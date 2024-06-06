Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: что нас ждет в это время

Новолуние 6 июня определило основные тенденции нового лунного месяца. Наиболее интенсивный период продолжится до полнолуния 22 июня. В ближайшие две недели процессы восстановления и регенерации проходят намного быстрее, поэтому рекомендуется заниматься вопросами физического и психического здоровья. Хорошее время для крупных покупок, открытия своего бизнеса, запуска проектов, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

7 июня растущая Луна в Близнецах, в Раке – с 15:41

2 лунный день начинается в 04:47

Луна без курса – с 15:16 до 15:41

Аспекты Луны с планетами: квадрат Луна-Нептун.

Велик риск попасть в общество очень навязчивого и надоедливого человека. В этот день люди склонны надевать «розовые очки». Не стоит ждать поддержки от окружающих большую часть дня, в любой спорной ситуации, люди придерживаются позиции «моя хата с краю, ничего не знаю». И только к вечеру психологический фон становится благоприятным.

8 июня растущая в Раке

3 лунный день начинается в 05:45

Точных аспектов Луны с планетами в этот день нет.

Транзит Луны по знаку своего управления акцентирует материнские чувства и все женские качества, что самым благоприятным образом отражается на домашних и семейных делах. Обостряется интуиция, проницательность и воображение. Луна в Раке усиливает романтические настроения, делает людей более чувствительными, сентиментальными, склонными к мечтательности, воспоминаниям.

9 июня растущая Луна в Раке, во Льве – с 22:29

4 лунный день начинается в 06:55

Луна без курса – с 22:05 до 22:29

Аспекты Луны с планетами: тригон Луна-Сатурн, секстиль Луна-Уран, тригон Луна-Нептун, квадрат Луна-Марс.

Отношения с противоположным полом становятся более задушевными и эмоционально наполненными. Под влиянием напряженного аспекта Луны с Марсом люди становятся более ранимыми и обидчивыми, чаще, чем всегда, происходят перепады настроения, капризы. Чтобы свести к минимуму вероятность нежелательных ситуаций в семейных и любовных делах, важно придерживаться золотой середины.

10 июня растущая Луна во Льве

5 лунный день начинается в 08:10

Аспекты Луны с планетами: оппозиция Луна-Плутон, секстиль Луна-Юпитер.

В информационном пространстве появится много противоречивой информации. Есть вероятность попасть под сильное постороннее влияние, кто-то может повлиять на ваши убеждения. Напряжение накапливается в подсознании, вырываясь периодически наружу.

Применяйте критическое мышление, чтобы избежать негативных последствий!

11 июня растущая Луна во Льве

6 лунный день начинается в 09:26

Луна без курса – с 22:16

Аспекты Луны с планетами: секстиль Луна-Меркурий, секстиль Луна-Солнце, секстиль Луна-Венера, квадрат Луна-Уран.

Напряженный аспект Луны с Ураном генерирует энергии борьбы и преодоления, а множество гармоничных аспектов позволяет применить эту энергию по назначению. Однако пассивные люди, привыкшие обвинять всех, кроме себя в своих неудачах и не желающие видеть реальное положение вещей, могут как сами оказаться в неприятной ситуации, так и испортить день окружающим.

12 июня растущая Луна во Льве, в Деве – с 10:40

7 лунный день начинается в 10:40

Луна без курса – до 08:39

Аспекты Луны с планетами: тригон Луна-Марс, квадрат Луна-Юпитер.

День благоприятен для активной деятельности, дарит энергичность, смелость и предприимчивость. Легче найти мотивацию и повысить свою продуктивность на работе. Но важно не перестараться и умеренно использовать свои силы. В эмоциональной жизни, обстановке в доме и в семейных узах, могут возникнуть путаница и непонимание.

13 июня растущая Луна в Деве

8 лунный день начинается в 11:50

Аспекты Луны с планетами: оппозиция Луна-Сатурн.

Многие люди испытывают внутреннее эмоциональное напряжение, могут бороться с противоречивыми чувствами, сложно разобраться в себе и понять, что же действительно нужно, а что является второстепенным. Если же вы получите то, о чем мечтали, сбывшаяся мечта окажется вовсе не такой, как вам представлялось изначально.

