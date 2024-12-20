Растущая Луна с 1 по 13 января 2025 года: что нас ждет в это время

Период растущей Луны с 1 по 13 января: время строить мосты между мечтами и реальностью. Мы встречаем 2025 год в удивительный момент, когда растущая Луна заряжает нас энергией обновления и глубоких перемен, роста и реализации.

Новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года, словно открывает дверь в новый год с чётким посланием: "Строй, планируй, достигай". Начало 2025 года сопровождается не только растущей энергией Луны, но и ощущением, что старые ограничения готовы уступить место новым горизонтам. Это время, когда каждый твой шаг к цели, каждый маленький успех будет работать на долгосрочный рост, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Козерог – кардинальный знак Зодиака, это символ дисциплины, устойчивости и амбиций. Начать год с этого знака – значит получить возможность заложить надёжный фундамент для всех целей на предстоящий год. Управитель новолуния – Сатурн в Рыбах, который находится в напряжении с ретроградным Юпитером, намекает на то, что успех потребует не только трудолюбия, но и умения адаптироваться, отпускать старые убеждения и доверять интуиции.

Растущая Луна, продвигаясь от новолуния в Козероге до полнолуния в Раке 14 января, помогает:

закладывать намерения и действовать с решимостью

сочетать амбиции и эмоциональную заботу о себе и близких

находить баланс между работой и домом, целями и чувствами.

Рекомендации на период растущей Луны для благоприятного старта 2025 года:

ставьте чёткие цели: пусть они будут конкретными, измеримыми и достижимыми

планируйте стратегически: разбейте объемные планы на небольшие шаги

будьте гибкими и внимательными к внутренним ощущениям

верьте в свое развитие и возвышение: как растёт Луна, так будет расти и ваше мастерство, уверенность и успех

не забывайте про баланс: стремитесь к успеху не только в достижениях, но и к душевной гармонии.

Растущая Луна – это время, когда Природа и Космос подталкивают нас к наращиванию активности, призывают предпринимать шаги к новым вершинам и закладывать прочный фундамент для будущего. В этот раз мы начинаем новый лунный цикл с новолуния в Козероге 31 декабря 2024 года и завершаем его полнолунием в Раке 14 января 2025 года. Этот промежуток несёт в себе особую мощь: он символизирует переход из одного года в другой и одновременно даёт нам шанс не просто поставить цели, но и сделать их достижимыми.

Именно этот период растущей Луны определяет фон всего 2025 года, поэтому важно поставить перед собой конкретные, измеримые цели, которые помогут укрепить социальный статус, карьеру и внутреннюю уверенность. Реализация планов потребует не только труда, но и гибкости мышления, умения адаптироваться и слушать свою интуицию.

Фаза молодого месяца (1-4 января): первые шаги

Энергия начинает нарастать, и каждый может почувствовать первые проблески мотивации и ясности. Эта фаза благоприятна для:

маленьких, но конкретных действий, направленных на реализацию планов

общения и переговоров, если ваши цели связаны с партнёрством или работой в команде

учёбы и исследования, сбора информации для дальнейших шагов.

Однако важно не перегружать себя сразу. Позвольте планам "настроиться" и получить первые контуры.

Рекомендации для начала цикла:

напишите список долгосрочных целей и разбейте их на конкретные шаги

продумайте, какие привычки и навыки вам нужно развить для достижения успеха

займитесь планированием и организацией на ближайший месяц и даже весь 2025 год.

С 5 по 13 января легче всего преодолевать препятствия и наращивать усилия. Это фаза динамичного роста, что благоприятствует работе над укреплением внутренней дисциплины, однако важно не поддаваться импульсивности. Этот период может принести:

испытания ваших планов на прочность. Возможно, придётся пересмотреть стратегии или подстроиться под обстоятельства.

раздражающие факторы, подталкивающие к действиям. Эта энергия требует активности, поэтому не бойтесь проявлять инициативу.

необходимость решать практические задачи и доводить начатые дела до промежуточного завершения.

кризисные ситуации, побуждающие искать баланс между работой и личной жизнью, чтобы избежать эмоционального истощения.

Дни растущей Луны с 1 по 13 января освещают результаты усилий предыдущего года и поднимает вопросы, связанные с работой и домом, семьёй, социальной жизнью и внутренним миром, ответственностью и эмоциональной стабильностью. Этот период несёт мощную энергетику для достижения целей и создания основ жизни. Хорошее время для того, чтобы подвести итоги уходящего года, отпустить то, что не имеет перспектив и еще больше и сосредоточьтесь на долгосрочных планах.

Представителям кардинального креста – Овнам, Ракам, Весам, Козерогам, с первых дней нового года нужно упорно трудиться и придерживаться плана. Действуйте методично и не сворачивайте с намеченного пути. Но важно не забывать следить за своими ресурсами и восстанавливаться. Отдых и забота о себе поддержат собственную продуктивность. Организуйте свой распорядок так, чтобы избежать выгорания.

Пока представители других знаков Зодиака заняты праздничными делами, Овны, Раки, Весы и Козероги могут задать правильный тон на весь год, если приложат необходимые усилия, главное – не торопиться и не раскрывать детали. Используйте этот период для переоценки жизненного пути и приоритетов. Займитесь вопросами самооценки: определите, что приносит вам стабильность и уверенность. Пересмотрите свои долгосрочные планы – пора вывести их на новый уровень.

Пусть период растущей Луны с 1 по 13 января станет началом мощного, стабильного и продуктивного календарного года для каждого!

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