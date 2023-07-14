Растущая Луна с 18 июля по 1 августа 2023 года: что нас ждет в это время

Дни растущей Луны с 18 июля по 1 августа 2023 принесут нам приветы из прошлого!

Хорошее время для различных практик, направленных на гармонизацию взаимоотношений, развитие талантов и способностей, раскрытие женской силы, т.к. в это время природа наполнена максимально поддерживающими энергиями, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Новолуние 17 июля активизирует чувственно-эмоциональную сферу, желание создать семью, родить ребенка, определиться с местом жительства. Весь период растущей Луны одарит многих людей осознаниями и выводами о прошлом. Будьте терпимы и толерантны в любовных отношениях, т.к. если гнуть свою линию, недопонимания и ссоры приведут к расставанию.

Постарайтесь избегать конфликтов и спорных тем в отношениях, поскольку напряженные аспекты Меркурия во Льве в течение первых нескольких дней нового лунного месяца, могут из одного слова раздуть скандал невероятных масштабов. Лучшее, направить эту энергию на активную ментальную работу, заняться своим внутренним состоянием, выслушать любимого человека, спокойно поговорить с детьми о жизненно важных вещах. Меркурий отвечает за речь, а слова – это очень сильный инструмент. Прежде, чем что-то говорить, нужно трижды просеять слова через сито: правды, доброты, пользы.

18 июля, вторник, растущая Луна во Льве с 07:40

2-й лунный день начинается в 05:05

Период Луны без курса с 06:05 до 07:40

Важный день: Лев, Стрелец, Овен

Напряженный день: Водолей, Телец, Скорпион

В этот день кармические Лунные Узлы меняют знак, что является позитивным для переговоров и делового общения, запуска рекламы, презентации своих работ, приема на работу новых сотрудников. Главное сделать правильный выбор. День подходит для любых действий, направленных на обретение популярности.

19 июля, среда, растущая Луна во Льве

3-й лунный день начинается в 06:15

Важный день: Лев, Стрелец, Овен

Напряженный день: Водолей, Телец, Скорпион

День подходит для поездок и начала длительного путешествия, но старайтесь учитывать все детали, иметь запас времени перед отправкой транспорта, заранее приобретайте билеты и бронируйте жилье. Напряженные аспекты Меркурия с Юпитером и Ураном в течение недели не позволят скучать, могут заставить изменить планы и внести хаос в отношения с близкими людьми.

20 июля, четверг, растущая Луна во Льве, с 20:13 – в Деве

4-й лунный день начинается в 07:27

Период Луны без курса с 17:08 до 20:13

Важный день: Лев, Стрелец, Овен

Напряженный день: Водолей, Телец, Скорпион

День выбора между добром и злом и в действиях, и в мыслях. Оппозиция Марс – ретро Сатурн наполняет окружающий мир агрессивными энергиями, высшие и низшие принципы вступают в прямое противоречие. Травмоопасный день, многие люди могут оказаться в трудной ситуации, из которой нет выхода, по крайней мере, в ближайшее время.

21 июля, пятница, растущая Луна в Деве

5-й лунный день начинается в 08:36

Важный день: Дева, Козерог, Телец

Напряженный день: Рыбы, Близнецы, Стрелец

Благоприятный день для решения профессиональных и финансовых вопросов, инвестирования в различные проекты. Подходит для кардинальных изменений, начиная от перестановки мебели, и до смены концепции своего бизнеса. В этот день можно получить плоды от своих действий. Стоит проявлять осознанность в общении с партнерами, начальством, коллегами.

22 июля, пятница, растущая Луна в Деве

6-й лунный день начинается в 09:46

Важный день: Дева, Козерог, Телец

Напряженный день: Рыбы, Близнецы, Стрелец

День осознания многих сложных вещей, понимания того, как наконец-то найти себя, избавиться от долгов и кратно увеличить свой доход. Но, прежде всего, определите, что прямо сейчас забирает ваш ресурс и бессовестно крадет силы. Те, кто в поиске, найдут дополнительные источники заработка, необходимые ресурсы. Соединение Меркурия и Черной Луны играет на руку мошенникам и разного рода манипуляторам, поэтому критически оценивайте любую поступающую информацию.

23 июля, суббота, растущая Луна в Весах с 08:54

7-й лунный день начинается в 10:54

Период Луны без курса с 07:05 до 08:54

Важный день: Весы, Водолей, Близнецы

Напряженный день: Овен, Рак, Козерог

Венера разворачивается в ретроградное движение и события прошлых лет, касающиеся денег и взаимоотношений, снова становятся важными. Также, 23 июля в 04:50 Солнце входит в знак Льва, где имеет статус управления. Гармоничный аспект Луна – Солнце делает этот день очень ярким и запоминающимся. Но напряжение между Ураном и соединением Меркурия с Черной Луной, может принести нелепые, громкие заявления высокопоставленных чиновников, политиков, руководителей, а обычный народ за всем этим будет наблюдать, как в кинотеатре с попкорном. Активный день, могут случиться непредвиденные события.

