоятельной работой над собой, обучением.

27 октября, 3-й лунный день начинается 06:38, растущая Луна в Скорпионе до 13:54, после чего входит в знак Стрельца. Период Луны без курса с 07:27 по 13:54 – неэффективное время

Первая половина дня принесет много тревог и волнений. Партнеры склонны провоцировать друг друга на выяснение отношений, хотя и молчаливое терпение может вызвать обратную реакцию. После 14:00 давящая атмосфера постепенно исчезает. К вечеру психологический фон значительно улучшается, повышается активность и жизнерадостность.

28 октября, 4-й лунный день начинается 11:34, растущая Луна в Стрельце

Хороший день для наведения порядка, расчистки жизненного пространства и обустройства его удобным для себя способом. Возможны неожиданные повороты событий, что в результате поможет выйти из замкнутого круга проблем. Марс замедляет свое движение (с 30 октября переходит в фазу ретроградности), в связи с этим активность снижается и действия направляются не вовне, а вовнутрь себя.

29 октября, 5-й лунный день начинается 12:52, растущая Луна в Стрельце до 16:21, после чего входит в знак Козерога. Период Луны без курса с 16:09 по 16:21 – неэффективное время

Правильное определения целей – это уже половина желаемого результата. Обратившись к прошлому опыту, можно найти точку опоры в настоящем. День возврата долгов, получения необходимых ресурсов и ценных советов. Все удается, если проявлять творческую активность, отстаивать свои принципы и действовать планомерно.

30 октября, 6-й лунный день начинается 13:57, растущая Луна в Козероге

Стоит продолжать ранее начатые дела, делать наброски планов на будущее. Нельзя давать в долг и не стоит занимать деньги, а также брать в пользование чужую технику или оборудование. С этого дня Марс на 2,5 месяца переходит в ретроградное движение в Близнецах и это ощутят абсолютно все люди. Снижается уровень агрессии на внешнем плане, что позволит добиться хороших результатов в сфере коммуникации.

31 октября, 7-й лунный день начинается 13:46, растущая Луна в Козероге до 17:42, после чего переходит в знак Водолея. Период Луны без курса с 17:14 по 17:42 – неэффективное время

День благоприятен для общения с высокими должностными лицами, посещения официальных инстанций. Слово сегодня имеет особую силу, легко претворяется в жизнь. Можно пройти собеседования, поговорить с бывшими коллегами, если планируете вернуться на прежнее место работы. Однако день не подходит для начала новой трудовой деятельности.

1 ноября, 8-й лунный день начинается 14:19, растущая Луна в Водолее

Срединная точка между затмениями – в этот день вы можете получить плоды от своих действий, как хороших, так и плохих. В миг все может перевернуться "с ног на голову" и наоборот. Ничего важного не планируйте, не предпринимайте новых шагов в профессиональной сфере. Раздайте долги и будьте готовы к любым переменам.

2 ноября, 9-й лунный день начинается 14:44, растущая Луна в Водолее до 20:46, после чего переходит в знак Рыбы. Период Луны без курса с 13:08 по 20:46 – неэффективное время

Проявляйте осознанность в общении с партнерами, начальством, коллегами. Люди в этот день не склонны к компромиссам, что может привести к затяжным конфликтам. В первой половине дня подходящее время для изменения методов ведения дел, смены концепции своего бизнеса. После 13:00 можно благополучно завершить давно начатые проекты и избавиться от того, что больше не приносит удовлетворения.

3 ноября, 10-й лунный день начинается 15:03, растущая Луна в Рыбах

Энергетика суток влияет отрицательно на людей. Важно сосредоточиться на самом главном, взять себя в руки и успокоиться. Все поступающие новости и полученную информацию "делите надвое". День обманов и ложных сведений, провокаций, иллюзий и искушений. Неорганизованность и неупорядоченность может привести к катастрофическим последствиям.

4 ноября, 11-й лунный день начинается 15:18, растущая Луна в Рыбах

День важнейших трансформаций, кульминации деструктивных энергий и освобождения от балласта прежних систем ценностей и приоритетов. Внешние кризисы, политические и военные конфликты становятся стимулом для самых главных изменений внутри себя. Будьте максимально осторожны и внимательны к собственной безопасности.

5 ноября, 12-й лунный день начинается 15:33, растущая Луна в Овне с 01:06. Период Луны без курса с 00:05 по 01:06 – неэффективное врем

Для сферы партнерских и семейных отношений этот день, как и следующие два, являются кризисными. Ревность, измены, скандалы, выяснение отношений с битьем посуды – все это, в той или иной степени проявится в жизни каждого человека. Закончится то, что должно закончиться. Но также возможно окончание прошлой модели отношений и их продолжение на другом уровне.

6 ноября, 13-й лунный день начинается 15:46, растущая Луна в Овне

Продолжаются напряженные тенденции предыдущего дня (действие оппозиции Уран- Венера), Луна в Овне повышает интерес к противоположному полу. Влечет все новое и непознанное, давние взаимоотношения подвергаются серьезным испытаниям. Помните, что в коридор затмений многое искажается, а то, что увлекает сейчас, во второй декаде ноября может потерять свою значимость, но последствия останутся надолго.

7 ноября, 14-й лунный день начинается 16:01, растущая Луна в Тельце с 07:14. Период Луны без курса с 00:29 по 07:14 – неэффективное время

День обновления жизненных сил, наполнения энергией. Можно заниматься неотложными денежными делами и материальными вопросами, проводить сделки купли-продажи (если очень нужно). В окружающем пространстве градус напряжения максимальный, но людям легче воспринимать происходящее вокруг.

8 ноября – Лунное затмение (полнолуние) в Тельце в 13:02, 15-й лунный день начинается 16:18

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