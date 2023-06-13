Растущая Луна с 18 июня по 3 июля 2023 года: что нас ждет в это время

В период растущей Луны мы почувствуем прилив сил и уверенность в себе, желание активно действовать, готовность сделать решительный шаг вперед. Это хорошее время для долгосрочного планирования, разработки деловой стратегии, обдумывания новых предложений.

Новолуние – начальная точка лунного месяца, с которой Луна начинает расти. В первые несколько дней эмоций минимум, люди четко формулируют свои мысли, поэтому легче наладить взаимоотношения, договориться с собой и с окружающими.

Общий фон всего периода растущей Луны с 18 июня по 3 июля обусловлен новолунием в Близнецах, которое связано с интеллектуальной сферой, общением, информацией, поездками и перемещениями. Начинается благоприятный период для развития бизнеса, торговли, сделок купли-продажи. Ближайшие две недели станут эффективными для тех, кто в поиске смыслов и идей.

19 июня, растущая Луна в Раке продолжается с утра

2-й лунный день, символ – рог изобилия

Важный день: Раки, Скорпионы, Рыбы

Напряженный день: Овны, Козероги, Весы

Понедельник – день Луны. Время активизации женской энергии, эмоционально-чувственной сферы, творчества и подсознания. Желательно уделить время семье и детям. Благоприятны хозяйственные закупки, планирование, работа по дому. Можно проводить операции с недвижимостью, антиквариатом.

20 июня, растущая Луна в Раке продолжается с утра

3-й лунный день начинается в 06:08, символ – леопард

Важный день: Раки, Скорпионы, Рыбы

Напряженный день: Овны, Козероги, Весы

Вторник – день Марса. Этот день перенасыщен энергией, и поэтому в делах можно проявлять самые боевые качества. Пора действовать, отстаивать свои права и свободы. Благоприятен для больших физических нагрузок, активного отдыха. В то же время пассивность способствует преобразованию энергии в агрессивность.

21 июня, растущая Луна во Льве с 01:04

4-й лунный день начинается в 07:16, символ – Древо познания добра и зла

Период Луны без курса с 00:43 по 01:04

Важный день: Львы, Стрельцы, Овны

Напряженный день: Тельцы, Водолеи, Скорпионы

Среда – день Меркурия. Обстоятельства этого дня побуждают мыслить логически, активно общаться и перемещаться. Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы прийти к какому-то решению, то оно будет найдено. Луна во Льве заряжает энергией, но высвечивает все то, что хотелось бы скрыть, поэтому возможны разоблачения, обнаружение ложной информации.

22 июня, растущая Луна во Льве

5-й лунный день начинается в 08:27, символ – единорог

Период Луны без курса с 20:00

Важный день: Львы, Стрельцы, Овны

Напряженный день: Тельцы, Водолеи, Скорпионы

Четверг – день Юпитера. Время расширения, развития, получения благ. Все удается, если проявлять осознанность в общении с партнерами, начальством, коллегами, а также творческую активность и стремиться к достижению цели. Следует отстаивать свои принципы, активно проявлять свои эмоции и чувства. Прекрасно усваиваются знания, можно получить первые плоды от своих действий.

23 июня, растущая Луна во Льве, с 13:34 – в Деве

6-й лунный день начинается в 09:38, символ – журавль

Период Луны без курса продолжается до 13:34

Важный день: Львы, Стрельцы, Овны, с 13:34 – Девы, Козероги, Тельцы

Напряженный день: Тельцы, Водолеи, Скорпионы, с 13:34 – Близнецы, Стрельцы, Рыбы

Пятница – день Венеры. До 13:34 – неэффективное время, когда ничего не стоит начинать, а также совершать покупки "очень важных" и дорогих вещей, которые на следующий день будут абсолютно ненужные и бесполезные. Воздержитесь от принятия судьбоносных решений, заключения договоров и сделок, финансовых вложений. Но в это время хорошо идет рутинная работа, без напряжения, обычные повседневные дела без примеси чего-то нового и внезапного.

24 июня, растущая Луна в Деве

7-й лунный день начинается в 10:48, символ – роза ветров

Важный день: Девы, Козероги, Тельцы

Напряженный день: Близнецы, Стрельцы, Рыбы

Суббота – день Сатурна. Девиз этого дня: "Больше дела, меньше слов". Необходимо беречь свое психическое здоровье и заботиться о близких людях. Желательно завершить начатое в течение недели, навести порядок в делах, исправить ошибки. Где бы вам ни пришлось общаться, тщательно продумывайте свою речь. Попытки убедить кого-либо в своей правоте может привести к разрыву личных или деловых отношений.

25 июня, растущая Луна в Деве

8-й лунный день начинается в 11:57, символ – Феникс

Важный день: Девы, Козероги, Тельцы

Напряженный день: Близнецы, Стрельцы, Рыбы

Воскресенье – день Солнца. Если вы в поиске отношений, есть вероятность завести долговременное и полезное партнерство. Любые связи, установленные в этот день, будут построены на понимании и принятии своих обязанностей. В любых делах многое определяют детали. Одна фраза или реакция в состоянии всё разрушить или, наоборот, спасти отношения, проект и т.д.

