Растущая Луна с 1 по 13 марта 2025 года: что нас ждет в это время

С 1 по 13 марта Луна растет – это время, когда границы реальности размываются, а чувства становятся особенно острыми. Мы словно плывём по тёмным водам подсознания, вглядываясь в отражения прошлого и будущего. Этот период несёт в себе мистику, тайные знаки и предчувствия, зовя нас к осознанию глубинных истин.

Энергия новолуния в Рыбах 28 февраля всё ещё резонирует в воздухе, предлагая нам очиститься от старого, завершить незакрытые главы и подготовиться к новому циклу, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Период растущей Луны, начавшийся при новолунии в Рыбах похож на череду эмоциональных волн, каждая из которых несёт свои задачи. Балансируйте между активностью и паузами, доверьтесь процессу, и март откроет для вас важные двери.

Первые две недели марта - это мост между прошлым и будущим. Не спешите, слушайте знаки, завершайте старые дела. Вскоре энергия изменится, и в воздухе запахнет новыми возможностями. Но прежде, чем сделать шаг вперёд, важно понять, что именно вы хотите оставить позади.

Растущая Луна помогает отпустить страхи и с лёгким сердцем двинуться в неизведанное. Этот период погружает нас в океан эмоций и интуитивных озарений, наполняя дни символами и знаками, которые трудно интерпретировать логически, но невозможно не чувствовать сердцем. В эти дни важно доверять своему внутреннему голосу, ведь логика может подводить, а привычные ориентиры исчезают в тумане мартовских иллюзий.

Влияние Растущей Луны:

Рост и развитие: эта фаза лунного цикла символизирует время роста и развития. Хорошее время для начала новых проектов, принятия важных решений и реализации планов.

Энергия и активность: в период растущей Луны люди обычно ощущают прилив энергии и мотивации. Это время активности, когда можно эффективно заниматься физическими упражнениями и начинать новые спортивные занятия.

Здоровье и благополучие: растущая Луна способствует укреплению здоровья. В этот период организм лучше усваивает питательные вещества, поэтому это подходящее время для начала диет и занятий спортом. Уделите внимание своему здоровью и постарайтесь избегать стрессов.

Финансовые дела: в этот период благоприятно начинать новые финансовые проекты, проводить переговоры и заключать сделки. Растущая Луна способствует улучшению финансового положения. Это хорошее время для инвестиций и заключения выгодных сделок. Но, поскольку Венера ретроградна, будьте внимательны к деталям и проверяйте информацию перед принятием решений.

Отношения: растущая Луна способствует улучшению отношений. Это хорошее время для общения, налаживания контактов и укрепления связей. Будьте открыты для новых знакомств и не бойтесь проявлять инициативу.

Работа и карьера: это время, когда можно смело начинать новые проекты и ставить амбициозные цели. Важно проявлять инициативу и не бояться брать на себя ответственность.

Со 2 марта Венера движется ретроградно по знаку Овна, напоминая о незавершённых романах, страстях и уроках любви. Вспыхнут ли старые чувства, или это всего лишь призрачный огонь воспоминаний? Растущая Луна в этот период позволит осознать собственные потребности и проверить, что действительно дорого, а что - лишь иллюзия, от которой пора освободиться.

3 марта Меркурий переходит в знак Овна, принося ветер перемен и первый импульс пробуждения после зыбкой Рыбьей неги. Наши мысли становятся смелее, острее, прямолинейнее. Это словно первый луч солнца, пробивающийся сквозь туман. В дни растущей Луны, даже при искажениях, которые создает ретроградная Венера, удается действовать осознанно и принимать правильные решения, чтобы потом не пришлось возвращаться к прежним ошибкам.

Поскольку впереди нас ждет коридор затмений, стоит как можно больше сделать в ближайшие 10 - 12 дней.

13 марта - день накануне лунного затмения. Этот день словно испытание судьбы. Мы почувствуем границы своих возможностей, столкнёмся с реальностью, которая потребует дисциплины и мудрости. Здесь нет места иллюзиям - только честность с самим собой поможет преодолеть этот период. День, когда лучше воздержаться от серьезных дел и переговоров. Лучше избегать важных решений и крупных покупок. Возможны недоразумения и конфликты, будьте осторожны в общении.

С 1 по 13 марта Луна пройдёт через шесть знаков Зодиака - Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва и Деву, окрашивая дни в разные эмоциональные оттенки. Этот период можно представить как путешествие через сменяющиеся настроения и внутренние состояния, где каждый знак привносит свои энергии и уроки.

Луна в Овне (1-2 марта): время пробуждения

Начало месяца наполнено энергией действия, импульсивностью и жаждой перемен. Нам хочется действовать быстро, не раздумывая, но важно контролировать свою реактивность. Возможны вспышки раздражения, но в то же время — мощные инсайты и решительные шаги.

Луна в Тельце (3-5 марта): поиск стабильности

После бурных эмоций приходит время замедлиться, сосредоточиться на комфорте и наслаждениях. В эти дни усиливается потребность в безопасности, тактильных удовольствиях, уюте. Хороший момент для финансовых вопросов и работы с ресурсами.

Луна в Близнецах (5-7 марта): поток информации

Возникает желание общаться, искать новые знания, обсуждать идеи. Эмоции становятся более лёгкими, но поверхностными, сложно сосредоточиться на чём-то одном. Важно фильтровать информацию, не разбрасываться по мелочам.

Луна в Раке (7-9 марта): время чувств

Наступает период эмоциональной глубины, воспоминаний, семейных тем. Хочется тепла, заботы, душевных разговоров. Возможны колебания настроения, сентиментальность, желание уединиться. Важно уделить время себе и своим близким.

Луна во Льве (9-11 марта): огонь вдохновения

Настроение становится ярче, хочется самовыражения, романтики, творчества. Это дни для уверенности в себе, для проявления лидерских качеств. Важно не впадать в драматизм и не переоценивать свои силы.

Луна в Деве (12-13 марта): детали важны

После всплеска эмоций приходит время порядка, анализа, доведения дел до конца. Хороший момент для планирования, работы с документами, заботы о здоровье. Однако не стоит быть слишком критичным к себе и окружающим.

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