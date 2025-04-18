Растущая Луна 28 апреля - 11 мая 2025 года: что нас ждет в это время

Растущая Луна 28 апреля - 11 мая 2025 года / © Associated Press

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За эти дни Луна пройдет через знаки Тельца, Близнецы, Рак, Льва, Деву, Весы и Скорпион, заряжая нас разными настроениями и энергиями на пути к глубокому, трансформирующему полнолунию в Скорпионе 12 мая. Это две силы — Земли и Воды — задают тон всему лунному циклу: мы укореняемся, набираем силу и готовимся к внутреннему перерождению, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Луна в целом всегда воспринималась как мистическое светило, управляющее эмоциями, водой и женской энергией. Символизирует вечный цикл рождения, роста, кульминации и завершения, отражающий ритмы жизни.

Этот лунный путь — от телесного к духовному, от внешнего к глубинному. Ближайшие две недели можно использовать для духовного и личностного роста, закладывания намерений и продвижения к новым достижениям.

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Фаза растущей Луны — это время развития, накопления сил и продвижения вперёд. В мифологии она ассоциировалась с молодыми богинями, энергией роста и новой жизнью. Цикл растущей Луны, начавшийся с новолуния в Тельце, дает возможность развиваться, укреплять цели и двигаться к мощному завершению в Скорпионе. Это время осознанных решений, внутреннего роста и реализации своих планов. Используйте этот период, чтобы укрепить намерения и двигаться к новым вершинам!

Стадии растущей Луны — семь лунных шагов через знаки от Тельца до Скорпиона:

ТЕЛЕЦ (28 апреля): архетип Земной Матери, плодородной Деметры. Здесь Луна укореняет, даёт опору. Это момент, когда семя упало в почву.

После новолуния начинается заземление. Отличное время для укрепления основ, финансовых решений и гармонии в отношениях.

Начинаем с устойчивости. Самое время сеять — в буквальном и символическом смысле. Все, что касается тела, комфорта, финансов, отношений и простых земных радостей — можно укреплять, усиливать, планировать. Луна в Тельце дает прочную основу.

БЛИЗНЕЦЫ (29 - 30 апреля): Меркурий — Вестник Богов, Луна — его спутница в народных сказках. Это время порывов, идей, вдохновения — словно первый росток пробивает землю.

Коммуникация становится активнее, мысли ускоряются. Подходящее время для переговоров, обучения и новых знакомств.

Информация, общение, идеи. Идеальный момент для запуска проектов, переговоров, учебы, продвижения в соцсетях. Всё, что требует гибкости ума и легкости в словах, будет продвигаться особенно живо.

РАК (1 - 3 мая): Великая Мать, защита, дом. Здесь раскрывается архетип Гестии — хранительницы очага. Пора заботы о себе и о самых близких.

Чувствительная и эмоциональная фаза. Важно уделить внимание семейным вопросам, внутреннему комфорту и интуитивному пониманию своих желаний.

Луна в своем доме — здесь мы чувствуем особенно остро. Это дни заботы, душевного тепла, эмоциональной близости. Подходят для работы с родом, создания уюта, внутренней терапии и контакта с интуицией. Погружайся в чувства и слушай, что говорит сердце.

ЛЕВ (4 - 5 мая): архетип Царицы, творящей из любви. Здесь Луна ближе всего к внутреннему Солнцу, оживляет самовыражение, искренность, детское чудо.

Вдохновение, творчество, яркость самовыражения. Хороший момент для публичных выступлений, романтики и уверенности в себе.

Наступает время сиять! Действовать, проявляться, творить. В эти дни активируется внутренняя сцена, где ты — главный герой. Подходящее время для презентаций, творчества, романтики, игр с детьми и дел, где нужна смелость.

ДЕВА (6 - 8 мая): Луна-целительница, архетип Гигиеи. Она знает, что рост требует дисциплины. Здесь мы очищаем и шлифуем форму, возвращаем себе ясность.

Концентрация на деталях, организация, здоровье. Подходит для стратегического планирования, анализа и очищения пространства.

Организуем, очищаем, наводим порядок — и в делах, и в теле, и в мыслях. Подходят любые практики по оздоровлению, анализу, саморазвитию. Особенно благоприятны дни для рабочих процессов, рутины, наведения ясности.

ВЕСЫ (9 - 10 мая): Луна в объятиях Афродиты — та, что ищет красоту, баланс, искусство в отношениях. Время партнёрства и союзов.

Фаза гармонии, отношений и дипломатии. Хорошее время для укрепления связей, эстетического восприятия и поиска баланса.

Весы напоминают: важна не только эффективность, но и красота, гармония, отношения. Это хорошее время для общения, урегулирования конфликтов, эстетических дел, творчества в паре. Взаимность, дипломатия и тонкость — ключи этих дней.

СКОРПИОН (11 - 12 мая): архетип Персефоны. Здесь Луна приближается к кульминации. Это момент, когда всё скрытое выходит на свет. Подготовка к Полнолунию, к посвящению, к алхимии души.

Энергия глубины, трансформации и мощных эмоциональных переживаний перед полнолунием. Возможно усиление интуиции и желание докопаться до сути событий.

Луна приближается к полнолунию — всё начинает обостряться, раскрываться. Это время усиленной внутренней трансформации, освобождения, глубокой честности с собой. Хорошо завершать, очищать, отпускать. Энергии становятся особенно сильными и интенсивными.

Луна всегда была загадочным небесным телом, вдохновлявшим мифы, легенды и эзотерические представления. Её фазы олицетворяли циклы жизни, перемены, развитие и духовную эволюцию.

Фаза растущей Луны, которая начинается после новолуния в Тельце 27 апреля, символизирует рост, обновление и развитие. В разных культурах эта стадия Луны ассоциировалась с началом пути, накоплением энергии и пробуждением внутренней силы.

Растущая Луна связана с богиней Артемидой, покровительницей природы, женщин и инициации. Как молодая богиня-охотница, она символизирует независимость, силу и стремление к новым целям. В Египетской традиции — это богиня Хатор, связанная с Луной, олицетворяла плодородие и созидательную энергию, что перекликается с фазой роста. Кельтские мифы ассоциируют фазу растущей Луны с юной Богиней-Воительницей, символом стремления к новым начинаниям и активному развитию.