26 июня, растущая Луна в Весах с 01:57

9-й лунный день начинается в 13:07, символ – летучая мышь

Период Луны без курса с 01:24 до 01:57

Важный день: Весы, Водолей, Близнецы

Напряженный день: Рак, Козерог, Овен

Понедельник – день Луны, желательно посвятить его своему внутреннему миру, творчеству. Уделите внимание своему хобби и устройте себе душевный отдых. Время провокаций. Нужно опасаться обмана и искушений, обольщений и иллюзий. За новые дела лучше не браться. Будьте сдержаннее и скромнее, терпимее в общении на работе, старайтесь никого не задеть. Возникшие в этот день конфликты сложно устраняются.

27 июня, растущая Луна в Весах

10-й лунный день начинается в 14:18, символ – фонтан

Важный день: Весы, Водолей, Близнецы

Напряженный день: Рак, Козерог, Овен

Вторник – день Марса. Важно направлять силы на укрепление личных отношений, поддержание семейных традиций, благоустройство жилища. Хороший день для фундаментальных начинаний, социальной активности, общественной деятельности. Повышается возможность усиления профессионального успеха. Можно ждать финансовых поступлений.

28 июня, растущая Луна в Весах, с 11:55 – в Скорпионе

11-й лунный день начинается в 15:33, символ – Кундалини (физическая энергия человека)

Период Луны без курса с 11:18 до 11:55

Важный день: Весы, Водолей, Близнецы, с 13:34 – Скорпион, Рыбы, Рак

Напряженный день: Рак, Козерог, Овен, с 13:34 – Лев, Водолей, Телец

Среда – день Меркурия. Энергетически сильный день, в который необходимы осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Просыпается энтузиазм, уверенность и потенциал. Действуйте решительно, в бизнесе или на работе, занимайтесь денежными вопросами. Можно увидеть то, как реализуется задуманное в начале лунного месяца. Начатое в этот день необходимо обязательно довести до конца.

29 июня, растущая Луна в Скорпионе

12-й лунный день начинается в 16:52, символ – сердце

Важный день: Скорпион, Рыбы, Рак

Напряженный день: Лев, Водолей, Телец

Четверг – день Юпитера. Любовь раскроет сердце. Луна в Скорпионе способствует концентрации мысли и при этом повышает критичность ума. Это лучший период для принятия самых рискованных и серьезных решений. В эти дни не стоит начинать новые дела, браться за новые обязанности, иметь дела с недвижимостью. Благоприятное время для страстных любовных отношений.

30 июня, растущая Луна в Скорпионе, с 17:59 – в Стрельце

13-й лунный день начинается в 18:15, символ – колесо

Период Луны без курса - с 17:20 до 17:59

Важный день: Скорпион, Рыбы, Рак, с 17:59 – Стрелец, Овен, Лев

Напряженный день: Лев, Водолей, Телец, с 17:59 – Дева, Рыбы, Близнецы

Пятница – день Венеры, связан с исполнением желаний, обновлением жизненных сил. День для накопления, приобретения, изготовления предметов хозяйства. Можно вносить коррективы в бизнес, расширять сферы влияния, подписывать соглашения, устраиваться на работу, проводить общественные мероприятия, заниматься денежными делами и материальными вопросами.

1 июля, растущая Луна в Стрельце

14-й лунный день начинается в 19:40, символ – две трубы

Важный день: Стрелец, Овен, Лев

Напряженный день: Дева, Рыбы, Близнецы

Суббота – день Сатурна. Труба призывает к новым начинаниям, активным действиям, решению важных вопросов. Этот день считается одним из самых счастливых и мощных в лунном месяце. Начатые в этот день дела удаются сами собой. День связан с использованием источников информации. Можно получить заслуженное признание, обрести популярность. Избегайте круговорота лишних дел и чужих проблем.

2 июля, растущая Луна в Стрельце, с 20:20 – в Козероге

15-й лунный день начинается в 20:57, символ – огненный змей

Период Луны без курса с 16:33 до 20:20

Важный день: Стрелец, Овен, Лев

Напряженный день: Дева, Рыбы, Близнецы

Воскресенье – день Солнца. Прекрасная возможность реализовать какой-либо свой план, но не совсем стандартным образом. Обратите внимание на любопытные идеи – они пригодятся в дальнейшем. Несмотря на то что выходной день, все же стоит усиленно заняться работой и бизнесом. Хорошее время для проведения мероприятий и новых полезных знакомств.

3 июля, полнолуние в Козероге в 14:38 по киевскому времени

15-й лунный день продолжается с утра

Важный день: Козерог, Телец, Дева

Напряженный день: Овен, Рак, Весы

Понедельник – день Луны. Приветствуются разумные самоограничения. Полная Луна в Козероге требует ответственного подхода к делам, терпения и точности, благоприятствует долгосрочному планированию, профессиональной деятельности. С 4 июля начинается период убывающей Луны.

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