Растущая Луна с 14 по 26 ноября 2023: что нас ждет в это время

Период растущей Луны, начавшийся с новолуния в Скорпионе 13 ноября, принесет кардинальные изменения многим людям. Это время освобождения от сдерживающих факторов и начала новой жизни.

Общий энергетический фон на ближайшие две недели определяет новолуние 13 ноября, которое помогает высвободить заблокированную энергию на всех уровнях, преобразовать то, что спряталось в глубинах подсознания и забирает силы, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Ключевая дата периода растущей Луны – 18 ноября. В этот день Марс и Солнце образуют аспект соединения в Скорпионе, и начинается новый двухлетний цикл активности, а жизнь ускоряется по всем областям. Чаще чем обычно могут возникать ссоры из-за амбиций, разности религиозных взглядов, усиливается конкурентная борьба. Но эта энергия может быть направлена на преодоление, достижение более высоких результатов, проявление решительности, спорт, физическую работу.

14 ноября растущая Луна в Стрельце с 04:22

Период Луны без курса с 01:03 по 04:22

Луна в соединении с Меркурием, гармоничном аспекте с Венерой и напряжении с Сатурном. Повышается активность и жизнерадостность. Чтобы не снизить эффективность этого дня и сохранить покой, просто необходимо соблюдать стабильность и порядок. Подходящее время для заключения договоров и подачи заявлений, решения правовых вопросов. Можно начинать новые дела, отправляться в дальние поездки, командировки, оформлять официально новые общественные организации.

15 ноября растущая Луна в Стрельце

Луна в напряженном аспекте с ретро Нептуном. Эмоционально сложный день, но и очень энергичный. Этот день перенасыщен энергией, и поэтому в делах можно проявлять самые боевые качества в самом хорошем смысле этого слова. Остерегайтесь проявления агрессивности, энергию лучше использовать конструктивно. Лучше всего заниматься творческим трудом. День не подходит для решения имущественных и финансовых вопросов. Возможны денежные потери из-за эмоциональных и бесполезных покупок.

16 ноября растущая Луна в Козероге с 09:41

Период Луны без курса с 00:56 по 09:41

Гармоничный аспект Сатурна с Луной дает чувство здравого смысла, контроль над эмоциями.

Хороший день для любых начинаний, обсуждения трудовой стратегии с коллегами и партнерами, анализа финансовых дел. Руководителям и подчиненным легче найти общий язык, поскольку повышается самоконтроль и дисциплинированность. У многих людей усиливается чувство долга и справедливости, способность стойко переносить трудности и испытания. Энергия Сатурна может помочь увидеть связь между своими действиями и их неочевидными результатами.

17 ноября растущая Луна в Козероге

Луна в гармоничных аспектах с ретро Юпитером и ретро Ураном, напряжении с Венерой. В этот день многое удается, если проявлять творческую активность и стремиться к достижению цели. Следует отстаивать свои принципы, активно отстаивать свои интересы, проявлять искренние эмоции и чувства в личных взаимоотношениях. Сегодня стоит проявлять осознанность в общении с

партнерами, начальством, коллегами, они вряд ли будут склонны к компромиссам, и могут начать проявлять упрямство.

18 ноября растущая Луна в Водолее с 13:27

Период Луны без курса с 10:27 по 13:27

Луна в гармоничных аспектах с Солнцем и Марсом. Благоприятный день, удача сопутствует самым смелым проектам, начинаниям и предприятиям. Пробуждается интерес ко всему новому, в голову приходят неожиданные идеи. Во многих сферах можно достичь успеха, успешно решить материальные и денежные вопросы. Есть возможность проявить свои умения и таланты, сделать прорыв в профессиональной сфере или бизнесе. Проанализировав происходящее, можно заглянуть в будущее. К этому дню желательно отдать все долги и вернуть залоги.

19 ноября растущая Луна в Водолее

Луна в гармоничных аспектах с Меркурием и Венерой, напряжении с ретро Юпитером. Подходящий день для встреч и конференций, неподходящий для обращения в официальные инстанции и к начальству. Хорошо могут пройти различные нововведения, преобразования, авантюрные проекты. Это благоприятный период для общественной деятельности, исследований и научной работы, выступления перед широкой публикой. У людей проявляются такие качества как жажда независимости, экстравагантность, общительность, склонность к экспериментам, изобретательность.

