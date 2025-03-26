Растущая Луна 30 марта - 12 апреля 2025 года: что нас ждет в это время

Растущая Луна, начавшая свой цикл с затмения, усиливает динамику обновлений и трансформации. В этот период акцент ставится на темах новых начинаний, смелости и личностного роста.

Лунный месяц начинается с солнечного затмения 29 марта и дает старт новой главе жизни. Это время инициатив, смелых решений, формирования стратегий и движения вперёд. События этих дней могут развиваться ближайшие 6 месяцев, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Затмение в Овне на Восходящем Лунном Узле создаёт мощную энергетическую волну на весь период растущей Луны с 30 марта по 12 апреля. Энергии напряженные, создают мощный импульс для целенаправленных действий, реализации задуманных целей и раскрытия потенциала. Однако важно контролировать свои порывы и эмоциональные проявления.

Период растущей Луны всегда наполнен энергией роста, активности и обновления. Благоприятен как личных, так и профессиональных достижений. Влияние Восходящего Лунного Узла, акцентирует внимание на смелых шагах в будущее.

Растущая Луна в этом месяце подталкивает к следующему:

Активное развитие: время для реализации идей, поиска новых возможностей и укрепления уже начатых проектов.

Гармония и баланс: с прохождением Луны через разные знаки внимание переходит от действия к стабилизации, от общения к заботе о себе.

Эмоциональный рост: этот период помогает осознавать свои цели, налаживать связи с окружающими и работать над собой.

Это фаза энергии и устремлений, когда важно сохранять уверенность и следовать за своими желаниями с открытым сердцем. Перемещение растущей Луны через знаки от Овна до Весов задаёт динамичный и вдохновляющий ритм:

29 – 30 марта: Луна в Овне

Энергетика остается динамичной. В эти дни возможны взрывные процессы, сопровождающиеся сильными энергетическими вспышками. Это время для смелых шагов, новых начинаний и активации внутренней силы. Луна в Овне побуждает к действию и самостоятельности.

Отличное время для активного старта, планирования, проявления инициативы. Однако важно избегать импульсивности и сохранять осознанность. Эмоции вспыхивают быстро, конфликты могут разгораться мгновенно.

Для представителей знака Овен – время активного старта, важных решений и новых начинаний. Дерзайте, но не перегибайте с напором!

31 марта – 1 апреля: Луна в Тельце

После огненного старта наступает момент стабилизации, создавая чувство безопасности и комфорта. Это идеальный период для укрепления материальной базы, финансового планирования и наслаждения простыми радостями жизни. Время практических действий, создания комфорта и наслаждения стабильностью. Хорошо заниматься финансами, укреплением базиса, работать над долгосрочными проектами. Полезны телесные практики, заземление.

Тельцам стоит сфокусироваться на стабильности и ресурсах. Хороший момент для финансового планирования и заботы о теле.

2 – 3 апреля – Луна в Близнецах.

Период живого общения, обмена информацией, обучения, интеллектуальной работы и новых знакомств. Хорошее время для переговоров, поиска новых идей, поездок. Однако стоит быть внимательными к деталям, избегать поверхностности, но и не перегружать свой мозг.

У Близнецов – динамичный период общения, обучения и новых знакомств. Будьте открыты к информации, но фильтруйте лишнее.

4 – 5 апреля – Луна в Раке.

Дни, когда эмоции выходят на первый план. Хорошее время для интуитивных решений, заботы о себе и близких. Психическая энергия усиливается, акцентируя внимание на семье, домашнем уюте и заботе о близких. Это время для восстановления сил, укрепления эмоциональных связей и работы с внутренним состоянием.

Для представителей знака Рак – время раскрытия чувственно-эмоциональной сферы, заботы о себе и близких. Прислушивайтесь к своей интуиции.

7 – 8 апреля – Луна во Льве.

Энергия яркая и творческая. Это период благоприятен для самовыражения, романтики и проявления лидерских качеств. Луна во Льве вдохновляет на смелые шаги в своих проектах, но важно сохранять равновесие в отношениях. Отличный момент для презентаций, публичных выступлений, развития личного бренда. Важно держать баланс между собственным эго и вниманием к другим людям.

У Львов – возможность проявить себя, заявить о своих талантах и быть в центре внимания. Главное – не драматизировать, если все идет не так быстро, как Вам бы того хотелось

9 – 10 апреля – Луна в Деве.

Энергия становится практичной, продуктивной. Отличные дни для наведения порядка, правильной организации режимов труда и отдыха, оздоровления, ухода за телом. Это время идеально подходит для анализа и завершения рутинных задач. Транзит Луны по знаку Девы помогает наладить порядок и обрести ясность в важных вопросах.

Для представителей знака Девы – период получения эффективных результатов и самосовершенствования. Отличное время для работы над деталями, оформления докуметов, поездок.

11 – 13 апреля – Луна в Весах.

12 апреля – день перед полнолунием в Весах 13 апреля. В эти дни фокус ставится на сфере взаимоотношений, сотрудничестве, гармонизации пространства. Хороший период для дипломатии, переговоров, поиска компромиссов. Луна в Весах вдохновляет на решение конфликтов, укрепление связей, создания красоты.

Все, кто родился под знакомЗодиака Весы смогут установить гармонию в отношениях и достичь баланса. Прекрасное время для устранения конфликтов и создания красоты вокруг себя.

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