Растущая Луна с 16 по 28 сентября 2023 года: что нас ждет в это время

В период растущей Луны с 16 по 28 сентября значительно больше энергетически заряженных дней, чем в дни ее убывания. В течение двух недель, начиная с новолуния, возрастает уровень энергии, которая необходима для процессов созидания, роста и развития. Пришло время открыть дверь позитивным переменам в своей жизни!

Новолуние в Деве 15 сентября определяет фон на весь период растущей Луны, которые благоприятны для стартапов и любых начинаний. Во время роста Луны легче выстроить гармоничные отношения с окружающим миром, найти для себя занятие по душе. В эти дни работа и личная жизнь находятся в максимально гармоничном соответствии, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

16-17 сентября

Весы, Водолеи, Близнецы находятся в хорошем расположении духа, что вносит в их жизнь позитив. Многие представители этих знаков Зодиака испытывают новые впечатления, поэтому появляется вдохновение и, как следствие, новые идеи.

16 сентября растущая Луна в Весах

3-й лунный день начинается в 07:45

Меркурий вышел из фазы ретроградного движения, что является благоприятным показателем. Эмоциональная импульсивность объединяется со стремлением сконцентрировать все силы на одной области. Соединение Луны и Марса в Весах говорит о новом цикле физической активности, познания, а также смене социальных связей.

17 сентября растущая Луна в Весах

4 -й лунный день начинается в 08:55

В этот день две добрых планеты – Венера и Юпитер в напряженном взаимодействии, поэтому следует быть осторожными в своих желаниях. Этот аспект дает силу чувств, чрезмерный оптимизм, любовь к веселью и развлечениям, усиливает нарциссизм. Общий энергетический фон немного уравновешивает Луна в Весах.

18-20 сентября

Скорпионы, Рыбы, Раки легче раскрывают себя во внешнем мире. Творческие силы и активность способствую улучшению финансового положения, благодаря новым возможностям в профессиональной сфере и дружеским контактам.

18 сентября растущая Луна в Весах, в Скорпионе – с 17:59

Период Луны без курса с 04:06 до 07:59

5-й лунный день начинается в 10:08

Смело делая определенные шаги и принимая волевые решения, есть шанс приблизиться вплотную к реализации целей. День благоприятен для романтических встреч, страстных любовных свиданий, главное не испортить все взаимными претензиями и завышенными ожиданиями по отношению друг к другу.

19 сентября растущая Луна в Скорпионе

6-й лунный день начинается в 11:23

Неоднозначный день, наполнен страстью и противоречиями. Возрастает потребность в деньгах, желание получить все и сразу. Но успеха смогут достичь только те люди, которые умеют сотрудничать и делать взаимовыгодные предложения.

20 сентября растущая Луна в Скорпионе, в Стрельце – с 17:06

Период Луны без курса с 13:21 до 17:06

7-й лунный день начинается в 12:41

День подходит для подведения первых итогов, завершения некоторых дел и подготовки новой базы будущих начинаний. В часы Луны без курса не стоит делать первые шаги в чем-либо, встречаться с новыми партнерами и обсуждать серьезные темы.

21-22 сентября

Стрельцы, Овны, Львы энергичны и сильны, выходят из ограничивающих рамок и обретают желанную свободу. Позитив и беззаботность представителей стихии Огня притягивает внимание многих людей. Хорошие дни для запуска рекламы, демонстрации своих талантов, любых действий, направленных на обретение популярности.

21 сентября растущая Луна в Стрельце

8-й лунный день начинается в 13:59

День очищения и трансформации, новых перспектив. Благоприятны ближние и дальние поездки, взаимоотношения с иностранными партнерами. Зрелые и осознанные личности могут устранить затянувшиеся конфликты или напрямую поучаствовать в их разрешении.

