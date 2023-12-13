Растущая Луна с 14 по 26 декабря 2023: что нас ждет в это время

В растущую фазу Луны мы чувствуем прилив сил и уверенность в себе, желание активно действовать и побеждать.

Харизматичные личности легко увлекают за собой людей, заражают их энтузиазмом и верой в успех. Растущая Луна приносит особую энергию роста и развития, набирают силу важнейшие явления и процессы, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Новолуние – начальная точка отсчета лунного месяца, Луна начинает понемногу расти, пока не превращается в огромный шар во время Полнолуния. В этом месяце период растущей Луны продлится до 27 декабря. Новолуние в Стрельце 13 декабря определяет фон событий на ближайшие две недели. Луна оказывает мощное влияние на физическое и эмоциональное состояние каждого из нас, даже если многие этого не осознают.

Период растущей Луны на фоне ретроградного Меркурия сопровождается ярко выраженными эмоциями. Но это время не подходит для начала реализации всех запланированных целей, хотя и у многих людей повышаются работоспособность, активность, инициативность.

14 декабря, растущая Луна в Козероге

3-й лунный день начинается в 09:52

Лунные аспекты с планетами:

Соединение Луна – ретро Меркурий приоткрывает связь со своим подсознанием, дает гибкость мышления. Разум дополняется интуицией, повышаются творческие возможности, улучшается память.

Секстиль Луна – Венера раскрывает творческие способности, утончает вкус и способствует художественному восприятию мира. Прекрасная возможность улучшить отношения с противоположным полом.

Тригон Луна – Юпитер приносит удачу в делах, благоприятствует путешествиям и взаимоотношениям с иностранцами. День подходит для обращения в официальные инстанции.

15 декабря, растущая Луна в Козероге, с 19:55 – в Водолее

Период Луны без курса с 18:03 до 19:55

4-й лунный день начинается в 10:40

Лунные аспекты с планетами:

Тригон Луна – Уран способствует появлению новых идей, усиливает интуицию и повышает творческие способности. Находятся неожиданные решения, мышление становится нестандартным, ладится групповая работа.

Соединение Луна – Плутон дает интенсивность чувств, способность конструктивно трансформировать существующее положение вещей. Благоприятно заниматься финансовыми делами, т.к. появляется чутье на деньги.

Вечер обещает быть интересным. Подходит для встреч с друзьями и единомышленниками.

16 декабря, растущая Луна в Водолее

5-й лунный день начинается в 11:13

Лунные аспекты с планетами:

Секстиль Луна – Марс дает возможность действовать и побеждать мягко, хотя и настойчиво, поскольку повышается вера в себя, появляется уверенность в своих силах. Появляется много психической энергии, которую необходимо направить в нужное русло.

Квадрат Луна – Венера активизирует подсознательные подавленные желания и страсти, ослабляются творческий потенциал. Отношения с противоположным полом становятся излишне эмоциональными, вплоть до конфликтов.

Квадрат Луна – Юпитер усиливает тягу к излишествам, неправильно оцениваются реальные перспективы, собственные желания и возможности. Нужно соблюдать осторожность в путешествиях, особенно зарубежных.

17 декабря, растущая Луна в Водолее, с 21:58 – в Рыбах

Период Луны без курса с 14:03 до 21:58

6-й лунный день начинается в 11:37

Лунные аспекты с планетами:

Секстиль Луна – Солнце дает психическую уравновешенность, хорошее самочувствие и работоспособность. Улучшаются взаимоотношения и взаимопонимание с окружающими. Можно устранить все недоразумения с любимым человеком, детьми или родителями.

Квадрат Луна – Уран дает неожиданный поворот событий, непредвиденные ситуации, что сопровождается психической нестабильностью. Многие склонны бросать одни незаконченные дела и сразу браться за другие.

18 декабря, растущая Луна в Рыбах

7-й лунный день начинается в 11:55

Лунные аспекты с планетами:

Секстиль Луна – Меркурий способствует взаимопониманию с окружающими, позволяет найти решение, полезное для всех. День подходит для работы с информацией, расчетов, обучения. Хорошее время для самопознания, работы со своим подсознанием, т.к. легче разобраться со своими скрытыми импульсами.

Секстиль Луна – Юпитер расширяет сознание, притягивает удачу и везение. Благоприятный день для получения юридических консультаций, обращения в официальные инстанции, поиска защиты и покровительства.

19 декабря, растущая Луна в Рыбах

Период Луны без курса с 23:03

8-й лунный день начинается в 12:10

Лунные аспекты с планетами:

Квадрат Луна – Солнце дает конфликт сознания и подсознания. Психологический климат тяжелый, повышается напряженность, люди склонны конфликтовать по пустякам. Работоспособность и сопротивляемость организма понижается.

