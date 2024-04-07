Растущая Луна 9-23 апреля 2024 года: что нас ждет в это время

Терпение и выдержка – очень ценные качества, а именно в период растущей Луны, их может недоставать. Держите себя в руках – сейчас не время раскачивать лодку, подводных камней в апреле очень много и с некоторыми предстоит столкнуться.

Общий фон на ближайшие две недели задает Солнечное затмение или новолуние 8 апреля, которое произошло на Восходящем Лунном Узле. Это затмение является своеобразным ледоколом, т.е. оно помогает продвинуться вперед. Также акцентирует те или иные жизненные сферы представителей всех знаков Зодиака. Более того, события этого периода будут развиваться до осеннего сезона затмений, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

ОВЕН

Вопросы 1 дома будут наиболее актуальны. Обстоятельства ближайших двух недель повлияют в целом на вашу личность и на ваш внешний вид. Ваше отношение к жизни может меняться. Также актуальным может стать вопрос витальности организма, т.е. жизненных сил. Все вокруг будет провоцировать вас на пересмотр своих жизненных установок и способов реагирования на окружающий мир. Это время усиления личного начала, когда вы обретаете новую энергию и энтузиазм. Также 1 дом связан со сферой взаимоотношений.

ТЕЛЕЦ

12 дом связан с духовным служением, самопожертвованием, изоляцией, а также иллюзиями и фантазиями. Становятся важными темы бессознательного, эзотерического, мистического, тайного. Все, что начинается в ближайшие две недели, будет иметь кармическую природу. А результаты будут связаны с избавлением от чего-то, окончанием определенных процессов. Возможно, вы захотите проводить больше времени в одиночестве и углубиться в себя, чтобы разобраться с душевными переживаниями.

БЛИЗНЕЦЫ

Общественная жизнь станет интересной и насыщенной, появятся новые идеи, которые могут быть вполне реализованы в течение ближайших 6 месяцев. 11 дом представляет людей, которые любят вас, ваших друзей и единомышленников, ориентируется на будущее. Многое будет связано с этими вопросами в период растущей Луны, что, впоследствии поспособствует реализации замыслов. Вы поймете истинную ценность дружбы, произойдут изменения в вашем окружении и социальной сфере.

РАК

10 дом активизирует вопросы, связанные с карьерой, должностью, профессией, политическими взглядами. Важными станут ваши достижения в социальном плане: ваш статус, который определяют брак, развод, выход на пенсию, вдовство. Вы будете размышлять о том, как обеспечить регулирование всех процессов в вашей жизни, их управление в целом. Даже если столкнетесь с некоторыми трудностями в реализации своих планов, приложив больше усилий, уже к концу периода растущей Луны получите хорошие результаты.

ЛЕВ

В ближайшие две недели вам придется обратить внимание на тему высшего образования, повышения квалификации, путешествий, международных связей, расширения горизонтов своих знаний и представлений о мире. Это все вопросы 9 дома и события, которые произойдут в период растущей Луны, изменят ваше отношение к универсальным ценностям. Вы можете заняться духовным развитием, йогой, а может быть почувствуете влечение в религии, начнете изучать философию или иностранный язык.

ДЕВА

Активизируются вопросы 8 дома – это общие деньги и чужие ресурсы, взаимоотношения с налоговыми, страховыми компаниями. Возможен и возврат долгов – либо вы вернете, либо вам. К сфере 8 дома относятся вопросы жизни и смерти, кризисов, сексуальных связей. Ближайшие две недели – подходящее время для определения того, насколько хорошо идут ваши дела, и принятия решения о том, как следует действовать дальше. Подсознание даст вам подсказки. У вас могут произойти коренные изменения в вашем финансовом положении.

ВЕСЫ

Прояснится тема брака или развода, партнерских взаимоотношений – это относится к характеристикам 7 дома. Будут актуальны вопросы официальных союзов, сотрудничества и договоров. Кто-то может проявить внимание к вашей персоне, пригласит провести время вместе. Но также обострятся имеющиеся конфликтные отношения, активизируются конкуренты, соперники или соперницы. А может быть наметится новый контракт, и тема сотрудничества выйдет на новый уровень.

СКОРПИОН

Становятся важными темы образ жизни, физического служения, повседневных забот и обязанностей. Обстоятельства заставят вас заняться своим здоровьем, бытовыми делами, пересмотреть целесообразность вашей профессиональной деятельности относительно того, приносит ли она желаемый доход и нравится ли вам. Т.е. в период растущей Луны закладывается фундамент по сферам 6 астрологического дома. Если у вас есть домашние любимцы, то придется уделять им больше внимания в ближайшие месяцы.

СТРЕЛЕЦ

Акцентируются вопросы, связанные с детьми, личными творческими проектами, отдыхом, любовью, романтикой и разными социальными ролями – это все связано с 5 домом. Изменится способ вашего самовыражения и презентации миру своих талантов. Вы будете больше волноваться за своих детей, за их будущее. Хорошее время для того, чтобы порадовать своего внутреннего ребенка и вернуться к своим детским увлечениям. Порадуйте себя и это наполнит вас жизненной энергии на ближайшие месяцы – до следующего сезона затмений.

КОЗЕРОГ

Обстоятельства, которые возникают в период растущей Луны, поднимают вопросы 4 дома – семейных ценностей, недвижимости, домашней обстановки, базовых условий жизни, продолжения рода, а также детских травм. Может возникнуть важное дело в связи с родителями, особенно с мамой – у нее может начаться новая жизнь. Или придется вернуться на родину издалека. У кого-то из родных может измениться статус и это повлияет на всех членов семьи. Происходят изменения в семейных отношениях.

ВОДОЛЕЙ

На первый план выходят темы 3 дома – связи и коммуникация, поездки и перемещения, ближнее окружение (родственники, соседи, однокурсники). Изменится круг общения, возможна смена личного автомобиля, средств связи или привычного пути на работу, например, транспорта, на котором добираетесь каждый день. Активизируется интеллектуальная деятельность, работа с информацией и переписка, телефонные разговоры или учебный процесс. Появляется возможность многочисленных выступлений с лекциями.

РЫБЫ

2 астрологический дом связан с деньгами, которые вы зарабатываете, личным имуществом, комфортом, физическими и психическими ресурсами, врожденными талантами и способностями. Обстоятельства побуждают вас пересмотреть вашу финансовую ситуацию и ценности. Придется обратить внимание на темы доходов, расходов и самооценки. Совокупность событий в ближайшие две недели заставят вас серьезно подумать о деньгах и о том, что может сделать вас более востребованными на рынке труда.

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