24 июля, воскресенье, растущая Луна в Весах

8-й лунный день начинается в 12:04

Важный день: Весы, Водолей, Близнецы

Напряженный день: Овен, Рак, Козерог

Начинается долгий период погружения в сферу взаимоотношений, анализа прошлых событий, выявления причинно-следственных связей. Это поможет очиститься, исправить ошибки и трансформировать сложившиеся ситуации. Все начатые и задуманные дела в этот день, осуществляются гораздо медленнее, чем хотелось бы.

25 июля, вторник, растущая Луна в Весах, с 19:56 – в Скорпионе

9-й лунный день начинается в 13:16

Период Луны без курса с 18:05 до 19:56

Важный день: Весы, Водолей, Близнецы

Напряженный день: Овен, Рак, Козерог

Вечер очень неспокойный – напряженный аспект Луны с ретро Плутоном поднимает на поверхность глубокие эмоциональные проблемы. Вечером усиливаются сомнения, недоверие и подозрительность. Реакцию на слова и действия предсказать невозможно, поэтому бесполезно выяснять отношения, можно ещё сильнее обострить ситуацию.

26 июля, среда, растущая Луна в Скорпионе

10-й лунный день начинается в 14:31

Важный день: Скорпион, Рыбы, Рак

Напряженный день: Телец, Лев, Водолей

Повышается интерес ко всему таинственному, мистическому и запретному. Дети склонны к дерзостям и демонстрации силы. Люди становятся обидчивыми, но, в то же время, воинственно настроенными, нетерпимыми, саркастичными и ревнивыми. Причём, ревность проявляется не только по отношению к любимым людям, но может выразиться как нетерпимость к знакам внимания, оказанным другим, или как зависть к достижениям других и т.п.

27 июля, четверг, растущая Луна в Скорпионе

11-й лунный день начинается в 15:51

Важный день: Скорпион, Рыбы, Рак

Напряженный день: Телец, Лев, Водолей

Соединение Меркурия и ретро Венеры во Льве, в этот же день Уран в конфликте с Черной Луной – вихрь неоднозначных энергий может принести все, что угодно. В период ретроградной Венеры в напряженном аспекте с Луной в Скорпионе, людей чаще охватывают сильные сиюминутные переживания, желание страсти и флирта.

28 июля, пятница, растущая Луна в Стрельце

12-й лунный день начинается в 17:13

Период Луны без курса с 01:35 до 03:23

Важный день: Стрелец, Овен, Лев

Напряженный день: Близнецы, Рыбы, Дева

Если хотите привлечь внимание других людей – используйте возможности этого дня по максимуму. С 25 по 28 июля может произойти судьбоносная встреча и возобновиться бурные взаимоотношения с бывшим романтическим партнером. По возможности, не поддавайтесь ревности и не подавайте к ней повода. В этот день можно обратиться за помощью к влиятельным людям, оформить документы у юриста.

29 июля, суббота, растущая Луна в Стрельце

13-й лунный день начинается в 18:33

Важный день: Стрелец, Овен, Лев

Напряженный день: Близнецы, Рыбы, Дева

В 00:31 Меркурий входит в знак Девы, где имеет статус управления. Если вы давно собираетесь возобновить давний творческий проект – дерзайте, звезды помогут вам с реализацией идей. Путешествия и длительные поездки, начатые в этот день, принесут много приятных впечатлений.

Активизируются чувства любви, сострадания, милосердия.

30 июля, воскресенье, растущая Луна в Козероге

14-й лунный день начинается в 19:42

Период Луны без курса с 02:51 до 06:44

Важный день: Козерог, Телец, Дева

Напряженный день: Рак, Овен, Весы

Хороший день для того, чтобы внести коррективы в бизнес, и расширять сферы влияния.

Пересматривать договора и подписывать соглашения. Хорошее время для работы в коллективе, обсуждения насущных проблем в обществе коллег или единомышленников. Ни в коем случае не бросайте ранее начатые дела.

31 июля, понедельник, растущая Луна в Козероге

15-й лунный день начинается в 20:35

Важный день: Козерог, Телец, Дева

Напряженный день: Рак, Овен, Весы

Прекрасный день для рабочих переговоров и сделок. Проявляйте амбиции. Не бойтесь выдвигать удобные вам условия и предлагать свои услуги. Если вам назначили собеседование на этот день – проявите себя во всей красе, у вас огромная возможность выиграть конкуренцию. Приветствуются разумные самоограничения в бытовых делах.

1 августа, вторник, полнолуние в Водолее в 21:31

16-й лунный день начинается в 21:12

Период Луны без курса с 05:12 до 06:57

Важный день: Водолей, Близнецы, Весы

Напряженный день: Лев, Телец, Скорпион

Приятный, свободный день, который поможет вам собраться с силами и поменять сферу деятельности на более благостную, благодаря связям из прошлого. Если прямо сейчас в вашей жизни есть неразрешимые проблемы – самое время начать действовать.

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