20 ноября растущая Луна в Рыбах с 16:28

Период Луны без курса с 12:49 по 16:28

Луна в соединении с Сатурном, напряжении с Солнцем, Марсом, ретро Ураном. Сегодня все задачи, которые мы еще не решили раньше, встают перед нами особо остро. Возможны неожиданные повороты событий, конфликты и чрезвычайные ситуации. Все начатые и задуманные дела в этот день, осуществляются гораздо медленнее, чем хотелось бы. Следует обдумать свою жизнь. Активный день, могут быть непредвиденные события. Не самое подходящее время для походов и поездок, особенно на дальние расстояния.

21 ноября растущая Луна в Рыбах

Луна в гармоничном аспекте с ретро Юпитером и напряжении с Меркурием. Важно быть сдержанным и терпимым при общении с коллегами. Если есть возможность, лучше всего этот день посвятить своему внутреннему миру. Уделить внимание своему хобби и устроить себе душевный отдых. День романтики. Интуиция не подведет вас, если вы заглянете в глаза своего партнера! Желательно усилить охрану на все вклады и ценности, так как велика вероятность ограблений. Возникшие в этот день конфликты сложно устраняются.

22 ноября растущая Луна в Рыбах, в Овне – с 19:19

Период Луны без курса с 17:09 по 19:19

Луна в гармоничных аспектах с Солнцем, Марсом и ретро Ураном. Прекрасный день для укрепления отношений в семье, поддержания семейных традиции и благоустройства жилища. Благоприятны фундаментальные начинания, особенно, такие как строительство дома или ремонт. Сегодня сопутствует удача в жизненных сферах. Повышается возможность усиления профессионального успеха. Можно ждать финансовых поступлений Приятно проходит общение на работе, особенно в сплоченных коллективах.

23 ноября растущая Луна в Овне

Один из самых энергичных, удачных и сильных дней текущего периода растущей Луны. День, в который необходимы осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Начатое в этот день дело необходимо обязательно довести до конца. Можно увидеть то, как реализуется задуманное в начале лунного месяца. Энергия дня обладает мощью, можно свернуть горы, но стоит быть внимательным, особенно на работе, чтобы не упустить шанс. Просыпается энтузиазм, уверенность в собственных силах, врожденный потенциал.

24 ноября растущая Луна в Овне до 22:28, после чего переходит в знак Тельца

Период Луны без курса с 19:40 по 22:28

Луна в гармоничных аспектах с Меркурием и Сатурном, оппозиции с Венерой. У многих людей просыпается интерес к общественной деятельности. Необходимо проявлять активность, пассивность противопоказана. В этот день вы можете получить плоды от своих действий. Появляется энергия, чтобы выполнить недельный объем работы. Помните о такте и дипломатичности. Избегайте поспешности, нетерпимости и импульсивности.

25 ноября растущая Луна в Тельце

Луна в соединении с ретро Юпитером. День обновления жизненных сил. Благоприятен для работы в коллективах, для закладки фундамента будущих проектов, поиска финансовой помощи и покровительства. Подходит для накопления, приобретения, изготовления предметов хозяйства. Можно вносить коррективы в бизнес, расширять сферы влияния, подписывать соглашения, разрешения финансовых споров. День идеально подходит для запуска интернет-проектов, вебинаров, чтения лекций.

26 ноября растущая Луна в Тельце

Луна в соединении с ретро Ураном. День перед полнолунием в Близнецах 27 ноября, насыщен мощными и счастливыми энергиями. Благоприятен для поиска новой информации, для закладки новых циклов обучения. Удачен для начала любых дел. Успешна групповая работа, плодотворны встречи с единомышленниками, активность в социальных сетях. Начатые в этот день дела удаются сами собой. Затраты на рекламу и продвижение бизнеса очень быстро окупятся. Не сомневайтесь в грядущем успехе!

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