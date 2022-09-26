Растущая Луна 27 сентября - 9 октября: что нас ждет в это время

В этот раз такое астрологическое событие произошло 26 сентября 2022 в 00:54 по киевскому времени в знаке Весы. В ближайшие две недели после новолуния обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы развить чувство баланса и выйти в точку равновесия, найти компромисс в решении сложных вопросов, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

27 сентября 2022-го - второй лунный день продолжается до 08:20, и с этого времени начинается третий лунный день. Растущая Луна в Весах. Период Луны без курса с 19:20.

Удачный день для переговоров и встреч, требующих проявления дипломатических качеств. Подходит для того, чтобы уравновесить совершенно противоположные вещи и найти между ними срединную точку гармонии. У людей проявляются стабильность, с одной стороны, и нерешительность, склонность к колебаниям - с другой.

28 сентября 2022-го, четвертый лунный день – с 09:40. Период Луны без курса продолжается до 02:14, после чего растущая Луна переходит в знак Скорпиона.

Очень эмоциональный день, легко проявляется раздражительность, нетерпимость, склонность к депрессиям. Трудно настроиться на дипломатию и договариваться, многие люди не готовы слушать разные точки зрения. Но это день вдохновения, напряженной творческой работы, трансформации внутренней жизни и духовного преображения.

29 сентября 2022-го, пятый лунный день – с 11:02. Растущая Луна в Скорпионе.

День получения плодов от ранее предпринятых действий, осознания путей, которые приведут к достижению целей. Доверяйте своей интуиции, обращайтесь к прошлому опыту, и вы сможете найти выход из самых тупиковых ситуаций. Можно решить финансовые вопросы, найти материальную поддержку. Активно проявляя свои чувства и эмоции, вы сможете отстоять свои принципы.

30 сентября 2022-го, шестой лунный день – с 12:25. Период Луны без курса – с 00:19 по 07:03, после чего растущая Луна переходит в знак Стрельца.

Хорошее время для разговоров с начальством, коллегами, зарубежными партнерами, а также представителями официальных структур и вышестоящих органов. Лучший период для принятия самых рискованных и серьезных решений. День энергетически очень мощный, благоприятен для романтики, любви, семейных отношений, творчества. Отбрасывайте негативные мысли, думайте только о хорошем – это поможет избавиться от проблем со здоровьем, а также увидеть и почувствовать тонкую красоту и гармонию окружающего мира.

1 октября 2022-го, седьмой лунный день – с 13:48. Растущая Луна в Стрельце.

Не стоит активно заниматься расчетами, документами, бумагами, переговорами, налаживанием связей.

Это время искажения информации, остановки – Меркурий стационарный и готовится перейти в директное движение с 3 октября. Лучше не планировать важные дела, особенно сделки купли-продажи, а спокойно заниматься ежедневной деятельностью.

2 октября 2022-го, восьмой лунный день – с 15:01. Период Луны без курса – с 00:46 по 10:37, после чего растущая Луна переходит в знак Козерога.

День внутренних противоречий, может возникать много желаний, но сложно определиться с выбором, понять, чего же именно хочется. Постарайтесь отдохнуть, набраться сил, подготовиться к новой неделе, которая будет очень интенсивная, насыщенная разными событиями. Обычные повседневные дела, прогулки, общение с родными, помогут собраться с мыслями и обрести психологическое спокойствие.

3 октября 2022-го, девятый лунный день – с 15:59. Растущая Луна в Козероге.

Планетарные энергии способствует концентрации мысли, при этом повышается критичность ума. Внимательно анализируйте поступающую информацию, фиксируйте свои мысли – любая идея может оказаться ценной. Хороший день для новых начинаний, можно брать на себя новые обязанности, иметь дела с недвижимостью, совершать крупные покупки, общаться с потенциальными работодателями, устраиваться на работу.

4 октября 2022-го, десятый лунный день – с 16:43. Период Луны без курса – с 06:48 по 13:20, после чего растущая Луна переходит в знак Водолея.

День неожиданностей разного характера, что может вызвать необходимость менять планы. Повышается интерес к чтению, обучению и к практической деятельности. Могут произойти переломные моменты в жизнедеятельности многих людей и даже государств. Благоприятное время для большой, масштабной деятельности, дальних переездов, предпринятия активных шагов профессиональной сфере.

5 октября 2022-го, одиннадцатый лунный день – с 17:15. Растущая Луна в Водолее.

День света, новых идей, важных решений на всех уровнях. Пробуждается интерес ко всему новому, поэтому можно привлечь внимание других людей, провести рекламную кампанию, деловую встречу или конференцию. Хорошо могут пройти различные нововведения, преобразования, авантюрные проекты. Это благоприятный период для занятий научной деятельностью, исследований, выступления перед широкой публикой.

6 октября 2022-го, двенадцатый лунный день – с 17:38. Период Луны без курса – с 01:45 по 15:46, после чего растущая Луна переходит в знак Рыбы.

У людей проявляются такие качества, как жажда независимости, экстравагантность, общительность, склонность к экспериментам, изобретательность. Однако нужно быть аккуратнее с обещаниями и тем объемом работ, который хочется на себя взять, т.к. большую часть суток – неэффективный период. День благоприятен для встреч с друзьями и единомышленниками, продолжения и завершения ранее начатых дел.

7 октября 2022-го, тринадцатый лунный день – с 17:56. Растущая Луна в Рыбах.

Важно вовремя себя дисциплинировать и не действовать во имя своих фантазий и нереальных идей. Люди становятся впечатлительными, легко обидеть окружающих необдуманными словами. День благоприятен для внутренней работы над собой, самопознания, т.к. энергетика Луны в Рыбах способствует хорошей связи со своими эмоциями и чувствами, их становится легко выражать и понимать.

8 октября 2022-го, четырнадцатый лунный день – с 18:11. Период Луны без курса с 14:10 по 18:56 после чего растущая Луна переходит в знак Овна.

День благоприятен для завершения работ, любой физической деятельности, продвижения своих интересов, а также борьбы за свои права, дальних поездок, эмиграции. К вечеру проясняются даже самые запутанные ситуации, планетарные энергии способствуют сообразительности, быстрому поиску необходимых ресурсов, находчивости, оперативному решению сложных задач.

9 октября 2022-го, пятнадцатый лунный день – с 18:25. Полнолуние в Овне в 23:55 по киевскому времени.

День очень энергичный, воинственный. Энергетика дня достаточно сложная, возрастает возможность перенапряжения и нервных срывов из-за чрезмерных перегрузок.

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