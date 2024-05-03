Растущая Луна 9-22 мая 2024 года: что нас ждет в это время

Период растущей Луны 9 – 22 мая отличное время, чтобы заниматься планированием, ставить перед собой цели и продумывать способы их достижения. Хорошие дни для реабилитации – восстановительные процессы идут быстрее. Можно получить поддержку, найти спонсоров или людей готовых помочь и словом, и делом.

В первые дни после новолуния 8 мая к активным действиям приступать не рекомендуется. Энергия еще слаба, но она растет вместе с лунным диском. С 14 мая начинается благоприятное время для энергичных и решительных действий. Ближе к полнолунию 23 мая все получается легко, шансы на успех увеличиваются, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

9 мая растущая Луна в Близнецах с 02:21

2-й лунный день начинается в 06:08

Период Луны без курса с 00:55 по 02:21

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Марс, тригон Луна-Плутон

Увеличивается энергия и хорошее настроение, усиливается иммунитет, интуиция, решительность, находчивость, предприимчивость, желание действовать. Улучшается активность в делах или в тех ситуациях, которые вызвали ваш интерес. Любые начинания могут дать результат уже в ближайшее время.

10 мая растущая Луна в Близнецах

3-й лунный день начинается в 06:46

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Меркурий, квадрат Луна-Сатурн

В этот день можно расширить список своих контактов, добыть нужную информацию. А это поможет стать успешным в любой интеллектуальной и социально ориентированной деятельности. К концу дня может ощущаться психологическое выгорание, поэтому важно правильно установить границы, не допускать вмешательства посторонних в личные дела.

11 мая растущая Луна в Раке с 06:12

4-й лунный день начинается в 07:36

Период Луны без курса с 04:48 по 06:12

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Нептун, квадрат Луна-Марс

Импульсивность мешает решать текущие проблемы, конфликты на работе и в семье возникают чаще, чем обычно. Присутствует нетерпимость к другим людям и их особенностям – мало того, она всячески демонстрируется. Проблемы могут возникнуть из-за незапланированных расходов. Лучше отказаться от заключения сделок в области недвижимости.

12 мая растущая Луна в Раке

5-й лунный день начинается в 08:39

Лунные аспекты с планетами: секстиль Луна-Солнце, секстиль Луна-Венера, тригон Луна-Сатурн

День будет наиболее продуктивным с точки зрения деловой активности, а не отдыха. Любые начинания приведут к успеху. Возможны неожиданные взаимовыгодные предложения, судьбоносные встречи. Это благоприятное время, чтобы искать помощи и покровительства, устраиваться на работу, а результатом действий будет карьерное и социальное продвижение.

13 мая растущая Луна во Льве с 13:36

6-й лунный день начинается в 09:51

Период Луны без курса с 12:12 по 13:36

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Меркурий, секстиль Луна-Юпитер, секстиль Луна-Уран

Приходится приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам, если хотите сохранить свое положение на работе, в личных взаимоотношениях, общественной деятельности. Возникают трудности при общении с мамой, женой. Обостряется восприятие всего, что происходит в окружающем пространстве. Но при желании, разумных самоограничениях и дисциплине, можно многое сделать в этот день, решить вопросы, связанные с иностранцами и зарубежьем.

14 мая растущая Луна во Льве

7-й лунный день начинается в 11:05

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Марс

На этот день лучше всего планировать те дела, которые можно полностью успеть провести и закончить сегодня. Увеличивается быстрота реакции и способность верно чувствовать момент. Хороший день для всего, что здоровье укрепляет и восстанавливает. Усиливается бодрость, активность, желание действовать.

15 мая растущая Луна во Льве

8-й лунный день начинается в 12:17

Период Луны без курса с 19:41

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Солнце, квадрат Луна-Венера, квадрат Луна-Юпитер, квадрат Луна-Уран

Напряженный день, когда малейшая небрежность может проявиться долгосрочными негативными последствиями. Необходимо развивать ответственность, целеустремленность, усердие, методичность, последовательность. Ощущение того, что всё и так, само собой, будет хорошо, приводит к тому, что упускаются из виду благоприятные возможности.

16 мая растущая Луна в Деве с 00:34

9-й лунный день начинается в 13:28

Период Луны без курса продолжается до 00:34

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Меркурий

Прекрасный день для того, чтобы настроить контакт с самим собой, гармонизировать взаимоотношения с окружающими. Если требуется серьезный разговор с кем-то из близких, лучше спланировать его на сегодня. Благоприятное время для сделок купли-продажи, поездок, переездов.

17 мая растущая Луна в Деве

10-й лунный день начинается в 14:36

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Венера, оппозиция Луна-Сатурн, тригон Луна-Уран

День перемен, прежде всего, в эмоциональном состоянии, а также в финансовом или имущественном положении. Домашние, семейные заботы отразятся на рабочих делах. Участие в делах коллектива, контакты с друзьями, возможность внедрения своих прогрессивных идей, окажется полезным для будущего. Возможны неожиданная выгода и финансовые поступления.

18 мая растущая Луна в Весах с 13:22

11-й лунный день начинается в 15:43

Период Луны без курса с 12:08 по 13:22

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Солнце, тригон Луна-Юпитер

Благоприятный день, люди настроены на сотрудничество и гармонизацию партнерских отношений, понимание интересов друг друга. Хорошее время для приема иностранных делегаций, переговоров со спонсорами и влиятельными людьми, путешествий и решения вопросов за рубежом. Могут открыться благоприятные перспективы, которые важно разглядеть и не упустить.

19 мая растущая Луна в Весах

12-й лунный день начинается в 16:51

Период Луны без курса с 18:48

Лунные аспекты с планетами: оппозиция Луна-Марс

Импульсивность и вмешательство семейных забот мешают успешно решать рабочие вопросы.

Люди склонны проявлять нетерпимость к особенностям поведения окружающих. Следует соблюдать осторожность при пользовании различными инструментами и механизмами, острыми предметами.

20 мая растущая Луна в Весах

13-й лунный день начинается в 18:00

Весь день период Луны без курса, т.е. Луна не образует ни единого аспекта с другими планетами

Луна управляет нашими эмоциями, инстинктами и внутренней жизнью. Так как она не создает собственную энергию, а отражает сияние других планет, то в дни холостой Луны все основные жизненные процессы замедляются. Считается, что любые, даже тщательно спланированные действия во время Луны без курса не принесут результата.

21 мая растущая Луна в Скорпионе с 01:34

14-й лунный день начинается в 19:12

Период Луны без курса продолжается до 01:34

Лунные аспекты с планетами: оппозиция Луна-Меркурий

В это время усиливается чувствительность психики, нервной системы. Возможны колебания, неустойчивость чувств, принятие ошибочных решений. Мышление сегодня может быть несколько замедленным, внимание рассеивается, возникает непонимание с близкими и дорогими людьми. Лучше отложить поездки и серьезные разговоры на более благоприятный день.

22 мая Луна в Скорпионе

15-й лунный день начинается в 20:27

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Сатурн, оппозиция Луна-Уран

Подходящее время для приведения своих дел в порядок, для организационных преобразований. Прежние обязанности и заботы напоминают о себе, но с ними необходимо разбираться уже по-новому. Хороший день для самостоятельной работы, запуска рекламы и продвижения бизнеса, интернет-проектов. День перед полнолунием в Близнецах 23 мая в 16:52 по киевскому времени.

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