22 сентября растущая Луна в Стрельце, с 23:20 – в Козероге

Период Луны без курса с 22:31 до 23:20

8-й лунный день продолжается с утра

9-й лунный день начинается в 15:14

Благоприятный и результативный день, особенно для дальних путешествий и взаимоотношений с иностранцами. Хорошо начинать новые дела, планировать работы, поступать и переходить на новую работу, вступать в должность. Подходящее время для запуска рекламы или обучающих курсов, чтения лекций, проведения онлайн-мероприятий.

23-24 сентября

Козероги, Тельцы, Девы обретают видимость реальных перспектив, хорошие материальные прибыли, уверенность в том, что завтра будет лучше. Хорошее время для организации собственного дела, различного рода союзов и ассоциаций, структурирования бизнеса.

23 сентября растущая Луна в Козероге

9-й лунный день продолжается с утра

10-й лунный день начинается в 16:16

Транзитная Луна в Козероге благоприятствует социальным делам, оформлению новых общественных организаций, посещения официальных инстанций, составления документов, заявлений, заявок, прошений и подачи их в соответствующие организации и ведомства. Но в этот период страдает сфера личных взаимоотношений. Поэтому нужно направлять силы на укрепление отношений в семье, поддерживать семейные традиции и благоустраивать жилище.

24 сентября растущая Луна в Козероге, с 23:05 – в Водолее

Период Луны без курса с 23:05

10-й лунный день продолжается с утра

11-й лунный день начинается в 17:03

Аспект соединения Луны и ретро Плутона формирует благоприятные условия для решения финансовых вопросов, а также усиления и расширения личного авторитета, укрепления деловой репутации. День подходит для завязывания новых нужных знакомств и возобновления старых связей, для основания предприятий, сообществ, включения в партнёрство.

25-26 сентября

Водолеи, Близнецы, Весы имеют все шансы обойти конкурентов, выйти на новый профессиональный уровень и наладить личную жизнь. В эти дни те вопросы, которые долго не решались, наконец-то благополучно разрешаются.

25 сентября растущая Луна в Водолее

11 -й лунный день продолжается с утра

12 -й лунный день начинается в 17:38

Подсознательно людям хочется свободы, перемен, поэтому может появиться желание изменить привычное положение вещей, что является очень своевременным процессом. Плохо ладится рутинная работа, трудно даются решения обыденных проблем, больше влечёт новое, интересное, необычное.

26 сентября растущая Луна в Водолее

Период Луны без курса с 15:38

12-й лунный день продолжается с утра

13-й лунный день начинается в 18:02

День обновления жизненных сил, благоприятен для групповой работы, для получения новой информации, для закладки новых циклов обучения. Рекомендуется вносить коррективы в бизнес, и расширять сферы влияния, но до 15:38 по киевскому времени. Вечер подходит для завершения работ, разговоров и действий, касающихся окончания партнерства или сотрудничества.

27-28 сентября

Скорпионы, Рыбы, Раки могут смело начинать любые дела, подталкивать других к действиям – результатов удастся достичь в короткие сроки. День связан с использованием источников информации, коммуникацией, творческим подходом к решению самых сложных вопросов.

27 сентября растущая Луна в Водолее, с 03:18 – в Рыбах

Период Луны без курса продолжается до 03:18

13-й лунный день продолжается с утра

14-й лунный день начинается в 18:21

День связан с тяжелым и ответственным трудом, общественным служением, неким завершением и перезагрузкой по многим жизненным сферам. Луна в соединении с Сатурном может принести ограничивающие обстоятельства, но если человек самостоятельно справится с препятствиями, то он сможет свободно развиваться и достигать хороших результатов.

28 сентября растущая Луна в Рыбах

Период Луны без курса с 23:57

14-й лунный день продолжается с утра

15-й лунный день начинается в 18:37

День перед полнолунием в Овне 29 сентября насыщен разного рода энергиями. Главное не поддаваться иллюзиям и реально смотреть на вещи. Соединение Луны и ретро Нептуна может создавать некий туман, но тот, кто занят серьезными делами, кто готов искать истину, обязательно сможет найти подводные камни и обезопасить себя от ошибок и потерь.

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