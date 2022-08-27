Растущая Луна 28 августа - 9 сентября: что нас ждет в это время

Новолуние в Деве 27 августа 2022 в 11:17 по киевскому времени в знаке Девы, является началом первого дня нового лунного месяца, который закончится 26 сентября в 00:54. Энергетика Девы позволяет составлять более тщательные и продуманные планы, чем обычно, и этим можно воспользоваться.

Период растущей Луны будет продолжаться до полнолуния 10 сентября 12:59 и будет связан с бытовыми вопросами, обилием мелких дел и деталей, что может погрузить многих людей в состояние суеты, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

28 августа растущая Луна в Деве, 2-й лунный день начинается в 06:51.

Этот день желательно проводить в привычной для вас обстановке, заниматься финансовыми вопросами, готовиться к новой рабочей неделе, к поездкам и путешествиям. Благоприятное время для предпринимательской деятельности, обсуждения с партнерами дальнейших перспектив сотрудничества.

29 августа растущая Луна в Деве и Весах, 3-й лунный день начинается в 08:04.

Период Луны без курса с 06:08 по 12:44 - неэффективный период. Начало недели полностью соответствует выражение: "понедельник - день тяжелый". С 12:44 Луна входит в знак Весы - этот транзит способствует созданию благоприятной внешней атмосферы. Легче будет настроиться на осознанную работу и заняться важными делами.

30 августа растущая Луна в Весах, 4-й лунный день начинается в 09:19.

День выбора, взвешенных решений, расстановки приоритетов и расставания с бессмысленными делами или связями. Время обретения нового смысла в своей сфере деятельности, определения новой роли в существующих взаимоотношениях. Люди открыты к установлению контактов, общению и обсуждению самых сложных вопросов.

31 августа растущая Луна в Весах и Скорпионе, 5-й лунный день начинается в 10:34.

Период Луны без курса с 13:43 по 20:11 - неэффективный период. Постарайтесь начать день как можно раньше, чтобы успеть сделать как можно больше - первая половина дня для этого идеально подходит. С 13:43 и до конца дня общий эмоциональный фон достаточно напряженный, особенно после вхождения Луны в знак Скорпиона в 20:11. К вечеру усиливается подозрительность, появляются ревность, сомнения в искренности романтического партнера и близких людей.

1 сентября растущая Луна в Скорпионе, 6-й лунный день начинается в 11:52.

Накопленные переживания готовы вырваться из подсознания, невзирая на последствия. Обостряется интуиция, творческий потенциал, появляется стремление избавиться от всего, что тормозит, мешает развиваться. День глубоких трансформаций, духовного роста и преображения. Есть возможность проявить свои умения и таланты с неожиданной стороны и произвести желаемое впечатление на окружающих.

2 сентября растущая Луна в Скорпионе, 7-й лунный день начинается в 13:14.

Период Луны без курса с 20:21 - неэффективный период. Слова сегодня имеют особую силу - ими можно ранить человека или исцелить, в зависимости от того, с какой целью они будут сказаны. Сила дня наделяет людей большим количеством деятельной энергии и жизненной активности. Но важно следить за своим эмоциональным состоянием и высказываниями.

3 сентября растущая Луна в Скорпионе и Стрельце, 8-й лунный день начинается в 14:36.

Период Луны без курса продолжается до 01:39, после чего Луна входит в знак Стрельца. Ресурсный и благоприятный день. Прекрасные возможности изменить свою жизнь к лучшему. Удачны зарубежные поездки, организация и проведение различных мероприятий, поиск помощи и покровительства. Хороший день для проведения переговоров и установления доверительных отношений с зарубежными партнерами.

4 сентября растущая Луна в Стрельце, 9-й лунный день начинается в 15:57.

Продолжаются благоприятные тенденции предыдущего дня. Все, что было запланировано в новолуние, сегодня вполне реально довести до логического завершения. Неожиданные повороты событий и странное стечение обстоятельств, способствует повышению тревожности, но если удастся взять себя в руки и сохранить спокойствие, то можно сделать рывок вперед и сдвинуть дела с мертвой точки, дать ход важным процессам.

5 сентября растущая Луна в Стрельце и Козероге, 10-й лунный день начинается в 17:07.

Период Луны без курса с 04:50 по 05:02 - неэффективный период. Желательно посвятить день серьезным делам, профессиональной сфере, использовать все возможности для карьерного продвижения. Хорошее время для посещения официальных инстанций, подачи заявлений и запросов на получение документов и различных разрешений. Важно быть сдержанным и терпимым в общении, стараться никого не задеть, т.к. возникшие в этот день конфликты сложно устраняются.

6 сентября растущая Луна в Козероге, 11-й лунный день начинается в 18:02.

Хорошо удается планирование и начало важных дел. Удачное время для выполнения работ, требующих точности, строгих математических расчетов и четкого выполнения инструкций. День подходит для решения имущественных вопросов, сделок купли-продажи недвижимости, а также посещения докторов и проведения исследований состояния здоровья. Выяснения отношений, романтические свидания и семейные торжества лучше отложить на другие дни.

7 сентября растущая Луна в Козероге и Водолее, 12-й лунный день начинается в 18:42.

Период Луны без курса с 00:42 по 06:41 - неэффективный период. День благоприятен для посещения и проведения презентаций, общественных мероприятий, общения с единомышленниками. Прекрасно подходит для начала длительного путешествия или выезда за рубеж на постоянное место жительства. Можно посвятить этот период укреплению престижа своей организации, проявлять инициативу, показать свое стремление добиваться поставленных задач и занять лидерские позиции.

8 сентября растущая Луна в Водолее, 13-й лунный день начинается в 19:11.

Период Луны без курса с 15:33, т.е. начинается неэффективный период для новых дел, но благоприятный для завершения. День подходит для улаживания спорных вопросов, сглаживания конфликтов и нахождения компромиссов. Продолжайте ранее начатые дела, укрепляйте проверенные связи и в ближайшие дни получите хороший материальный результат от приложенных усилий.

9 сентября растущая Луна в Водолее и Рыбах, 14-й лунный день начинается в 19:33.

Период Луны без курса продолжается до 07:42, после чего переходит в знак Рыбы. Энергетически сильный день. Можно привлечь внимание нужных людей, спонсоров или произвести благоприятное впечатление на работодателей, проявив силу воли, выдержку, твердость и честность в работе. День благоприятен для поиска ресурсов, дополнительных источников доходов и решения финансовых вопросов.

10 сентября полнолуние Рыбах в 12:59 и после этого астрологического события Луна начнет убывать до новолуния в Весах 26 сентября 2022.

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