14 июня растущая Луна в Деве, в Весах – с 21:12

9 лунный день начинается в 12:59

Луна без курса – с 20:53 до 21:12

Аспекты Луны с планетами: квадрат Луна-Меркурий, квадрат Луна-Солнце, тригон Луна-Уран, квадрат Луна-Венера, оппозиция Луна-Нептун.

Напряженный день, поэтому учитывайте в своих планах то, что далеко не все соответствует графику при таких аспектах, постоянно будут возникать непредвиденные сдерживающие обстоятельства и препятствия. В окружающем пространстве ощущается накал страстей, эмоции зашкаливают, лишая способности трезво мыслить. И только отказ от старого и бесперспективного, может спасти ситуацию.

15 июня растущая Луна в Весах

10 лунный день начинается в 14:07

Аспекты Луны с планетами: тригон Луна-Плутон, тригон Луна-Юпитер.

Благоприятный день, инстинкты и интуиция обострятся, помогая решать самые сложные задачи. Возможно, некоторые из желаний исполнятся, если они не слишком масштабные. Достигается эмоциональное удовлетворение на различных уровнях, если удается установить баланс между личным и социальным. Продажа или покупка недвижимости или предметов домашнего обихода пройдет успешно.

16 июня растущая Луна в Весах

11 лунный день начинается в 15:16

Точных аспектов Луны с планетами в этот день нет.

Луна в Весах приносит хорошее настроение, люди стремятся к контактам, улучшаются отношения с родными и романтическими партнерами. Энергии дня благоприятствуют новым контактам, способствуют примирению и рассудительности. В это время обостряется восприимчивость к красоте, более выражен интерес к противоположному полу.

17 июня растущая Луна в Весах, в Скорпионе – с 09:38

12 лунный день начинается в 16:28

Аспекты Луны с планетами: тригон Луна-Солнце, тригон Луна-Венера, тригон Луна-Меркурий, квадрат Луна-Плутон, оппозиция Луна-Марс.

Яркий и насыщенный день, когда можно сделать очень много, преобразовать существующее положение вещей в лучшую сторону. Люди склонны к спорам, но до ссор дело не доходит. Проявляется готовность к партнёрству, мирным переговорам. Вторая половина дня благоприятна для романтических встреч, активного отдыха.

18 июня растущая Луна в Скорпионе

13 лунный день начинается в 17:43

Аспекты Луны с планетами: тригон Луна-Сатурн.

Вполне возможно благоприятное стечение обстоятельств, при которых можно воплотить свои планы в реальность. Уровень эмоций может быть довольно высок, но следует воспользоваться зрелостью и опытом, чтобы принять решения относительно нынешних поступков и начать строить планы на будущее.

19 июня растущая Луна в Скорпионе, в Стрельце – с 19:32

14 лунный день начинается в 19:00

Аспекты Луны с планетами: оппозиция Луна-Уран, тригон Луна-Нептун, секстиль Луна-Плутон.

Обычный распорядок и привычные события сменятся хаосом, побуждая многих людей к поиску новых методов и подходов. Положение в доме и семье почти наверняка изменится, потребуется принимать решения относительно места жительства, ремонта, переезда, обновлений техники и оборудования в доме. Решения и действия будут успешными, если смело устремиться навстречу новому.

20 июня растущая Луна в Стрельце

15 лунный день начинается в 20:17

Аспекты Луны с планетами: оппозиция Луна-Юпитер.

Может появиться сильное желание все бросить и уехать очень далеко, эмигрировать или просто отправиться в длительное путешествие. Психологическая атмосфера нестабильна, выполнение обязательств перед кем-либо осложнится. Хочется больше, чем реально можно получить. Общее состояние здоровья может ухудшиться в результате эмоциональной перегрузки.

21 июня растущая Луна в Стрельце

15 лунный день начинается в 21:28

Аспекты Луны с планетами: квадрат Луна-Сатурн, формируется квадрат Луна-Нептун.

День перед полнолунием 22 июня в 04:08 (gmt+3) очень напряженный, кризисный, но там, где кризис, там и возможности. События достигают своей кульминации, соперники и конкуренты становятся агрессивнее. Эмоциональная сдержанность и реальная оценка происходящего, поможет сохранить достигнутые позиции.

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