Квадрат Луна – Марс делает психику менее устойчивой, подсознательные импульсы менее управляемые. Кризисный день для взаимоотношений с представителями противоположного пола.

Тригон Луна – Венера благоприятствует напряженной творческой работе, утончает вкус и способствует художественному восприятию окружающей действительности. Чувства приобретают особую глубину и если правильно воспользоваться энергиями этого дня, то удастся вернуть страсть в давно устоявшиеся отношения.

Секстиль Луна – Уран активизирует стремление ко всему новому, в том числе к романтическим отношениям.

20 декабря, растущая Луна в Овне

Период Луны без курса продолжается до 00:46

9-й лунный день начинается в 12:24

Лунные аспекты с планетами:

Квадрат Луна – Меркурий блокирует связь с подсознанием, усиливает беспорядочность мышления, снижается инстинкт самосохранения. Многие люди становятся суетливыми, неорганизованными, в связи с чем трудно формулировать свои мысли, ясно видеть ситуацию и принимать верные решения. В этот день лучше отложить важные задачи и переговоры, свой ум освободить от излишней нагрузки.

21 декабря, растущая Луна в Овне

10-й лунный день начинается в 12:38

Лунные аспекты с планетами:

Тригон Луна – Марс помогает гармонизировать отношения с противоположным полом. Активна эмоциональная сфера, устремленность к своим идеалам становится ярче. В этот день можно попробовать решить сложные проблемы, требующие не только силы и твердости, но также уступчивости и такта.

22 декабря, растущая Луна в Овне, с 04:51 – в Тельце

Период Луны без курса с 04:46 до 04:51

11-й лунный день начинается в 12:53

Лунные аспекты с планетами:

Тригон Луна – Солнце позволяет яснее увидеть настоящие цели в жизни и найти ресурсы для их достижения. Воображение приходит в соответствие с реальностью.

Тригон Луна – Меркурий благоприятствует проведению переговоров, решению вопросов с документами. Хороший день для поездок, ответственной работы, расчетов, финансовых дел.

Соединение Луна – Юпитер делает день ярким и благоприятным для любых дел. Может принести подарки судьбы, полезную встречу с важным человеком, удачное стечение обстоятельств.

Секстиль Луна – Сатурн дает чувство здравого смысла, контроль над эмоциями, способность стойко переносить трудности. Усиливается чувство долга и справедливости.

23 декабря, растущая Луна в Тельце

12-й лунный день начинается в 13:12

Лунные аспекты с планетами:

Оппозиция Луна – Венера негативно отражается на чувственно-эмоциональной области жизни, гармоничное восприятие мира может искажаться подсознательными процессами. Может захотеться всевозможных излишеств, появляется тревожность, сомнения в себя, в партнере, в целесообразности существующих взаимоотношений.

Соединение Луна – Уран способствует нахождению неожиданных решений, т.к. мышление становится нестандартным.

24 декабря, растущая Луна в Тельце, с 10:14 – в Близнецах

Период Луны без курса с 08:39 до 10:14

13-й лунный день начинается в 13:36

Лунные аспекты с планетами:

Квадрат Луна – Сатурн дает неуверенность в себе, вялость и апатию, депрессивные настроения и страх одиночества. Сложный день, плохо складываются отношения со старшими по возрасту людьми. Аспект может способствовать возникновению ощущения, что жизнь несправедлива. По отношению к окружающим появляются необоснованные претензии, жалость к себе.

25 декабря, растущая Луна в Близнецах

14-й лунный день начинается в 14:09

Лунные аспекты с планетами:

Формируется оппозиция Луна – Марс. В целом, благоприятное время, подходящее для контактов и знакомств, возобновления давних взаимоотношений. В этот день важно сохранить тоненькую ниточку баланса, чтобы не испортить новогодние праздники.

26 декабря, растущая в Близнецах

Период Луны без курса с 09:55 до 17:15

15-й лунный день начинается в 14:54

Лунные аспекты с планетами:

Оппозиция Луна – Меркурий дает склонность к болтливости и пустословию. Разум затуманивается иллюзиями и эмоциями, поэтому чаще принимаются неверные решения. Память может подвести, концентрация внимания снижена.

Оппозиция Луна – Марс дает агрессивность и нетерпение к чужому мнению. Не рекомендуется предпринимать активные шаги, заниматься работой, требующей большого напряжения сил.

Тригон Луна – Сатурн может помочь увидеть связь между своими действиями и имеющимися результатами. Если возникнет потребность в уединении в этот день, стоит ее реализовать.

Читайте также: