Растущая Луна с 17 по 30 августа 2023 года: что нас ждет в это время

Энергия растущей Луны направляет нас и помогает отпустить все, что больше не служит нашему благополучию. В этот период легче привести себя в состояние равновесия между физической и духовной сферами, избавиться от мысленного хаоса.

Кармическое новолуние во Льве 16 августа определяет основные тенденции ближайших двух недель, т.е. до полнолуния 31 августа. Дни растущей Луны благоприятны для осознания тех областей, где нет равновесия между желаниями и возможностями. В это время приходит понимание того, как исправить ситуацию, сбалансировать самооценку, развить в себе здоровое эго, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

С 17 до 31 августа подходящие дни для внесения изменений в свою жизнь, полезно задуматься о том, как мы хотим проявляться в мире, особенно в сфере любовных взаимоотношений. Важный период, когда у нас есть шанс все переделать, развязать кармические узлы, начать с чистого листа. В это время прибудет свежая энергия, которая поможет нам освободиться от старых установок из прошлого.

17 августа растущая Луна в Деве с 02:14

Период Луны без курса продолжается до 02:14

2 -й лунный день начинается в 06:27

Важный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Стрелец, Рыбы, Близнецы

Луна в оппозиции с ретро Сатурном и Солнце в соединении с Черной Луной может дать искажения, которые мешают принимать что-то в себе или в окружающих. Раздутое эго негативно отражается на взаимоотношениях, поскольку исчезает понимание того, где личное пространство и где границы других людей. Если беспокоят внутренние противоречия, дайте им красивый выход через творчество, например.

18 августа растущая Луна в Деве

3 -й лунный день начинается в 07:37

Важный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Стрелец, Рыбы, Близнецы

Луна в гармоничном аспекте с Юпитером и соединении с Меркурием формируют благоприятные обстоятельства для профессиональной деятельности, решения производственных вопросов. Будут успешны зарубежные поездки, взаимоотношения с иностранцами, особенно в деловой сфере. Отличный день для поиска работы, собеседований, обсуждения серьезныз задач с коллегами.

19 августа растущая Луна в Деве, в Весах – с 14:53

Период Луны без курса продолжается с 11:50 до 14:53

4 -й лунный день начинается в 08:45

Важный день: Телец, Дева, Козерог, с 14:53 – Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Стрелец, Рыбы, Близнецы, с 14:53 – Рак, Овен, Козерог

Луна в оппозиции с ретро Нептуном и гармоничном аспекте с Ураном и ретро Плутоном создает очень мощный энергетический фон. Многие дела легко и хорошо получаются скрытыми завуалированными способами, главное не торопить события и не пытаться манипулировать людьми. Вечером можно достичь долгожданной гармонии, наладить взаимоотношения с близкими людьми.

20 августа растущая Луна в Весах

5 -й лунный день начинается в 09:54

Важный день: Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Рак, Овен, Козерог

Транзит Луны по знаку Весы благоприятствует встречам с приятными людьми, способствует гармоничному возобновлению взаимоотношений, улучшению настроения. Люди в этот день чувствительны к словам и реакциям, комплиментам. Легче достичь компромисса по спорным вопросам, устранить затянувшиеся конфликты.

21 августа растущая Луна в Весах

Период Луны без курса с 23:30

6 -й лунный день начинается в 11:04

Важный день: Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Рак, Овен, Козерог

Напряженный аспект Луны с ретро Плутоном и соединении с Нисходящим Лунным узлом

Может дать сложности в отношениях с женщинами, особенно матерью, хотя при этом с нею может быть очень сильная психическая связь. Возможны большие трудности с выражением эмоций, семейные кризисы. В этот день не так-то легко получить поддержку окружающих.

22 августа растущая Луна в Скорпионе с 02:22

Период Луны без курса продолжается до 02:22

7 -й лунный день начинается в 12:17

Важный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Телец, Лев, Водолей

Перемещаясь по Скорпиону, Луна обостряет чувственную сферу, многим людям в эти дни присуща высокая тревожность – иногда чреватая психическим расстройством или перетекающая в фобии. Усугубляет ситуацию оппозиция Марса с ретро Нептуном – опасно иметь дело с толпой народа. Гармоничный аспект с Сатурном помогает разобраться с личными вопросами, расставить приоритеты, поэтому день лучше провести наедине с собой и собственными мыслями.

23 августа растущая Луна в Скорпионе

8 -й лунный день начинается в 13:34

Важный день: Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Телец, Лев, Водолей

23 августа в 12:01 Солнце входит в знак Девы, а Меркурий с 23 августа по 15 сентября – в фазе ретроградного движения. Луна в напряжении с ретро Венерой, оппозиции с Юпитером и Ураном создает сложный психологический фон. Возможны сложности с иностранцами, конфликты с друзьями и единомышленниками.

24 августа растущая Луна в Скорпионе, с 11:07 – Стрельце

Период Луны без курса с 08:10 до 11:07

9 -й лунный день начинается в 14:53

Важный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Близнецы, Дева, Рыбы

Марс в гармоничном аспекте с ретро Плутоном благоприятствует финансовым и профессиональным делам. Хороший день для того, чтобы заняться вопросами здоровья. Луна в самом позитивном знаке Зодиака – в Стрельце помогает создать благоприятную атмосферу, способствующую объединению людей, позитивному и полезному времяпрепровождению.

25 августа растущая Луна в Стрельце

10 -й лунный день начинается в 16:12

Важный день: Овен, Лев, Стрелец

Напряженный день: Близнецы, Дева, Рыбы

Гармоничный аспект Луны с ретро Венерой призывает направить силы на укрепление отношений в семье, поддерживать семейные традиции и благоустраивать жилище. Сегодня сопутствует удача в жизненных сферах. Повышается возможность усиления профессионального успеха. Можно ждать финансовых поступлений. Появляется энергия, чтобы выполнить недельный объем работы.

26 августа растущая Луна в Стрельце, с 16:05 – в Козероге

Период Луны без курса с 14:55 до 16:05

11 -й лунный день начинается в 17:25

Важный день: Овен, Лев, Стрелец, 16:05 – Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Близнецы, Дева, Рыбы, 16:05 – Овен, Рак, Весы

Оппозиция Солнца с ретро Сатурном ограничивает возможности в социальной сфере, дает трудности в отношениях с отцом, влиятельными мужчинами, начальством. Успешна самостоятельная работа. Действуйте решительно, в бизнесе или на работе. Можно осуществлять планомерную подготовку к любому делу, заниматься небольшими денежными вопросами.

27 августа растущая Луна в Козероге

12 -й лунный день начинается в 18:24

Важный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Овен, Рак, Весы

27 августа в 16:20 воинственный Марс начинает транзит по Весам, где имеет слабый статус – изгнание. Марс в Весах – «воин любви». Повышается ответственность, активизируются чувства любви, сострадания, милосердия. Хороший день для улаживания спорных вопросов, устранения конфликтов, поиска компромиссов. Отлично удается планирование, продолжение старых проектов.

28 августа растущая Луна в Козероге, с 17:31 – в Водолее

Период Луны без курса с 14:48 до 17:31

13 -й лунный день начинается в 19:07

Важный день: Телец, Дева, Козерог

Напряженный день: Овен, Рак, Весы

Соединение Луны и ретро Плутона способствует обновлению жизненных сил. Подходящий день для занятий серьезными делами, особенно теми, которые для вас имеют значение. Удачное время для выполнения работ, требующих точности, строгих математических расчетов и четкого выполнения инструкций. Хорошо проходят операции с недвижимостью. Но избегайте проявления спешки и суеты.

29 августа растущая Луна в Водолее

14 -й лунный день начинается в 19:38

Важный день: Близнецы, Весы, Водолей

Напряженный день: Телец, Лев, Скорпион

Луна в оппозиции с ретро Венерой в течение дня может формировать различные ситуации, связанные с выбором, принятием сложных решений. День связан с использованием источников информации, встречами с друзьями и единомышленниками. От финансовых операций лучше воздержаться. Не давать в долг и не брать. Не стоит устраиваться на новую работу.

30 августа растущая Луна в Водолее, с 16:56 – в Рыбах

Период Луны без курса с 06:04 до 16:56

15 -й лунный день начинается в 19:59

Важный день: Близнецы, Весы, Водолей, с 16:56 – Рак, Скорпион, Рыбы

Напряженный день: Телец, Лев, Скорпион, с 16:56 – Близнецы, Дева, Стрелец

Луна в соединении с ретро Сатурном помогает структурировать дела, возобновить давние связи,

реализовать какой-либо свой план, предпринимать активные и решительные действия. День перед полнолунием всегда насыщен энергией, способствует накоплению ресурсов. Появляется возможность повышения по службе, прибавки к зарплате, наград и заслуженного признания.

31 августа полнолуние в Рыбах в 04:35 по киевскому времени.

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